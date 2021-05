Az elektromos autók innovációja hajtja az energiaforradalmat

A 2014 és 2016 közötti pangást követően új lendületet vett 2017-ben, és ismét erősödésnek indult az úgynevezett alacsony karbon energetikai (LCE) innováció az új szabadalmak száma alapján, ami egyértelműen kedvező fejlemény, még ha a tevékenység gyorsítására is lenne szükség. Az elektromos járművek és a kapcsolódó infrastruktúra gyors fejlődése az egész tiszta energia innováció területének legmeghatározóbb területe volt az elmúlt évtizedben.

Az elmúlt év során számos, a világ legnagyobb gazdaságai közé tartozó ország és vállalat kötelezte el magát amellett, hogy az évszázad közepéig vagy azt követően hamarosan nulla közeli szintre csökkenti az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását. Ez azonban kizárólag a már ma is létező technológiákkal nem lehetséges, a közös klímacélok eléréséhez pedig jelentős, összehangolt erőfeszítésre van szükség az innovációs tevékenység fokozása érdekében. Ez sürgős és megalapozott stratégiai döntéseket kíván az innovációval kapcsolatban a privát és a közszférában egyaránt, amit az is támogat, hogy a világjárvány utáni gazdaságélénkítő tervekben az új technológiákba való beruházásoknak központi szerepet szánnak.

Az úgynevezett alacsony karbon energetikai (LCE) innováció és trendjei ezért sosem látott fontosságra tettek szert, korai jelzéseket küldve a technológiai fejlődésről, amely nagy szerepet játszik az energiaátmenetben és a gazdaság átalakításában. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) és az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Office, EPO) közös jelentése az EPO világ minden tájáról származó több mint 120 millió szabadalmi dokumentumot tartalmazó adatbázisa (Espacenet) alapján mutatja be az éghajlatváltozás mérséklésére szolgáló speciális tiszta energiatechnológiákhoz kapcsolódó szabadalmi aktivitás leglényegesebb trendjeit.

Biztató trendek

Az LCE technológiák fejlesztésére irányuló innovációs tevékenység a 2014 és 2016 közötti pangást követően új lendületet vett, és ismét erősödésnek indult 2017-től az új szabadalmak száma alapján. A trend már csak azért is biztató, mert a fosszilis energia területén 2015 óta az innovációs aktivitás fokozatos csökkenése figyelhető meg. Mindemellett a tiszta energia technológiákhoz kapcsolódóan bejegyzett új szabadalmak számának elmúlt években látható emelkedése lassabb ütemű (3,3%), mint a 2013 előtti növekedés esetében, amikor (az ezredfordulótól kezdve) évi átlagban 12,5 százalékos volt a bővülés. Ezért, az elvesztett évek pótlására a tevékenység gyorsítására lenne szükség az IEA szerint.

Forrás: European Patent Office

Érdekes változás figyelhető meg az energiagazdaság különféle területeire irányuló innovációs aktivitások egymáshoz képest látható arányaiban is. Míg az ellátással kapcsolatos új szabadalmak száma csökken, a végfelhasználással és az azt lehetővé tevő technológiákkal (például energiatárolással) összefüggő innováció súlya magas szinten állandósult vagy növekszik az egészen belül.

A végfelhasználói szektorban alkalmazható, a tüzelőanyag-váltást és az energiahatékonyság növelését elősegítő technológiákhoz fűződő szabadalmak száma az elmúlt években stabilan 60 százalék körül alakult, reflektálva az energiaigény visszaszorításának a gazdaság egészében jelentkező hatalmas kihívására. 2017 óta azonban a tiszta energiával kapcsolatos innováció erősödésének fő mozgatórugóját már az olyan átfogó technológiák jelentik, mint például az akkumulátorok, a hidrogén, az intelligens hálózatok, valamint a szén-dioxid-leválasztás, hasznosítás és tárolás (CCUS), amelyek kulcsfontosságúak lesznek az energiaátmenet szempontjából.

A megújulókkal, például a szél-, a nap-, a geotermikus és a vízenergiával, és az egyéb, energiaellátással kapcsolatos új szabadalmak száma viszont 2012 óta esik, szemben az előző évtizedben megfigyelt gyors növekedéssel.

Forrás: European Patent Office

A végfelhasználói szektor új alacsony karbon energia technológiákkal kapcsolatos innováción belüli dominanciáját az elektromos járművek hajtják. Az elektromos járművek és a kapcsolódó infrastruktúra gyors fejlődése az egész tiszta energia innováció területének legmeghatározóbb területe volt az elmúlt évtizedben. Ez tükröződik abban is, hogy 2011 óta az elektromos járművekkel összefüggő új szabadalmak száma meghaladja az összes egyéb, tiszta közúti jármű technológiához fűződő újítások számát, valamint az akkumulátorok fejlesztésére irányuló innováció erősödésében is.

Emellett jelentős szabadalmaztatási aktivitás tapasztalható az olyan, nehezen dekarbonizálható szektorokban is, mint például a kohászat és fémipar, ez ráadásul az energiahatékonyság és a közvetlen kibocsátáscsökkentés (például CCUS) tekintetében egyaránt megfigyelhető.

Forrás: European Patent Office

Jellemző trend, hogy az országok igyekeznek szakosodni, és nemzetközi együttműködésekben részt venni a technológiai előnyök előmozdítása érdekében. A tiszta energia technológiák fejlesztését célzó innovációs aktivitás regionális megoszlását tekintve európai dominancia látható. Az ezredforduló óta folyamatosan Európa vezeti az új szabadalmak száma alapján írt ranglistát, a 2010-2019-es időszakban pedig az összes ilyen új szabadalom 28 százalékát produkálta. A legtöbb részterületen is Európa áll az élen. Nem sokkal lemaradva a második helyen Japán áll, miután 2010 és 2019 között a szigetországban jegyezték be az összes új LCE-szabadalom 25 százalékát, míg a harmadik hely 20 százalékos részesedéssel az Egyesült Államoké.

Az egyes technológiákat tekintve az akkumulátorokkal és hidrogénnel kapcsolatos szabadalmi aktivitás területén Japán a világelső, amit az elektromos járművek piacán is a maga előnyére fordít. A fosszilis tüzelőanyag technológiák szegmensében az Egyesült Államok mutat erős specializációt, ezzel párhuzamosan az alacsony karbonkibocsátású belsőégésű technológiák és a kapcsolódó végfelhasználásái ágazatok, például a repülés terén is technológiai előnnyel rendelkezik. A világszerte bejegyzett LCE szabadalmak számában 10 százalékos arányt képviselő Dél-Korea és a 8 százalékos súllyal rendelkező Kína kisebb innovációs központoknak számítanak, de az elmúlt évtizedben itt is növekvő innovációs aktivitás figyelhető meg a szabadalmak száma alapján.

Forrás: European Patent Office

A jelentést teljes terjedelemben angol nyelven itt lehet letölteni.

Címlapkép: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images