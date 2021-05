Itt a bizonyíték: Magyarország végre legyűrte a koronavírus-járványt

Stabilan 5% alatt van a pozitív tesztek aránya az összes elvégzett mintavételen belül Magyarországon a koronavirus.gov.hu adatai alapján, a mai napon 3% alá került a fontos mutató. Ezen a héten tavaly szeptember óra először került 5% alá a pozitív koronavírusos esetek aránya a teszteken belül, mostanra pedig a 7 napos mozgóátlag is a célszint alatt van. Ezzel Magyarország ellenőrzés alá vonta a vírus terjedését.

A pozitív minták aránya 3% alá csökkent szombaton, így a trendet mutató 7 napos mozgóátlag is az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által küszöbnek tekintett 5% alá bukott, derült ki a koronavirus.gov.hu mai adataiból.

Tavaly szeptember óta a héten először történt meg, hogy Magyarországon stabilan 5% alatt volt a koronavírus-tesztek napi pozitivitási aránya, ami azt jelzi, hogy a vírus visszaszorul, és az Egészségügyi Világszervezet definíciója alapján sikerült kontroll alá vonni a vírust.

A fenti grafikonon persze látható, hogy egyszer-egyszer, egy napra 5% alatti pozitivitási rátát mutattak az adatok elmúlt háromnegyed évben, ez azonban nem trendszerű hatás eredménye volt (hanem pl. adattorlódás, ill. adathiány), hiszen akkor (november-december) kifejezetten gyorsan terjedt a vírus, stabilan 10% felett tartva a pozitivitási rátát. A 7 napos mozgóátlag sosem tudta megközelíteni az 5%-ot. A mostani eredmény azonban egy trendszerű csökkenés következménye, és a vírus visszaszorulását jelenti.

Ilyen alacsony, 5% alatti pozitivitási rátát tehát utoljára a koronavírus-járvány második hullámának felfutó szakaszában, annak is az elején láthattunk, tavaly szeptemberben. Azóta a járványt nem sikerült ellenőrzés alá vonni, hiszen a pozitivitási ráta még a járvány második és harmadik hulláma között is meghaladta az 5%-os szintet. A napi új koronavírusos esetek száma is azt sugallja, hogy a járvány visszaszorul.

A vírus visszaszorulását a szigorú járványügyi intézkedések hozták meg tavasszal, illetve mostanra fontos szerepet játszik benne a beoltottak arányának a növekedése is. Miután egyre több bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a koronavírus szezonális jellegű, így az időjárás változása is segíthet ebben.

A WHO definíciója alapján tehát kontroll alá kerül a magyarországi járvány, azonban a világszervezet azt is javasolja, hogy kiterjedt teszteléssel és szigorú járványellenes izolációval (egyéni karanténok, a fertőzöttek elkülönítése, sorozatos és folyamatos tesztelés) kell fenntartani ezt a helyzetet.

A kedvező járványügyi adatok és a beoltottak száma miatt Magyarország feloldja a járványügyi intézkedések egy részét. A bejelentésekkel és várakozásokkal összhangban péntek késő este meg is jelent a kormányrendelet, amely tartalmazza az 5 millió védőoltás beadásához kötött nyitási lépéseket.

Ennek értelmében megszűnik a kijárási tilalom, az üzletek kötelező zárási időpontját és a szabadtéri maszkviselési kötelezettséget is eltörlik. Mindezek mellett a rendelet részletesen szabályozza az egyes rendezvények szabályait. Érdekes az is, hogy a határellenőrzés hatályát további egy hónappal meghosszabbította a kormány egy másik kihirdetett döntésével.

Reggeli cikkünkben bemutattuk azt is, hogy mikortól léphetnek hatályba az újabb lazítások, vagyis melyik naptól kezdődően nem kell már figyelni az órát este a kijárási tilalom miatt és mikortól dobhatjuk el a maszkot a szabadtéren.

