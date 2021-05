A világhírű magyar professzor elmondta, melyik az egészséges étrend

A mediterrán étrend bizonyítottan egészséges, a kérdés csak az, hogy miért nem ezt eszi mindenki és hogyan lehetne rávenni az embereket, hogy ilyen típusú ételeket fogyasszanak - fejtette ki a Könyves Magazin videójában Barabási-Albert László hálózatkutató, aki újabban már az élelmiszerek összetevőit kutatja laborjában munkatársaival. Szerinte fontos gyakorlati kérdés, hogy hogyan tudjuk leváltani az ultraprocesszált élelmiszereket, amelyek kémiailag nagyon eltolódtak az egészséges élelmiszerektől. Erre korábban már javaslatokat is megfogalmazott a professzor.

Két évvel ezelőtt kezdett fel főzni a kutató azzal a céllal, hogy végre megértse, mi van az élelmiszerekben. A laborjában ugyanis olyan kutatásokat folytatnak, amelyben azt vizsgálják, hogy milyen egészségügyi hatásai vannak az élelmiszereknek.

Rájöttem, hogy nem tudom, mik azok a nyersanyagok, amelyek belemennek abba, amit nap mint nap eszünk

- fogalmazott a videóban, amelyet a Hálózatok Hete alkalmából készített a Könyves Magazin és a Ludwig Múzeum.

"Ami az egészséges étel lényegét meghatározza, az nem az ízmolekulák, hanem a test molekulák, amelyek magát az élelmiszert kiteszik" - fejtette ki a professzor, akinek a laborjának az egyharmada azzal foglalkozik, hogy megértsék: melyek azok a molekulák, amelyek a kaján keresztül bejutnak a szervezetünkbe. "Az alapvető felismerés az az, hogy a nutrició, a táplálkozástudomány már kétszáz éve ezzel foglalkozik, de ez a tudomány csak azokkal a molekulákkal foglalkozik, ami alapvetően szükséges az élethez. Ilyen a zsír, a cukor, a só, stb, amiből összesen 150 darab van.

Az élelmiszerekben azonban több mint 20 ezer molekula van

- húzta alá. Ezért a laborja térképeket készít arra vonatkozóan, hogy például pontosan mi van az almában, a banánban, vagy a húsban.

De nem állunk meg itt: ha megtudjuk, hogy egy ételben milyen molekulák vannak, akkor a hálózati orvostudomány eszközeivel megismerni, hogy az hogyan befolyásolja az egészségünket

- magyarázta.

A kutatási témában az első tanulmányuk 2019-ben jelent meg a Nature-ben, de már a kutató 2018-as Portfolio-nak adott interjújában beszélt erről a területről. "Ha például meg tudjuk mondani, hogy a húsban két kémiai anyag az, ami téged beteggé tesz, akkor el tudom képzelni, hogy olyan húst tudunk gyártani, amiben ezek nincsenek meg. Ki tudjuk mutatni, hogy miből fakad a mediterrán konyha egészséges volta, ami például azt jelenti, hogy fokhagymával és olivaolajjal kombinálja a húsfogyasztást. Azt tudjuk ugyanis már, hogy a hús fogyasztása TMAO molekula termeléséhez vezet, akinek magas a vérében a TMAO molekula tartalma, az 40 százalékkal nagyobb valószínűséggel hal meg például szívbetegségben. Viszont ha fokhagymát eszünk a hús mellé, akkor a baktériumokban leblokkolja azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül a TMAO molekula termelődik és bejut a vérünkbe. Bizok benne, hogy képesek leszünk megkeresni a kombinációkat és egyénre szabottan táplálkozási tanácsot adni" - mondta a professzor a korábbi interjújában.

Forrás: Részlet a Könyves Magazin riportjából. Barabásinak a főzés egyfajta szakmai érdeklődéssé vált.

Van nagyon egészséges étrend, ez pedig a mediterrán étrend - jelezte Barabási-Albert László. Ez elmondása szerint nagyon erősen zöldség- és gyümölcsalapú, olivaolajjal, fokhagymával, bor is van benne, és hús is van benne, de csak kis mértékben.

