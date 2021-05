Koronavírus: javulnak a járványadatok a világon, Magyarország a nyolcadik legátoltottabb ország

A világban már 166 milliónál jár a koronavírussal igazoltan megfertőzöttek száma, halálos áldozatoké pedig 3,44 milliónál, igaz a WHO szerint utóbbi számnak legalább a két-háromszorosával kell reálisan számolni. Közben idehaza 5 millió közelébe emelkedett az elsőre beoltottak száma, ezért várhatóan vasárnaptól feloldják a korlátozások nagy részét. A többi fontos járványügyi adatunk is szépen javul, a pozitívminták aránya pedig végre tartósan a WHO 5%-os küszöbszintje alá került. Friss híreink a járványról szombaton.