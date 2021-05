Bedobta a követ a vízbe az MNB, most várja, mekkora hullámokat vet

In English

Virág Barnabás múlt heti nyilatkozata után hirtelen izgalmas lett a Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülése. A Portfolio által megkérdezett szakemberek szerint most még nem emelnek majd a kamaton, viszont júniusban jöhet az első szigorítás. Ezzel együtt már most érdemes lesz figyelni a közleményt, hogyan változik annak hangvétele.

Hirtelen izgalmas lett a keddi ülés

Egészen a múlt hét elejéig az volt az általános vélekedés, hogy az MNB Monetáris Tanácsának májusi ülése eseménytelen lesz, hiszen nem készül új inflációs jelentés, és önmagában az áprilisi infláció megugrása sem indokol választ a jegybank részéről. Múlt hétfőn éppen ezért mindenkit meglepett Virág Barnabás alelnök nyilatkozata, aki szerint akár már júniusban megfontolhatják a kamatemelést.

A fenti nyilatkozat pedig egy csapásra átírta az előrejelzéseket. A legtöbb szakember egyelőre nem vár emelést a keddi ülésen, azonban hosszabb távon mindenki az eddiginél szigorúbb monetáris politikára számít. Az év végére például 0,9%-ra emelkedő alapkamatot és egyhetes rátát várnak, majd 2022-ben további kismértékű emelést.

Portfolio elemzői felmérés a kamatvárakozásokról név intézmény 2021. máj. 2021. dec. 2022. dec. Alapkamat Egyhetes betét Alapkamat Egyhetes betét Alapkamat Egyhetes betét Virovácz Péter ING Bank 0,60 0,75 1,35 1,35 1,35 1,35 Regős Gábor Századvég 0,60 0,75 1,00 1,00 1,15 1,15 Suppan Gergely Takarékbank 0,60 0,75 0,90 0,90 1,00 1,00 Kuti Ákos MKB Bank 0,60 0,75 - - - - Jobbágy Sándor Concorde 0,60 0,75 0,75 0,75 - - Halász Ágnes Unicredit 0,75 0,75 0,75 0,75 - - Neste Orsolya Erste Bank 0,60 0,75 0,90 0,90 0,90 - Vizkelety Péter Fundamenta 0,60 0,75 0,90 1,25 - - konszenzus (medián) 0,60 0,75 0,90 0,90 1,08 1,15 Forrás: Portfolio

Látszik, hogy egyelőre mindössze egy elemző vár emelést az alapkamatban, abban viszont teljes az egyetértés, hogy a jegybank következő lépése a szigorítás irányába mutat majd. Persze az alelnök szavai alapján ezt nem olyan nagy kockázat kijelenteni most.

Abban is elég nagy az egyetértés, hogy az első szigorítási lépés nem egyszerűen az alapkamat emelése lesz. Tavaly szeptember óta a 15 bázisponttal magasabb egyhetes betéti ráta az irányadó, vagyis most egy jelképes mértékű alapkamat-emelés

nem jelentene szigorítást a gyakorlatban.

A Portfolio rákérdezett az elemzőknél arra, hogy mi lehet a következő változtatás a kamatpolitikában. A válaszolók nagy többsége úgy véli, hogy az MNB az alapkamat és egyhetes betét együttes felemelésére és összeolvasztására készül egy magasabb szinten, vagyis érdemi szigorítást fog végrehajtani. Ennek időpontját nem holnapra, hanem a júniusi ülésre teszik, amikor a negyedévente kiadott inflációs jelentés friss változata is megjelenik.

A májusi ülésen a tanács részletesebben kifejtheti a jövendő monetáris politikai fordulat hátterét, illetve némi plusz információ érkezhet arról, hogy a jelenlegi keretrendszerben, ez melyik kamatnak a változtatását jelentheti, megalapozott-e az a várakozás, hogy effektívvé válik az alapkamat és egy szintre kerül az egyhetes betéttel – emelte ki Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint nagy kérdés, hogy kamatemelési ciklus kezdődik vagy egy lépéssel elégedett lesz egyelőre a tanács, talán ezzel kapcsolatban is tisztázódhat a kép már kedden.

Úgy tűnik, az eddigi, jellemzően a forint szabadesése által generált reaktív üzemmódról átáll egy proaktív vezérlésre az MNB

- fogalmazott Halász Ágnes, az Unicredit elemzője, aki egyedüliként vár már kedden kamatemelést.

Miért kell most reagálnia a jegybanknak?

Az alelnöki nyilatkozat azért is volt meglepő, mert a forint az utóbbi hetekben erősödött, ami azt jelentette, hogy a monetáris kondíciók összességében szigorodtak, kevesen gondoltak arra, hogy ezt a kamat oldalról további támogatás követi. Az áprilisi 5,1%-os áremelkedés ugyan meghaladta a várakozásokat, de ezt korai lenne tartósnak nevezni. Ráadásul az MNB eddig is hangsúlyozta, hogy tavasszal akár 5% környékére is emelkedhet az infláció átmenetileg.

Éppen ezért látszólag indokolatlan lenne most szigorítani, hacsak nem lát az áprilisi inflációban aggasztó jeleket a jegybank, ami akár a hosszútávú pályát is veszélyezteti. Halász Ágnes szerint a legfontosabb kérdés az MNB szempontjából most az lehet, hogy valóban csak átmeneti lesz-e az infláció megugrása. Szerinte a válasz nem, hiszen túl sok dolog hajtja felfelé egyszerre az árakat,

szerinte emiatt aggódhat a jegybank is.

A jól sikerült kommunikáció és az ennek hatására is jelentősen erősödő forint lehetővé teszi, hogy – egyébként a napvilágot látott nyilatkozatainak megfelelően – a júniusi ülésig, illetve az ehhez kapcsolódóan megjelenő inflációs jelentés megjelenéséig az MNB kivárhasson. A magunk részéről egyébként utána is több, kisebb, óvatosabb lépésre számítunk – tette hozzá Vizkelety Péter, a Fundamenta szakembere.

Regős Gábor szerint fontos lehet az MNB-nek megvárni a májusi inflációs adatot, ami fontos információkat tartalmazhat az újranyitással bekövetkező áremelkedésekről, másrészt pedig júniusban jelenik meg az új inflációs jelentés is. Az inflációs folyamatok várhatóan indokolják majd a szigorítást, és ezt támasztja alá a kiemelkedő első negyedéves GDP-adat, valamint a 2022-re tervezett expanzív költségvetés is.

Várakozásaink szerint a kamatemelés kismértékű lehet, a monetáris politika továbbra is laza marad, csak kevésbé ultralaza

- foglalta össze a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza.

Az szinte borítékolható, hogy Virág Barnabás szavait viszontlátjuk majd a keddi ülést követő közleményben – véli Virovácz Péter. Hosszú idő után egy erős és egyértelmű előretekintő iránymutatásra számíthatunk, amely remélhetőleg kitűzi majd a kamatemelési ciklus kereteit is, ezzel is tovább növelve a transzparenciát – teszi hozzá az ING Bank elemzője.

Virovácz szerint a júniusi emelés után kis lépésben halad majd az MNB, hiszen „egy nagyon erős, a piaci várakozást is felülmúló, orrnehéz ciklus esetén a forint nagyon sokat erősödhetne. Tekintettel arra, hogy idén is jelentős inflációs különbözet alakul ki az euróövezet és Magyarország között, a forint euróval szembeni jelentős további felértékelődése a forintot reálértelemben még erősebbé teszi, jelentős mértékben rontva ezzel az ország ár-versenyképességét”.

