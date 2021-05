Egyre fontosabb a cégeknek a fenntartható energia

A járványhelyzet miatt csökkenő villamosenergia-kereslet ellenére tavaly rekord magasságba ért Európában a származási garanciák (guarantee of origin, GO) iránti kereslet.

A GO, mint forgalmazható elektronikus okirat objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján igazolja, hogy a felhasznált áram megújuló energiaforrásból, vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik. A GO-kat kibocsátó állami szerveket európai szinten tömörítő Association of Issuing Bodies (AIB) adatai szerint 2020-ban az ilyen okiratok felhasználása 8 százalékkal emelkedett. Minden idők legmagasabb értékére, 735 terawattóra fölé emelkedett ez a mennyiség, amely 2010-ben még csupán 182, de 2015-ben is csak 333 terawattórán állt. Az újonnan kibocsátott származási garanciák mennyisége is jelentősen, 650 terawattóráról 762 terawattórára emelkedett a szervezet tagállamaiban tavaly.

Az adatok alapján jól látható, hogy a villamos energia végfelhasználóiként a kontinens vállalatai számára egyre fontosabb, hogy működésüket fenntartható energiaforrásokkal biztosítsák.

Ahogy Európában, úgy Magyarországon is egyre több cég számára fontos, hogy a klímaváltozás elleni harc jegyében csökkentse ökológiai lábnyomát, tevékenysége károsanyag-kibocsátását, és ezért kisebb vagy nagyobb mértékben, esetleg teljes egészében zöld árammal biztosítsa működését. A GO-t a vállalatok energiakereskedőktől vagy maguktól a termelőktől vásárolhatják meg, az okiratok ára a villamos energia piaci árán felüli költségként jelentkezik. Az okirat azonban megteremti annak lehetőségét, hogy egy irodaház, gyárüzem, üzlet vagy bármilyen más egység akár teljes egészében zöld árammal működjön. A 2014 óta működő rendszer eredeti célja az volt, hogy ezzel a piaci ösztönzővel is támogassa a megújuló energia alapú áramtermelés térnyerését. Mostanra azonban már eljutottunk oda, hogy az ügyfelek, partnerek és vásárolók fenntarthatósági elvárásainak való megfelelés jelentős, a többletköltséget akár jócskán meghaladó üzleti előnyöket jelenthet a zöld energiával üzemelő - tehát a GO-t megvásárló - vállalkozások számára.

A GO-t a minősített megújulóenergia-termelők számára az adott ország energetikai hatósága bocsátja ki a valóságban megtermelt és a rendszerbe betáplált zöld áram mennyiségének megfelelően. A rendszer lehetővé teszi a megújuló energia tulajdonjogának pontos nyomon követését, és biztosítja, hogy az egyes származási garanciákat csak egyszer lehessen felhasználni, hiszen a kibocsátástól számított egy éven át lehet felhasználni őket. A végfogyasztó általi felhasználás pedig a rendszerből való törlést jelenti. Az okiratok tartalmazzák többek közt az egyedi azonosítószámot, az adott mennyiségű villamos energia forrását és a felhasznált technológiát, illetve az adott erőmű pontos lokációját, méretét, működésének kezdő időpontját is. Így a dokumentumból pontosan megismerhető, hogy melyik ország, melyik zöld erőművének melyik gépegysége „gyártotta le” a megvásárolt zöld energiát. A GO-k nemzetközi piaca a fogyasztói igényekhez igazodik.

Vásárolható kizárólag víz-, szél-, és napenergiával termelt áramot tanúsító okirat, de akár egy meghatározott ország vagy konkrét erőmű áramát is választhatja a vásárló.

A villamosenergia-hálózatba adott helyről belépő elektronok természetesen nem beazonosíthatók, azaz nem arról van szó, hogy éppen az az áram érkezne egy hazai gyárba, amelyeket egy svéd vízerőműben állítottak elő. A villamosenergia-rendszer a fizika törvényszerűségei szerint működik, a GO segítségével azonban pontosan követhető, hogy az európai rendszer nagy egészébe mennyi fenntartható energia került be, illetve az is, hogy ebből mennyit és kik használtak fel.

A GO egy egyre népszerűbb termékké válik az energiapiacon, egy olyan értékké, amely valós üzleti hasznot jelenthet az ezt megvásárló vállalkozások számára. Mindeközben egyre jelentősebb szerepet tölthet be a jövőben az európai energiatermelés zöldítésében, a megújuló energia állami dotációs rendszereinek fenntarthatóvá tételében is.

