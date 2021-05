A Műegyetemnek és az Agráregyetemnek is megvan a rektora

Áder János köztársasági elnök rektori megbízásokat adott át a Sándor-palotában szerdán.

A bejelentés értelmében Áder János köztársasági elnök Gyuricza Csabát nevezte ki a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorának, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és az Egyetem Szenátusának egyhangú javaslata alapján. A megbízatása 2021. május 1-től 2026. április 31-ig terjed. Gyuricza Csaba a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2021. február 1-jei alapítványi modellváltása óta rektori jogkörben eljáró általános rektorhelyettesként látta el az intézményvezetői feladatokat - számolt be az agrárszektor.hu. Ezt megelőzően 2020. augusztus 1. és 2021. január 31. között mb. rektorként vezette a jogelőd Szent István Egyetemet, amely a gyöngyösi Károly Róbert Campus, a keszthelyi Georgikon Kar, a Kaposvári Egyetem és a volt Szent István Egyetem integrációjával jött létre. Az integrált felsőoktatási intézményhez csatlakozott 2021. február 1-jén a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ is, melynek 2017-től 3 éven át volt főigazgatója a most kinevezett rektor. Az integrációt követően létrejött hazánk egyik legnagyobb egyeteme, 13 ezer hallgatóval és 3000 munkatárssal.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2021. február 1-jén hirdetett pályázatot rektor vezető állású munkakör betöltésére. A MATE Szenátusa és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának egyhangú támogatása alapján került felterjesztésre Dr. Gyuricza Csaba rektori jelölése Áder János köztársasági elnök felé.

Áder János köztársasági elnök (j) a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorává nevezi ki Gyuricza Csaba egyetemi tanárt a Sándor-palotában 2021. május 26-án. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Áder János köztársasági elnök – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – 2021. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra időtartamra a rektori feladatok ellátásával bízta meg Czigány Tibor Pál egyetemi tanárt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen - olvasható a Köztársasági Elnöki Hivatal oldalán.

Az egyetem Portfolio-nak küldött közleménye kitér arra, hogy Czigány Tibor Széchenyi-díjas és Gábor Dénes-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 2012. és 2019. között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar dékánja volt. Kutatási területe az anyagvizsgálat, a gépészet, az anyagtudomány és a hozzá kapcsolódó technológia, a kompozitok és a polimer szerkezeti anyagok.

Józsa János Gábor Dénes-díjas vízépítő mérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja a második mandátuma lejártával köszön le a rektori tisztségből (az Nftv. szerint adott felsőoktatási intézményben ugyanazon személy összesen legfeljebb két alkalommal kaphat rektori megbízást). Józsa János 2015. július 1-től volt a BME rektora, melyet megelőzően a BME Építőmérnöki Karának tudományos dékánhelyetteseként dolgozott.

A Műegyetem Szenátusa 2021. február 22-i ülésén szavazott a rektori pályázatokról. A posztra Czigány Tibor mellett, Dunai László akadémikus, BME Építőmérnöki Kar jelenlegi dékánja nyújtott be pályázatot. Az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve, a Szenátus titkos szavazáson Czigány Tibor pályázatát támogatta.

Áder János köztársasági elnök (j) a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorává nevezi ki a Czigány Tibor Pál egyetemi tanárt a Sándor-palotában 2021. május 26-án. A háttérben Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsõoktatásért, innovációért és szakképzésért felelõs államtitkára és Haszonicsné Ádám Mária, a Köztársasági Elnöki Hivatal fõigazgatója. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Címlapkép: Áder János köztársasági elnök (b3), valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorává kinevezett Gyuricza Csaba egyetemi tanár (b2) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorává kinevezett Czigány Tibor Pál egyetemi tanár (b4) a Sándor -palotában 2021. május 26-án. Mellettük Józsa János, a Műegyetem leköszönő rektora, a Magyar Rektori Konferencia tiszteletbeli elnöke (b), Csányi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke (j2) és Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára (j). Forrás: MTI/Bruzák Noémi