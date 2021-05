Szigorítások előtt Európa, durván elszállhatnak a fűtési költségek és az üzemanyagárak

Az Európai Unió tagállamai még tavaly decemberben állapodtak meg abban, hogy szigorítani kell a 2030-as klímacélokon. Az Európai Bizottság pedig júliusban tesz majd javaslatot a jelenleg érvényben lévő szabályozás módosítására, amely konkrétabban is meghatározza majd, hogy hogyan kell elérni az új célkitűzéseket. Ez különösen annak fényében fontos, hogy attól függően, hogy a klímacélok eléréséhez milyen intézkedéseket tesz az unió, alaposan megemelkedhetnek a fűtési költségek és az üzemanyagárak is. Elképzelhető ugyanis, hogy az EU kiterjeszti a szén-dioxid-kvóta kereskedelmet többek között a közúti közlekedésre és az ingatlanpiacra is, ami akár masszív áremelkedésekhez is vezethet a következő években az egyes tagállamokban. Lengyelországban például akár közel 200 százalékkal megemelkedhet a szénnel való fűtés költsége, míg Németországban és Franciaországban több mint 30 százalékkal drágulhatnak az üzemanyagok a kvótarendszer bevezetése következtében. Érdemesebb lehetne tehát a fűtés és a közúti közlekedés esetében is alternatív megoldásokat megvalósítani, derül ki a Cambridge Econometrics friss tanulmányából.

Tovább szigorít az Európai Unió

Az Európai Unió tagállamai tavaly decemberben állapodtak meg abban, hogy 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkentenék a károsanyag-kibocsátást az 1990-es referenciaszinthez képest (51 százalékkal 2005-höz képest). Emellett az EU a következő évtizedben mintegy ezermilliárd eurót mozgósítana a dekarbonizáció jegyében, amely érintené a villamosenergia-termelést és a közlekedést is (pl. elektromos autók, hidrogénhajtás, akkumulátor-technológia). Mindezt annak érdekében, hogy az EU elérje a karbonsemlegességet 2050-re.

Az Európai Bizottság pedig júliusban tesz majd javaslatot a jelenleg érvényben lévő szabályozás módosítására, amely konkrétabban is meghatározza majd, hogy hogyan kell elérni a 2030-as célszámokat.

Az Európai Bizottság hatástanulmánya szerint az 55 százalékos kibocsátás-csökkentés elérése érdekében az EU Kibocsátás-Kereskedelmi Rendszere (EU ETS) alá nem tartozó szektoroknak nagyjából 40 százalékkal kellene csökkenteniük a kibocsátásukat 2030-ig a 2005-ös bázishoz viszonyítva.

Jelenleg az EU ETS hatáskörébe az energetikai, az ipari és a légiközlekedési ágazatok tartoznak, míg többek között a közúti közlekedés, az ingatlanpiac, a mezőgazdaság és a hulladékgazdálkodás nem. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy hogyan változna az egyes szektorok kibocsátása 2030-ig, ha minden szektorra kiterjesztenék az EU ETS rendszerét 2025-től (a csökkenés már 2024-ben elkezdődik ettől függetlenül):

Forrás: Transport & Economics

EU ETS



Az Európai Uniós Kibocsátás-Kereskedelmi Rendszert (EU ETS) még 2005-ben hozták létre a jogalkotók a klímaváltozás elleni küzdelem részeként, és máig a világ legnagyobb ilyen jellegű platformja. Jelenleg minden EU-s tagállamra, illetve ezen felül Izlandra, Liechtensteinre és Norvégiára vonatkoznak az előírásai. Iparági szinten a hatálya alá tartoznak az áramtermelők, illetve a feldolgozó- és légiipari vállalatok is, bár az egyes szektorokra vonatkozó konkrét szabályozások eltérőek. A mechanizmus célja, hogy arra ösztönözze a piaci szereplőket, hogy fokozatosan csökkentsék a károsanyag-kibocsátásukat az Európai Unió által meghatározott ütemtervvel összhangban.



Jelenleg az áramtermelők, a feldolgozó- és légiipari szereplők által évente maximálisan kibocsátható károsanyag mértékét rendszerszinten (Európai Unió és a három másik részt vevő állam) határozza meg a szabályozó. Ennek keretében pedig az érintettek hozzájuthatnak a számukra szükséges kvótamennyiséghez ingyenesen – bizonyos feltételek fennállása esetén -, megvásárolhatják őket aukciók keretében, illetve a másodlagos piacon is kereskedhetnek közvetlenül egymással. Minden egyes kvóta egy tonnának megfelelő szén-dioxid vagy azzal megfeleltethető mennyiségű egyéb üvegházgáz kibocsátására ad jogosultságot. A 2021-es évre az EU ETS mintegy 1,57 milliárd darab kvótát engedélyezett az áramtermelőknek és a feldolgozóiparnak, míg a légiipari szereplők 24,5 millió darabot kapnak, részben ingyenesen, részben pedig aukciós keretben. A 2013-2020 közötti úgynevezett harmadik fázisban az elérhető kvótamennyiség évente 1,74 százalékkal csökkent, míg ez mostantól az úgynevezett negyedik fázisban, amely 2021-2030 között tart, 2,2 százalékra emelkedik. Magyarán egyre kevesebb kvóta lesz elérhető a szereplők számára összesen.



