Földbe állt a szuperszonikus repülőgép projekt

Még első üzleti gépének gyártásához és piacra dobásához sem tudott elég forrást gyűjteni a hangsebességnél gyorsabb utasszállítókat fejlesztő Aerion startup repülőgépgyártó, így váratlanul bejelentette megszűnését. A pénzügyi problémák megjelenése azért is rendkívül meglepő, mert a cég alapítója a dollármilliárdos Robert Bass, és a projektet a Boeing nemcsak pénzzel, hanem mérnöki segítséggel is támogatta volna, valamint a nagy riválisa megjelenése előtt a Lockheed Martin is részt vett a munkában.