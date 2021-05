Zsiday újabb járványhullámra figyelmeztet, ami már nyáron lecsaphat Európára

"Három hete írtam arról , hogy az új vírusvariánsokkal még baj lehet, és ez jelenti a legnagyobb bizonytalanságot a világgazdaság jövője kapcsán. Sajnos úgy tűnik, hogy a B 1.617.2 jelű indiai verzió keresztbe tehet akár már a nyári turistaszezonnak is - szemben azzal, amit sok hónapon át gondoltam, miszerint a nyár már nyugodtan telhet a fejlett világban" - vezeti fel cikkét Zsiday Viktor, befektető.

Az alábbi ábrán az látható, hogy ez a variáns miként terjedt el az elmúlt hetekben Nagy-Britanniában: alig volt pár hete észrevehető, mára pedig az összes eset 20%-a felett van. Ugyanez a variáns árasztotta el az eddig példásan védekező Délkelet-Ázsiát is, több országban is olyan problémákat okozva, amelyet nem tudnak kezelni.

A brit hatóságok szerint az új indiai variáns akár 50%-kal fertőzőbb lehet a britnél (amely maga is vagy 50%-kal fertőzőbb volt az eredetinél), és részlegesen lehet, hogy ki tudja kerülni a vakcinák adta védelmet is. Egyáltalán nem biztos az előző két állításból egyik sem, de a nagyon gyors terjedés arra utal, hogy egyelőre ezt valószínűsíthetjük, ennek pedig hatalmas hatása lehet a világgazdaságra - írja Zsiday, aki szerint sajnos most olyan időket élünk, hogy nem fiskális és monetáris változók, hanem a vírus lehet gazdaságainkra a legnagyobb hatással.

Néhány angliai körzetben most már az új típusú koronavírus indiai variánsa az új fertőzéseket okozó domináns változat - mondta hétfőn Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az indiai vírusváltozat gócpontja néhány északnyugat-angliai országrész, mindenekelőtt a manchesteri körzethez tartozó Bolton városa.

Boris Johnson miniszterelnök nyilatkozatában hangsúlyozta: a kormány szoros figyelemmel követi a hivatalosan B.1.617.2 megjelöléssel nyilvántartott indiai koronavírus-variáns elsősorban északnyugat-angliai gócpontokban észlelt terjedését, és gyorsan közbelép olyan térségekben, ahol emelkedésnek indul a fertőződések száma. Arra figyelmeztetett, hogy az indiai mutáció terjedése miatt az oltási kampány és a vírus közötti verseny sokkal szorosabbá válhat.

"A jelenlegi trendeket kivetítve ez a variáns válhat július-augusztusra dominánssá Európában is, amennyiben a fenti számok igazak. Ha ez így történik, akkor ez ellen még a 60-70%-os oltottság sem feltétlenül elegendő, és emiatt az eddig gondtalannak tűnő július-augusztusi turistaszezon is hatalmas pofont kaphat (kedvezőbb esetben a felfutás elhúzódhat őszre, de nehéz előrejelezni, mert nagyon bizonytalanok az adatok)", írja Zsiday.

Zsiday azt gondolja, hogy ez az egyre valószínűbbnek tűnő kockázat nincs benne a piacok gondolkodásában, és még komoly gondot okozhat. Habár valószínű, hogy még egy fentebb vázolt negatív forgatókönyv esetén sem lennének akkora gazdasági károk, mint a korábbi hullámoknál, de a gazdaságpolitikusok/befektetők által előrevetített nagy fellendülésben törés lehet, egyes szektorok pedig komoly pofont kaphatnak:

kisebb növekedés, későbbi kamatemelés, kisebb kereslet az árupiacokon, nagyobb deficitek a költségvetésekben.

