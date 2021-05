Gigantikus torlódás az M3-ason, másfél órás dugó alakult ki, több főút is beállt

Erős a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, a környező főutakon a belváros felé megnő a menetidő - írja az útinform.

Torlódásra kell számítani Budapest felé az M3-as autópályán a bagi terelésnél, ahol több helyen is kisebb koccanásos baleset nehezíti az előrejutást, a 38-as km-től araszol a kocsisor, akár egy-másfél órával is megnőhet a menetidő. Aki teheti, Kerekharaszttól, vagy már Hatvantól is a 3-as főút felé kerülhet, de ott is sokan közlekednek. Telítettek a sávok, és csak lépésben lehet haladni az autópályán az M0-s autóúttól befelé is - írja a portál.

Lassan haladnak a járművek az M0-s autóút déli szektorán is, Halásztelek és Dunaharaszti között, az M1-es autópálya felé vezető oldalon több, mint fél órás a menetidő-többlet. Ráadásul a 23-as km-nél egy műszaki hibás kamion is akadályozza a közlekedést, a külső sávon vesztegel. A torlódás kihat az 51-es főút forgalmára is, a főváros felé ott is több, mint 3 km a torlódás.

Szintén az M0-s autóúton, a 45-ös km-nél, az Ecser-csomópontnál, az M4-es gyorsforgalmi út irányába három személygépjármű ütközött. A belső sávot lezárták, mögötte torlódik a forgalom.Az M4-es autóúton, Budapest felé, a 28-as km-nél, Üllő elkerülő szakaszán két személyautó ütközött össze. A sérült járművek a leállósávon vesztegelnek, de belógnak a külső sávba is, ami miatt megakad a forgalom, torlódás van.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán