Tényleg megjósolhatatlan a magyar GDP alakulása? Vagy mégis sejthetjük előre?

Nagy meglepetést okozott a 2021. első negyedévi GDP-adat, amely a széles körben várt zsugorodás helyett 1,9%-os negyedéves növekedést hozott. A jelentés hatására több elemző felfelé módosította az egész évre várt GDP-bővülési előrejelzését, így már a 6%-ot meghaladó emelkedést sem tartják elképzelhetetlennek. Felmerül a kérdés, hogy valóban olyan megjósolhatatlan volt-e az első három havi masszív gazdasági növekedés, mint azt az utólagos kommentárok mutatják.

Az elektronikus útdíj 2013 július elsejei bevezetése óta egy komoly és folyamatosan növekedő bevételi forrást jelent az államháztartás számára, mert alkalmas arra, hogy azok a külföldi és hazai szállítmányozó vállalatok fizessék meg a közutak karbantartásának költségét, amelyek az utak amortizációjáért nagyrészt felelősek.

Ráadásul adatok bizonyítják, hogy a kamionok után fizetett e-útdíj alakulása 88%-os korrelációban áll a magyar gazdaság teljesítményével. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. 2013 óta közzétett útdíjbevételi adatai ugyanis egyenes arányosan mozognak KSH-nak a magyar GDP-ra vonatkozóan mért adataival.

2013 és 2019 között mind az útdíjbevételek, mint a magyar gazdaság folyamatosan bővült, de a pandémiával érintett 2020-as évben is fennmaradt a korábbi 7 évre jellemző korreláció.

A NÚSZ ugyanis hiába ért el a tavalyi évben rekorderedményt az útdíjak tekintetében (bruttó értékben ez 1%-os bevételnövekedést jelentett volna a 2019-es adatokhoz képest), az eredményből le kell vonni az évközi 3,4%-os áremelkedés hatását, vagyis a gazdasági környezet hatásaitól megtisztított útdíjbevétel 2020-ban ugyanúgy mínuszban volt, mint az egész éves magyar bruttó hazai termék.

2021 első napjaitól azonban egy merőben más tendencia kibontakozását láthatták azok, akik figyelik az e-útdíjak alakulását.

Már a januári és februári adatok is egészen meglepőek voltak, hiszen az egy évvel korábbi (még járvány előtti) időszakhoz viszonyítva 5,7, valamint 7%-os növekedés volt tapasztalható. Erre tett rá egy lapáttal a COVID-19 magyarországi harmadik hulláma miatti járványügyi korlátozásokkal terhelt március, amely 2020-hoz viszonyítva 17,5%, de 2019-hez képest káprázatos 19,6%-os bővülést hozott. Május első felében pedig ezek a számok 2020 vonatkozásában 59,8%-ra, 2019 relációjában pedig az egészen elképesztő 43,7%-ra hágtak fel.

A historikus adatok szerint az útdíjbevételek bővülése a magyar gazdaság növekedésének lakmuszpapírja: a két adat az elektronikus útdíjrendszer bevezetése, 2013 júliusa óta a növekedés és a visszaesés irányában is együtt mozog, közel 90%-os korrelációs együtthatóval. Tekintetbe véve, hogy az útdíjbevételek terén az idei adatok január 1. és május 15. közötti időszakban 2020 ugyanezen időszakához képest 20,6%-os, de az utolsó „békeévnek” minősülő 2019-hez viszonyítva is 16,1%-os bővülést mutatnak, kijelenthető, hogy amennyiben a jelenlegi tendenciák fennmaradnak, illetve a külső és belső gazdasági klíma is támogató marad, úgy nem elképzelhetetlen 2021. negyedik negyedévére a 10% körüli magyar bruttó hazai termék növekedés sem.

