Koronavírus: könnyítést kaptak a budapesti tömegközlekedők, miközben szorul vissza a járvány

Továbbra is szorul vissza Magyarországon a koronavírus-járvány harmadik hulláma, és ebben az is segít, hogy egyre többen kapják meg a második oltásukat is, sőt a számuk szerdán minden eddiginél magasabbra ugrott az április végi oltási hajrá utóhatásaként. A harmadik hullám negatív hatása egyébként az áprilisi munkaerőpiaci adaton is meglátszott . Közben jó hír a budapesti tömegközlekedőknek, hogy a BKK megerősítette: nem kell a megállókban hordani a maszkot, csak a járatokon, illetve a zárt terekben, tehát a például a metrómegállókban. Friss híreink percről-percre.