Meglepő fordulat az MNB-nél - Kamatemelések sora várhat ránk

Egyértelmű fordulatot jelent a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájában az, amit e hétfőn mondott Virág Barnabás alelnök és ez arra késztetette például a Morgan Stanley és a Societé Generale londoni elemzőit, hogy átírják a kamatkilátásokkal kapcsolatos előrejelzéseiket. Mindketten arra számítanak, hogy az MNB kamatemelési sorozatba kezd majd júniustól, de bizonytalanok abban, hogy ezt pontosan hogyan (milyen ütemben, milyen időszak alatt) vezényli le az MNB, hiszen az elmúlt évtizedben ilyet nem csinált a jegybank. A SocGen elemzője szerint olyannyira belendülhet az MNB a gyors gazdasági növekedés miatti inflációs kockázatok hatására, hogy jövő év végére már 2,25%-os alapkamatnál fogunk járni, ami miatt már jövő tavaszig 335-ig erősödhet a forint az euróval szemben.

Júniustól jön a kamatemelés

Azzal, hogy az infláció akár egész év során a 3%-os cél felett maradhat, elfogyott a mozgástér az MNB számára, hogy folytassa az extrém laza monetáris politikáját, főleg annak tükrében, hogy a költségvetési politika tartósan nagyon laza marad, így mindenképpen monetáris politikai fordulat várható – mutat rá csütörtök este kiadott elemzésében Georgi Deyanov. A Morgan Stanley elemzője Virág Barnabás MNB-alelnök hétfői üzenete hatására most úgy változtatta meg előrejelzését, hogy júniusban és júliusban 15-15 bázispontos kamatemelésre számít a magyar jegybanktól. Így szerinte a járvány előtti 0,9%-os rátához tér vissza nyár végére az MNB és közben összezárja azt a 15 bázispontos ollót, ami az alapkamat (most 0,6%) és az egyhetes betéti ráta (most 0,75%) között van.

A szakértő ezen alapeseti forgatókönyv kapcsán azt gondolja, hogy ez elegendő lehet a megugró infláció és annak másodkörös hatásainak kordában tartására. Elképzelhetőnek tartja azonban, hogy további emelésre lesz szükség, hiszen a gazdaság újraindításával a növekedés tovább gyorsulhat az év második felében és közben az uniós helyreállítási program forrásai is tovább fűtik a gazdaságot, így a felfelé mutató inflációs kockázatok hosszabb ideig érződhetnek.

Felhívja rá a figyelmet, hogy mivel a lakossági új jelzáloghiteleken belül szinte nincs már változó kamatozású kölcsön, ezért egy magasabb jegybanki kamat nem hat vissza direktben és azonnal negatívan a háztartásokra csökkenő rendelkezésre álló jövedelem formájában a megugró havi törlesztőrészletek miatt, (igaz közben a hitelmoratórium lezárása okozhat ilyet, és éppen ezért jelzett óvatosságot, fokozatosságot ma reggeli rádióinterjújában is Orbán Viktor kormányfő).

A héten más piaci szakértők kommentárjaiból is írtunk már cikket, hogy mi várható az MNB-től, ez itt olvasható:

Georgi Deyanov arra is felhívja a figyelmet, hogy mivel 2011 óta nem hajtott végre kamatemelési ciklust az MNB, ezért nem lehet tudni, hogy egy ilyet milyen intenzitással vezényel le. Szerinte érdemes nyitott gondolkodással megközelíteni a kérdést és ezért érdemes több forgatókönyvben is gondolkodni. Emiatt

Egyik forgatókönyvként el tudja képzelni, hogy az MNB a 15-15 bázispontos kamatemelés helyett akár 25-25 bázispontos lépésekkel operál.

Másik forgatókönyvként azt is el tudja képzelni, hogy az MNB tartós kamatemelési ciklus megkezdését sugallja azért, hogy ellensúlyozni tudja a strukturálisan romló országkockázati megítélést. A Morgan Stanley elemzője szerint az jelenti a fő felfelé mutató inflációs kockázatot, hogy még 2022-re is 5,9%-os jövő évi GDP-arányos deficitcélt tervezett a kormány, és szerinte az MNB elkezdett aggódni az ország külső megítélése miatt, hiszen már eleve magas szintű a GDP-arányos adósságráta (80,4%).

