Bakancslistás helyek vagy borzalmas desztinációk?

Számtalan pont van a világon, ahová egyszer az életben feltétlenül el kell látogatni, de vajon a bakancslistás helyek felfedezésébe megéri invesztálni? A járvány előtt a nyaralást leginkább a turistatömeg vágta tönkre, azonban nem az volt a fő oka annak, amiért a CNBC utazási újságírói csalódtak egy-egy népszerű desztinációban. A rossz élmény minden jel szerint ragadós, hiszen olvasóinknak is akad azokból szép számmal. Szép lassan kifelé jövünk a világjárványból, az emberek ha nem is rövid távon, vagy idén, de el fognak kezdeni újra külföldre utazni, világot látni. Ezért lehet ez a cikk egyfajta segítség, de vigyázat: szigorúan szubjektív szempontokat tartalmaz.

Velence, Olaszország

Az európai desztinációk ékes sarokköve a vízen úszó város Velence lehetne, csatornáival, középkori hidjaival, ikonikus palazzóival és az egész világon ismert gondoláival. Crystal Serenity is már nagyon várta, hogy ellátogathasson az olasz városba, egy álma válhatott volna valóra, azonban az augusztusi hőségben a csatornák fojtogató bűze fogadta. Ehhez társult az, hogy izzadt városnézők sorai várták a túlárazott gondolákat és vaporettókat, amelyeket a feszült idegenforgalmi személyzet irányított. Az újságíró szerint mindez remek emlékeztetőül szolgált arra, hogy az európai utazások sarkalatos szabályát, miszerint nyáron ne utazzon senki nagyvárosokba, nem érdemes megszegni. Úgy véli, hogy ő is jobban járt volna, ha inkább tavasszal vagy ősszel látogatott volna oda.

Fotó forrása: Shutterstock

Stonehenge, Egyesült Királyság

Egyes magazinok szerint kihagyhatatlan a misztikus kőépítmény, azaz Stonehenge, ám sokak szerint a világörökség ezen darabja nem ér annyit, hogy egy egész napot rááldozzunk. Napjainkban is ünneplik ott a nap-éj egyenlőséget a magukat pogánynak és druidának nevezők, akik a nevezetességet elfoglalva köszöntik itt a Napot és annak a kör közepére befutó sugarait.

Fotó: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

"Meglehet, hogy ezért akár el is venné egy angol az útlevelem, de személy szerint rendkívül kiábrándítónak találtam. Nem segített a dolgon még az sem, hogy egyetemista idegenvezetőként dolgoztam, és egy busznyi amerikait kellett meggyőznöm arról, hogy életre szóló élmény látni a mintegy 4500 éves építményt, amely a korabeli spiritualitás és kreativitás briliáns ékköve" - ezt Chris Dwyer az Egyesült Királyság osztotta meg.

Ha Long-öböl, Vietnam

A Föld egyik legnagyobb és leglenyűgözőbb természeti csodáját tartják a vietnami Ha Long-öblöt, ahol évente több mint 6 millió látogató megfordul, legalábbis a járvány előtt ennyit számláltak. Duncan Forgan az Egyesült Államokból rendkívül kritikus a látnivalót illetően. Többször volt lehetősége megtekinteni, és küzdenie kellett, hogy átélje az ígért varázslatosságot. Mindenhol szuvenír árusok kínálják portékáikat, amely jelentősen rontja az élményt.

Fotó: Getty Images

Bali, Indonézia

"Bali szigetéről mindenki hatalmas ömlengéssel beszélt és ezért én is mindenképpen meg akartam látogatni amikor Ázsiában jártam" - ezt a Portfolio-val Alexandra osztotta meg, aki előre fel volt arra készülve, hogy a valóság nem olyan tökéletes mint amit az Instagram mutat, mégis csalódás volt, az a kettősség, amely a szigeten fogadta. A híres látványosságok megközelítése közel sem volt olyan zökkenőmentes, mint azt az ember elképzeli és a sokkal nehezebb volt autentikus balinéz ebédet találni, mint a főút közepén lévő Starbucksot. Összességében a helyiek kedvessége vigasztaló volt, viszont a turisták tömör jelenléte sokat nyomott a élményen - tette hozzá.

Fotó forrása: Getty Images

Los Angeles, Egyesült Államok

Los Angeles népszerű város a turisták körében, tengerpartjait, pálmafáit és a híres naplementét mindenütt ismerik. Olvasónk, Ákos fel volt készülve, mivel sokaktól hallotta, hogy a város nem tartogat sok élményt, de a valós benyomás még így is alulmúlta a várakozásait. A város gyalogosként eleve nem egy nagy élmény, széles utak és keskeny járdák jellemzik. A belváros a felhőkarcolók tövében kies, két sarokra pedig ott az egyik leghírhedtebb városrész, amit elkerülni sem lehet, ha például busszal érkezik a városba. A pár belvárosi felhőkarcolón kívül egyébként meglepően lapos és kisvárosias, de a területe hatalmas: órákat lehet utazni két városi célpont között tömegközlekedéssel és autóval.

A Venice Beach hullámai és homokos strandja vonzóak, de ezen felül nem nagy szám, össze sem hasonlítható a városon kívülre eső Santa Monica beach hangulatával.

Hollywoodot sem a csillogás jellemzi, a Boulevardon simán végig lehet úgy menni, hogy a turista észre sem veszi, mivel annyira jellegtelen, Hollywood városrész sok utcája pedig kifejezetten rossz hírű. Los Angelesben emelett az utcakép sem valami nagy szám: egységes építészeti irányt itt ne keress. A város vonzáskörzetének persze vannak meglátogatásra érdemes helyei, mint például Beverly Hills vagy a fent említett Santa Monica, és a Griffith obszervatóriumot is érdemes megnézni, de csak ezekért nem érdemes LA-be menni. Ha választani kell és California az úticél, San Francisco sokkal jobb választás lehet, az valóban lenyűgöző város.

Fotó: Getty Images

Buenos Aires, Argentína

Balázs régóta szeretett volna eljutni az argentin fővárosba, elsősorban azért, mert hatalmas rajongója a steak-nek, emellett érdekelte a latin-amerikai nép temperamentuma, a tangó és a helyi kultúra is. Amit a leginkább vártak, az okozta a legnagyobb csalódást, tehát a marhahús.

Akárhová is mentünk, négy nap alatt ebédre és vacsorára is különböző helyeket választottunk, mindenhol csak mennyiségi elv érvényesült. Nagy darab, rágós, túlsütött húsok voltak szinte mindenhol, két hely is volt, ahol visszaküldtük (amit soha semmilyen országban és étteremben nem tettem meg azelőtt soha), egy helyen csúnyán meg is sértődtek.

Fotó: Carolina Assik/Bloomberg via Getty Images

A chimichurri szószt viszont tényleg mindenhol nagyon jól megcsinálták, ez feledtette a cipőtalp jellegű húsok legjobb esetben is közepesen megmaradt ízét. Összességében egy csalódott, megtört, udvariatlan várost tapasztaltunk. Az egyetlen nagy pozitívum a Recoleta Temető volt, amelyik a maga műfajában toronymagasan a legszebb, amit valaha láttunk, de csak emiatt nem érdemes egy egész napot utazni a világ másik végére.