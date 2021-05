Egyelőre a Szputnyikkal oltott magyarok a nagy vesztesei a korlátozások feloldásának

Magyarország számára különösen fontos lesz, hogy az egyes európai országok melyik vakcinákat fogadják el a korlátozás nélküli beutazás kapcsán, hiszen nálunk nemcsak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákkal oltanak. Egyelőre úgy tűnik, hogy az EMA jóváhagyását élvező vakcinákkal oltottaknak van a legkönnyebb dolgunk, a Sinopharm oltását kapóknak egyel nehezebb a helyzetük, és az orosz Szputnyik V vakcinát felvett honfitársaink kerültek a legnehezebb helyzetbe, ha külföldre mennének. A helyzet azonban bármikor kedvező irányba változhat, és nemcsak az EMA/WHO-engedély segíthet.

Az oltottak számának emelkedésével egyre több ország igyekszik feloldani a korlátozó intézkedéseket, és ezzel párhuzamosan alakítják ki a beutazási feltételeket a külföldiek számára. Az EU lakosságának döntő többsége számára ez nem túlságosan érdekes kérdés, Magyarországon azonban olyan vakcinákkal is oltanak, amelyeket egyelőre nem hagyott jóvá az Európai Gyógyszerügynökség. Ez két oltást érint, a kínai Sinopharm és az orosz Szputnyik V vakcinákat.

Az Európai Unióban ugyanis automatikusan azokat az oltottakat fogadhatják majd korlátozások nélkül, akiket az EMA által jóváhagyott vakcinákkal oltottak be. Az EMA pedig egyelőre egyetlen keleti típusú vakcinát sem fogadott el. Európai oltásigazolást, vagyis vakcinaútlevelet azok kapnak, akiket Pfizer, Moderna, AstraZeneca vagy Janssen-vakcinákkal oltottak.

Ettől a gyakorlattól azonban az országok eltérhetnek. Ausztria például már bejelentette, hogy az EMA-s engedéllyel rendelkező oltások mellett elfogadja azokat a vakcinákat is, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyott. A WHO pedig az elmúlt időszakban jóváhagyta a Sinopharm vakcináját is, amelyet Magyarországon is használnak. Vagyis így azok a magyarok is szabadon utazhatnak Ausztriába, akiket Sinopharmmal oltottak. Ugyanígy döntött Spanyolország is. Ők is azt a szabályozást hozták, hogy júniustól az EMA és/vagy a WHO által jóváhagyott oltásokkal rendelkező turisták számára teszik lehetővé a gördülékeny beutazást.

Az egyes országok a következő hetekben hozzák meg a beutazási szabályaikat, így mindenkinek fontos lesz figyelnie, hogy melyik ország nyitja meg a kapuit és milyen típusú vakcinával oltottakat fogadnak korlátozások (karantén, negatív teszt) nélkül.

Akik nyugati típusú vakcinával lettek beoltva, azokat biztosan nem fogják korlátozni az EU-s országok, mert ezek rendelkeznek EMA-engedéllyel.

Akik a Sinopharm oltását vették fel, azoknak azt kell figyelniük, hogy az adott ország elfogadja-e a WHO által jóváhagyott vakcinákat. Ez a vakcina ugyanis EMA-engedéllyel nem, de WHO-ssal rendelkezik.

Akik az orosz Szputnyik V vakcinát kapták, azoknak ez nem segít: egyelőre sem az EMA, sem a WHO nem hagyta jóvá az orosz vakcinát. Így ők jó eséllyel jelenleg nem tudják megúszni a tesztet/karantént. (Azonban ők is reménykedhetnek, lásd a cikkünk végén.)

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem is fogják jóváhagyni a Szputnyikot, mindössze annyit jelent, hogy egyelőre nem vették fel a vészhelyzeti engedélyt kapott vakcinák közé. Az EMA legutóbb a múlt héten beszélt az orosz Szputnyik V vakcináról. Fergus Sweeney, az EMA klinikai vizsgálatvezetője a azt közölte, hogy a közelmúltban befejeződött az orosz fejlesztésű Szputnyik V vakcina klinikai vizsgálatai rendelkezésre álló adatainak kiértékelése. Az ügynökség bizottsága most a gyártási folyamattal kapcsolatos vizsgálatokat kezdni meg.

A gyárlátogatás annak megerősítését szolgálja, hogy az előállítás feltételei megfelelnek-e az uniós előírásoknak az oltóanyag ideiglenes jóváhagyásához. Mindkét vizsgálat eredménye szükséges az oltóanyagok jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalához – fogalmazott Fergus Sweeney. Szavai alapján tehát az EMA még további vizsgálatokat végez a jóváhagyás előtt, és ugyanez mondható el a WHO engedélyezési mechanizmusával kapcsolatban is.

A Szputnyik vakcinával oltottak számára az engedélyezés mellett két dolgot kell figyelni különösen:

Az egyik, hogy Magyarországnak (Szijjártó Péter külgazdasági miniszternek) sikerül-e megállapodni a szabad utazásról a magyar védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára azzal az országgal, amelyikre célországként tekint.

A másik, hogy a célország hoz-e olyan döntést, hogy Magyarországot (járványügyi szempontból) annyira biztonságos országnak tekinti, hogy egyáltalán nem követel meg sem oltást, sem karantént/vírustesztet a beutazóktól.

