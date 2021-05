Doktor Balsors ismét beleszállt a kriptopiacba: még a Flinstone családnak is alkalmasabb devizája volt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A bitcoin és más kriptodevizák nem alkalmasak arra, hogy kockázatkerülő eszköz szerepét töltsék be – mondta a Goldman Sachs egy kiadványának adott interjúban Nouriel Roubini, a New York Egyetem közgazdász professzora. A 2008-as pénzügyi válság előrejelzéséről elhíresült guru szerint a kriptodevizák nem tekinthetők valódi devizának, sőt befektetési eszköznek sem, sokkal inkább buboréknak tűnik, amit most látunk a piacon.