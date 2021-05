Te elfogadnád a magyar vakcinát? - Szavazz!

A héten több hír is napvilágot látott arról, hogy jövőre már várhatóan elérhető lesz a magyar fejlesztésű és gyártású koronavírus-vakcina. Sőt, a kormány részben erre fogja építeni a 2022 utáni oltási stratégiáját. Ezért gondoltuk, megkérdezzük olvasóinkat, mit gondolnak a magyar védőoltásról.

Száz nap múlva leteszik a nemzeti oltóanyaggyár alapkövét Debrecenben - tudtuk meg hétfőn György Lászlótól, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárától az operatív törzs tájékoztatóján. Arról is beszélt, hogy 2022 végére Magyarországon magyar vakcinát gyártsanak a magyarok életének és egészségének megóvása érdekében. A Debreceni Egyetemen és környezetében rendelkezésre áll a szükséges tudás ahhoz, hogy a gyár 2022 végétől biztosítsa az önellátást a járványokkal és a fertőző betegségekkel szemben védő oltóanyagból a magyarok, illetve a Kárpát-medence számára.

A csütörtöki Kormányinfón pedig az is kiderült, hogy a brüsszeli vakcinabeszerzés következő fejezetében Magyarország nem kíván részt venni, melynek egyik magyarázata, hogy 2022 második félévétől kezdve Magyarország az új debreceni oltóanyaggyárban képes lesz a jelenlegi számítások szerint magyar vakcinát is megfelelő mennyiségben előállítani. Szerdán pedig György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője mondta azt, hogy Magyarország 5 millió Sinopharm-vakcinát rendelt, ebből 4,5 millió már meg is érkezett. Majd kiemelte, hogy

szívből ajánlom ezt a vakcinát. Ne feledjék, hogy a készülő magyar vakcina is nagyon hasonló lesz a Sinopharmhoz.

Müller Cecília korábban elmondta, hogy az oltóanyagunk hasonló lesz az influenzavírus elleni és a kullancs agyvelőgyulladás elleni oltóanyaghoz, vagyis inaktivált vírust tartalmaz majd. Ez a hagyományos vakcinatechnológia (az mRNS és a vektorvakcinák már eggyel újabb technológia), a kínai Sinopharm vakcina is ezzel a technológiával készült. A hazai vakcinagyártással a cél az, hogy az oltóanyagban lévő és a megbetegedéseket okozó vírustörzs a legjobban hasonlítson egymásra, ennek érdekében izolálták a Magyarországon keringő típust, bízva abban, hogy így hatékonyabb védelmet tud biztosítani.

A tervek alapján tehát már középtávon elérhető közelségbe került a nemzeti vakcina. Kíváncsiak vagyunk ezért arra is, mit gondolnak erről olvasóink.

