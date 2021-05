Merkely: sem nyáron, sem szeptemberben nem lesz negyedik hullám Magyarországon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

„Nem lesz Covid 2022-ben, Magyarországon már idén nyáron sem. Covid-esetek lesznek, de azoknál, akik be vannak oltva vagy átestek a betegségen és még be is vannak oltva, ott komoly történet nem lehet” – nyilatkozta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.