Tízezrek nem vették fel a második koronavírus-oltásukat Magyarországon

Csaknem 29 ezren nem vették fel a második oltásukat Magyarországon – derül ki az RTL Klub híradójának gyűjtéséből.

5 056 262 fő vette fel eddig az első oltását, 3 328 047 fő pedig a másodikat is Magyarországon. Az RTL híradó saját gyűjtése alapján:

eddig az oltottak 1,2 százaléka nem vissza a második oltásért, összesen csaknem 29 ezren.

A Sinopharm vakcina adatai nem szerepelnek a vakcinánkénti alábbi gyűjtésben, mert az a kormány által közölt adatokból nem olvasható ki:

A Pfizerrel oltottak 1 százaléka,

a Modernával oltottak 1,1 százaléka,

a Szputnyik V-vel oltottak 1,5 százaléka,

az AstraZenecával oltottak 3,4 százaléka nem vette fel a második oltását.

Május 23-ig 62 732 ember élt azzal a lehetőséggel, hogy 12 hétnél előbb kapja meg a második AstraZeneca védőoltást.

Ugyan a védettségi igazolványt már az első oltás után megkapja mindenki, a kormány többször jelezte, hogy az első oltás után kipostázott védettségi igazolvány érvényességét veszíti, ha valaki nem adatja be magának a második oltást

Mint korábban beszámoltunk róla, a világ más országaiban is küzdenek a problémával, például az Egyesült Államokban egyre nagyobb bajt jelent, hogy folyamatosan szaporodik azoknak a száma, akik a második dózist nem vették fel. Sokan a második oltás erősebb mellékhatásai miatt aggódnak, és sokan gondolják azt is, hogy már egyetlen oltás is kellő védelmet nyújt nekik.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője egy korábbi nyilatkozatában megjegyezte, hogy jóval lerövidül a védettség ideje egy dózis esetében, tehát egy rövidebb és gyengébb védelmet kapunk, ezért szerinte mindenképpen be kell adatni a második oltást is.

A címlapképen egy nő megkapja a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagját a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján 2021. május 27-én. Fotó: MTI/Komka Péter.