Érdemes még megemlíteni, hogy az áramtermelők már 2013 óta nem részesülhetnek ingyenes kvótákban, vagyis azokat aukció keretében kell megvásárolniuk. Ez alól mindössze néhány tagállam kapott részleges mentességet: Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország és Románia, akik 2013-2020 között ingyenesen is adhattak megadott mennyiségű kvótát a piaci szereplőknek, de egyre csökkenő mértékben, és cserében modernizációs befektetéseket is vállalniuk kellett. A 2021-2030 közötti negyedik fázisban pedig már csak Magyarország, Bulgária és Románia élt ezzel a lehetőséggel hasonló feltételek mellett.

A szén-dioxid-kvóta ára az EU ETS szektorok esetében az alábbi módon alakult eddig:

A Cambridge Econometrics elemzői azt vizsgálták, hogy mi lenne a leghatékonyabb megoldás arra, hogy az egyelőre az EU ETS hatálya alá nem tartozó szektorok 2030-ra elérjék a 40 százalékos célt a károsanyag-kibocsátás csökkentése kapcsán. A tanulmány megállapítása szerint meglehetősen nagy különbségek adódnak a megvalósítás eszközeitől függően.

Cambridge Econometrics



A Cambridge Econometrics egy független szervezet, amely elsősorban adatelemzéssel foglalkozik, és több mint 40 közgazdászt foglalkoztat. A szervezet munkatársai többek között kormányzatokkal, az Európai Bizottsággal, és vállalatokkal is együtt dolgoznak. A Cambridge Econometrics budapesti irodával is rendelkezik, amelyet 2018-ban nyitottak meg. A most megjelent tanulmány készítésében pedig több magyar is részt vett, köztük Fazekas Dóra, Molnar Boglárka és Hartvig Áron Dénes.

A Cambridge Econometrics szakértői két különböző forgatókönyvet vizsgáltak meg, amelyek a 2030-as célok elérését segíthetik, de eltérnek az alkalmazott eszközök tekintetében.

Nemzeti klímapolitika

Az első forgatókönyv a közúti közlekedést és az ingatlanpiacot sem vonná be az EU ETS rendszerébe, azok megmaradnának a nemzeti szintű klímapolitikák égisze alatt, amiket alapvetően szintén az EU szabályoz az ESR (Effort Sharing Regulation) alatt, csak itt nincs kvótakereskedelem. A tanulmány szerint ez a megvalósítási módszer jelentős gazdasági előnyökkel járna, és ezzel párhuzamosan ösztönözné az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák alkalmazását. Ráadásul ez a fogyasztókra nézve is kedvezőbb lenne, hiszen, ha a közúti közlekedés és az ingatlanpiac is az EU ETS alá kerülne, akkor az magasabb költségeket eredményezne a drágább szén-dioxid-kvóták miatt.

A károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében pedig az alábbi lépések lennének szükségesek:

Szigorúbb emissziós követelmények az új személygépjárművek és nehézgépjárművek esetében, és 2035-től a belsőégésű motorral működő járművek értékesítésének betiltása

Az elektromos autók vásárlását ösztönző mérsékelt pénzügyi támogatás (pl. 1000 euró / jármű)

Az autók használata helyett a gyaloglás, biciklizés és tömegközlekedés használatának ösztönzése

A fosszilis üzemanyaggal működő kazánok értékesítésének kivezetése 2025-től, és az alacsonyabb kibocsátással járó technológiák használatát ösztönző pénzügyi támogatás (vásárlási ár 15 százaléka).

Állami befektetés az épületek energiahatékonyságának növelésébe, amely csökkentené a fűtési igényeket.

A kvótakereskedelem kiterjesztése

A második forgatókönyvben a közúti közlekedés és az ingatlanpiac is az EU ETS hatálya alá kerülne 2025-től kezdődően, tehát innentől már ezekre a szektorokra is vonatkoznának a kvótakereskedelem szabályai (egy a jelenlegi mellett futó párhuzamos rendszer alatt). Ez azonban kifejezetten magas kvótaárakkal párosulna az elemzők szerint, ha a cél a károsanyag-kibocsátás 40 százalékos csökkentése 2030-ig.

Ebben az esetben a szén-dioxid-kvóta ára elérhetné akár a 180 euró / tonnát.

Ha pedig az így elért kvótabevételek nem kerülnek megfelelően visszaforgatásra, akkor pedig a nemzeti kibocsátások is alacsonyabbak lehetnek, és a munkaerőpiacra is negatív hatást gyakorolna.

