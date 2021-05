Jó hírt kaptak a külföldi nyaralásra készülő magyarok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Fokozatosan tervezik már a nyitást balkáni országok is. Horvátország például fontos könnyítést jelentett be, ami a nyaralni vágyó magyarokat is érinti. Közben idehaza megint lelassult az oltások felvétele. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos híreink percről percre.