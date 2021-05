Már tesztelik a kevert vakcinákat: erősebb védelmet adhatnak, mintha ugyanazt kapjuk

Egy spanyol kutatás eredménye szerint az AstraZeneca és a Pfizer vakcinája egymás után adva erős immunválaszt vált ki. Magyarországon is felmerült már, hogy kevert oltásokat adnak, ugyanakkor egyelőre csak figyeljük a világon a témában megjelenő kísérletek eredményeit.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyarországon jelenleg a gyártók által írt alkalmazási előirathoz tartják magukat az oltásoknál, azaz az oltottakat első és második alkalommal is ugyanattól a gyártótól származó oltóanyaggal oltják be. A világon azonban több helyen kísérleteznek virológusok tanácsára azzal, hogy különböző vakcinák mixét adják be, hogy ezzel erősebb védelmet hozzanak létre a vírussal szemben.

A kevert beadási formákkal kísérleteznek, de erről még nincs kellő tapasztalat, de elképzelhető, hogy változni fog az alkalmazási rend.

jelentette ki Müller Cecília egy május eleji opreatív törzs tájékoztatón.

Az Infostart arról írt, hogy egy spanyol kutatás eredménye szerint az AstraZeneca és a Pfizer vakcinája egymás után adva erős immunválaszt vált ki.

A több mint hatszáz ember bevonásával végzett kutatás eredménye az első, amely arra utal, hogy a különböző gyártótól származó vakcinák akár felcserélhetők lehetnek: a múlt héten tették közzé az ugyanezen irányba folytatott brit kutatás mellékhatásokkal kapcsolatos eredményeit, ott a hatékonysággal kapcsolatos adatok hamarosan befuthatnak, írja a Nature.

Az AstraZeneca vakcinájának vérrögösödést okozó hatása miatti félelmek után egyes európai országokban már nyitott a lehetőség azok előtt, akik elsőként az AstraZeneca vakcinájából kaptak, hogy másodikként másféle oltást vegyenek fel. A kutatók azt remélik, akár erősebb immunválaszt is kiválthat az, ha kétféle oltóanyaggal immunizálják az embereket, s persze segítséget is jelenthet ez az oltáskészletek menedzselésében.

A spanyol CombivacS kutatást áprilisban kezdték meg 663 olyan ember bevonásával, akik az AstraZeneca vakcináját egy adaggal már felvették. A bevont önkéntesek kétharmadát véletlenszerű alapon választották ki arra, hogy a Pfizer oltásából kapjanak - a maradék egyharmad még nem kapta meg a második adagot. A Pfizer vakcinájának sikerült az első adag AstraZeneca-oltás által kialakított védettségi szintet megemelni:

az érintettek szervezetében több antitestet termelődött, amely laboratóriumi körülmények közt felismerték és semlegesítették is a SARS-CoV-2-t.

A kontrollcsoport tagjainál nem emelkedett így az antitestszint. Az eredmény pontosan az, amiben a kutatók reménykedtek.

Korábbi adatok alapján azt is megállapították, hogy azok, akiknél Pfizeré volt a második adag oltás, több antitestet termelnek, mint azok, akiknél mindkét dózis AstraZeneca vakcina. Az még nem tiszta, hogy ez az immunválasz a két adag mRNS-oltástól kialakulóhoz képest milyen: azt ugyanis kifejezetten erősnek találták az eddigi kutatásokban.

A különböző oltások egymás utáni adásának jelentősége a variánsok elleni küzdelemben is megmutatkoztat: a vírus alapú oltásoknál, mint amilyen az AstraZeneca adenovírust vektorként használó vakcinája is, az ismétlő oltások hatékonysága csökken, mivel a szervezet immunitást alakít ki az adenovírussal szemben.

Az mRNS-oltások estében ugyanakkor minden beadott adaggal nő a védettség.

A bit kísérletek eddig közreadott eredményeiből annyi derült ki, hogy az oltásfajták keverése gyakrabban vezet mellékhatásokhoz. A spanyol kísérletben az enyhe mellékhatások voltak jellemzők, súlyosat egyáltalán nem jegyeztek fel.

A címlapképen az Ungvári Városi Központi Klinikai Kórház dolgozóját beoltják az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű, koronavírus elleni vakcinája második adagjával Ungváron, a Kárpátaljai Megyei Klinikai Infektológiai Kórházban kialakított oltóponton 2021. május 20-án. Ezen a napon az Ungvári Városi Központi Klinikai Kórház 70 orvosát oltották be az AstraZeneca-oltóanyag második adagjával. Fotó: MTI/Nemes János.