Rácsapta az ajtót Svájc az EU-ra, súlyos következményei lesznek a kútba esett nagy megállapodásnak

A svájci államtanács úgy döntött, hogy leállítják az EU-val évek óta tárgyalt intézményközi megállapodás véglegesítését, mert az EU nem engedi azt felpuhítani, svájci belpolitikai okok miatt viszont az asztalon heverő szöveg nem fogadható el – gyakorlatilag ezt a nagy horderejű döntést jelentette be szerdán Guy Parmelin svájci elnök. Ezzel egy 7 éve zajló tárgyalási folyamat vált eredménytelenné, amely mintegy 120 kétoldalú EU-Svájc megállapodást váltott volna fel aktualizált formában. Az új nagy keretmegállapodás elmaradása azonnali kedvezőtlen következményeket jelent számos gazdasági területen, így például az orvosi eszközök kereskedelmében, és az árampiaci, illetve kutatás-fejlesztési együttműködésben. Néhány éves távon pedig a gépgyártás terén is jelentős versenyképességi problémákhoz vezethet, így az EU-ra ráutalt, erősen exportfüggő Svájc gazdasági modelljét is negatívan érinti a friss döntés. Nem véletlen, hogy számos kutató vészharangot kongatott, hogy egy kiszámíthatóságot biztosító keretmegállapodás nélkül sok hátránya lehet a friss döntésnek.