A tanulmány megállapítása szerint még abban az esetben is, ha megfelelően visszaforgatják az államok a kvótabevételeket, akkor sem lenne annyira hatékony ez a megközelítés, mintha az EU ETS hatályán kívül maradna a közúti közlekedés és az ingatlanpiac. Az sem mindegy, hogy a kvótabevételek hogyan kerülnek visszaosztásra. Ha ezek alacsony kibocsátást eredményező technológiák megvalósítását finanszírozzák vagy magasabb energiahatékonyságot, akkor ez alacsonyabb kvótaárakat eredményezne idővel. Ha közvetlenül a fogyasztók kapnának támogatást (pl. adókedvezmény), akkor ez magasabb fogyasztást és gazdasági aktivitást eredményezne, ami magasabb kvótaárakkal is járna. Az alábbi ábrán látható, hogy várhatóan hogyan alakulna a szén-dioxid-kvóta ára a 2025-ös bevetést követően. A narancssárga vonal az árak alakulását jelzi abban az esetben, ha a kvótabevételek egy részével alacsony kibocsátással járó technológiák bevezetését támogatnák:

Forrás: Transport & Environment

Végül az is rendkívül fontos tényező, hogy amennyiben a kvótakereskedelem hatálya alá kerülne a közúti közlekedés és az ingatlanpiac is, akkor ez jelentősen magasabb fűtési- és üzemanyagköltségeket eredményezne, ami az alacsonyabb jövedelmű háztartások számára jelentene nagy megterhelést. A Cambridge Econometrics elemzése szerint az EU ETS kiterjesztése például azt eredményezné, hogy Franciaországban a fűtésre használt földgáz ára a duplájára emelkedne 2030-ig a drágább szén-dioxid-kvóták miatt.

Társadalmi és gazdasági hatások

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy hogyan változna az EU27 GDP-je a különböző forgatókönyvek mentén. Ha a közúti közlekedés, az ingatlanpiac és más nem EU ETS szektorok maradnának a nemzeti klímapolitikák égisze alatt, és a fentebb említett javaslatokat bevezetik a tagállamok, akkor az mintegy 2 százalékkal magasabb GDP-t eredményezne 2030-ig. Ezzel szemben, ha a kvótakereskedelem kerül kiterjesztésre, és a bevételeket nem forgatják vissza, akkor az negatív hatással lenne a bruttó hazai termékre EU-s szinten. Egyéb kombinációk esetében a hatás valahol a kettő között lenne (pl. EU ETS kiterjesztése, és a kvótabevételek adókedvezményre vagy alacsony kibocsátású technológiák pénzügyi támogatására való felhasználása).

Forrás: Transport & Economics

Hasonló hatás lenne megfigyelhető a munkaerőpiac tekintetében is, vagyis a kvótakereskedelem kiterjesztése itt sem bizonyulna a leghatékonyabb megoldásnak. A nemzeti klímapolitikai fókusz mellett mintegy 2 százalékkal emelkedne a teljes EU-s foglalkoztatás, míg a többi forgatókönyv mellett kisebbek lennének a hatások.

Forrás: Transport & Economics

Néhány érdekesség az egyes államok kapcsán

Németország: az EU ETS kiterjesztése esetében a lakossági fűtésre használt földgáz ára 135 százalékkal lenne magasabb 2030-ban a jelenlegihez képest, ugyanakkor ez a kereslet csökkenésével is járna, de a nettó hatás így is negatív lenne a legalacsonyabb jövedelmű háztartások esetében. Az üzemanyagköltségek pedig nagyjából 32 százalékkal emelkednének átlagosan ahhoz képest, ha a kvótakereskedelmet nem terjesztenék ki. Itt azonban a kereslet nem változna jelentősen az alacsony jövedelműek esetében, hiszen ő már így is csak akkor utaznak, ha szükséges.

Forrás: Transport & Economics

Lengyelország: hasonló kvótakereskedelmi kiterjesztés mellett a földgázos fűtés ára 70 százalékkal lenne magasabb 2030-ban. Ez azonban semmi a szénnel történő fűtés drágulásához képest, ahol az árak akár 188 százalékkal is megemelkedhetnek. Lengyelországban pedig relatíve magas a széntermelés mértéke. Többet spórolhat meg így esetleg az ország, ha a szenet nem földgázzal, hanem tiszta energiaforrásokkal helyettesítené.

hasonló kvótakereskedelmi kiterjesztés mellett a földgázos fűtés ára 70 százalékkal lenne magasabb 2030-ban. Lengyelországban pedig relatíve magas a széntermelés mértéke. Többet spórolhat meg így esetleg az ország, ha a szenet nem földgázzal, hanem tiszta energiaforrásokkal helyettesítené. Franciaország: az országban már így is jelentős tüntetések zajlottak a magasabb üzemanyagárak és a megélhetési költségek miatt, tehát az árak emelkedése itt is problémát jelentene. A lakossági gázfűtés ára közel 92 százalékkal növekedhetne, míg az üzemanyagárak 35 százalékkal lennének magasabbak a EU ETS kiterjesztése miatt.

(Transport & Environment)

Címlapkép: Nathan Stirk/Getty Images