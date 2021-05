Vasárnap meglehet az 5 millió beoltott, újabb lazításokat jelentett be Gulyás Gergely

Lesz szuperkórház, egy nagyon komoly tervezési feladat vége felé tartunk, azt reméljük, hogy a tervek elkészülnek az év végére. A beruházásra magyar költségvetési forrás is rendelkezésre áll, emellett az uniós helyreállítási alap forrásai is rendelkezésre állnak, projektalapon akár hitelt is felvehetünk ebből - válaszolta újságírói kérdésére a miniszter.