Harmadik forgatókönyvként viszont azt is el tudja képzelni a 15-15 bázispontos júniusjúliusi kamatemelés helyett, hogy csak óvatosabb lépésekkel operál és ezért a júniusi emelés után szünetet tart és csak a szeptemberi újabb inflációs jelentéshez igazítva lép meg egy újabb 15 bázispontos emelést.

Akár gyors kamatemelések is jöhetnek

Meglepően héja hangvételű volt Virág Barnabás hétfői üzenete, ezért jelentősen megváltoztattuk kamat előrejelzésünket és most már gyors kamatemelést várunk az MNB-től, ami 2022 végére 2,25%-os alapkamathoz vezethet – jelzi péntek délelőtt kiadott elemzésében Marek Drimal. A Societe Generale elemzője arra számít, hogy júniusban 15 bázispontos, majd szeptemberben és decemberben 25-25 bázispontos további kamatemelés következik be (ezzel az alapkamat 1,25%-ra nőhet) és 2022-ben további összesen 100 bázispontos kamatemelést hajt végre a magyar jegybank.

Arra is számít az elemző, hogy a jegybank (ahogy azt ígérte is) már rövid távon visszavesz a rendkívüli likviditásnövelő intézkedéseiből, miközben a kötvényvásárlási programját fenntartja, igaz az eddiginél visszafogottabb ütem mellett.

Marek Drimal mindezek miatt a forint árfolyamára továbbra is optimista és szerinte ez a monetáris politikai fordulat azt eredményezi, hogy a magyar fizetőeszköz egy hosszabb távú felértékelődési hullámba került. Ezt szerinte három főbb tényező is támogatja:

Egyrészt az, hogy a jegybank most újra megerősítette, hogy hajlandó elmozdulni a korábbi extrém laza monetáris politikából az ortodoxia felé. Ezalatt azt érti az elemző, hogy az MNB már tavaly tavasszal a járvány kitörésekor kialakult zuhanó forintra is kamatemeléssel reagált (az akkori 0,6%-os alapkamattól elválasztotta az egyhetes betéti rátát és annak szintjét 0,75%-ra emelte) és az utóbbi hónapokban is többször azt kommunikálta: hajlandó akár a kamatemelésre is, ha a gazdaság újranyitásával felbukkanó inflációs kockázatok azt szükségessé teszik.

Másrészt az, hogy ez a hajlandóság a rövidebb futamidejű kamatok emelkedését eredményezi, és így nő a kamatkülönbség az euró eszközökhöz képest.

Harmadrészt a magyar gazdaság gyors növekedése és az elmúlt évekbeli jelentős külföldi működőtőke-beáramlása, ami erős fundamentális tényező.

A SocGen elemzője egyébként visszautal rá, hogy már a március végi feltörekvő piaci kitekintőben is arra számított, hogy az MNB legkésőbb 2022 első negyedévében kamatemelést fog végrehajtani, és ezért javasolt forint vételt az ügyfeleknek 345-ös euró célárral, de Virág mostani nyilatkozata az első emelés dátumát előrehozta és szerinte ez táplálja a forint erejét.

A májusi kamatdöntési közlemény (jövő kedden) kiemelt fontosságú lesz, de alapesetben arra számít, hogy majd előkészíti a júniusi 15 bázispontos emelést, amikor a 0,6%-os alapkamat fog az egyhetes ráta szintjéhez igazodni (0,75%). Szerinte ez lehet, hogy kiábrándítja majd a piaci szereplőket, mert nagyobb kamatemelésre számítanak, de azt is gondolja, hogy ezzel fog majd az MNB mindenkinek üzenni, hogy készüljenek fel a kamatok normalizációjának időszakára. Marek Drimal szerint azonban nagy kérdés, hogy ez a normalizáció hogyan, és milyen ütemezéssel zajlik majd le, hiszen évek óta nincs erre fogódzó a magyar jegybanktól. Visszautal rá, hogy az MNB 2012-2016 között 15-15 bázispontos mértékkel, tehát az akkori szokásos ütemtől kisebb mértékben csökkentette a kamatokat, de most azt gondolja, hogy inkább a szokásos 25-25 bázispontos léptékkel fog szigorítani.

Az elemző szerint a fenti tényezők miatt összességében hosszabb távon is erősödő pályára került a forint és arra számít, hogy már az idei második negyedévben 345-ig erősödik az euróval szejmben, majd a harmadik negyedévben 340-ig, aztán a jövő év első negyedévében a további kamatemelések hatására 335-ig.