Minden kutatás megmutatta, hogy ha mindenki ezt enné, akkor nagyon egészséges lenne a társadalom. A szívbetegségek és a rákbetegségek nagy része meg is szűnne - jelentette ki a hálózatkutató szakember, aki azt a kérdést is feltette a műsorban, hogy akkor miért nem ezt eszi mindenki.

Ennek több oka van:

részben kultúra, az étellel kapcsolatos ízlésünk már gyerekkorunkban kialakul, ezért kulturális dolog részben,

részben elérhetőség kérdése,

részben ár kérdése.

Forrás: Részlet a Könyves Magazin riportjából.

A nagy kérdés szerinte az, hogy hogyan győzzük meg az embereket arról, hogy igenis így egyenek - mondta a kutató. Ezek után fontos gyakorlati kérdés, hogy hogyan tudjuk leváltani az ultraprocesszált élelmiszereket, amelyek kémiailag nagyon eltolódtak az egészséges élelmiszerektől. Olyan élelmiszerekre kellene leváltani ezeket, amelyek ugyanazt az élvezetet és gyorsaságot adják, de közben kémiailag kiegyensúlyozottak és nincsenek egészségügyi mellékhatásai - javasolta.

A társadalom szempontjából fontos kérdés, hogy hogyan lehet fenntartható élelmiszerrendszert létrehozni, másrészt hogy hogyan lehet egészséges étrendet létrehozni - fejtette ki a kutató, aki egy példát is megemlített: az Egyesült Államokban az élelmiszerek 70%-a már ultraprocesszált.

A kaják gyakorlatilag újra vannak építve, annak érdekében, hogy például a polcon 1 éven át elálljanak

- mutatott rá. Ez már nem hús, hanem a húsmolekulákból újraépített hús - tette hozzá. Egy kedvenc példáját is megemlítette: ez pedig a narancs juice. A reklámokban ez úgy hangzik, hogy ez friss narancs juice, de a gyártók nem beszélnek arról már, hogy ha a narancsot leszedik a földekről, akkor azonnal négy különböző kémiai anyagra szedik szét és külön tárolják őket, majd újra összerakják ezeket. Azért teszik ezt, mert így tudják garantálni az egységes ízt.

Forrás: Getty Images

Barabási-Albert László korábban februárban is beszélt a mediterrán élelmiszer jelentőségéről Az élet meg minden című podcastadásban. Itt azt mondta, hogy a laborban azon dolgoznak, hogy bemutassák, melyik élelmiszernek milyen egészségügyi hatásai lehetnek. Elismerte, hogy az egyének étkezési szokásait nagyon nehéz megváltoztatni, mert az emberek be vannak ragadva a saját megszokásaikba. A nyersanyagok elérhetősége és ára is nagyon különbözik, bizonyos társadalmi rétegek számára ez nehezen elérhető és megfizethető - mondta akkor. De ha elterjedne ez az étrend, akkor nagyon sok egészségügyi problémát meg lehetne oldani.

Majdnem csoda módon egészségessé tudnánk tenni a társadalmat

- jelentette ki. Nem a csodamolekulát keressük, hanem a molekulák kombinációját - fogalmazott. Beszélt a meggyőzés módszeréről is. Szerinte az, hogy meggyőzzék az embereket az egészséges étrend előnyeiről, nem működik, a cél az lenne, hogy megváltoztassuk az elérhető kaják összetételét.

Ha effektíven akarunk belépni erre a területre, akkor azt a gyártókon keresztül tudjuk elérni.

Elérhetővé kell tenni az egészséges élelmiszereket, a gyártókkal kell együtt dolgozni. Erősíteni kell a zöldségek és gyümölcsök elérhetőségét, az árfekvésüket - fejtette ki.

Valamilyen módon, akár adókkal, akár megszorításokkal vissza kell szorítani az ultraprocesszált ételeket

- javasolta. Például minden, ami lezárt fóliában van és 6 hónapos szavatossággal rendelkezik, az ultrafeldolgozott étel, aminek az összetétele nem igazán van köszönőviszonyban azzal, ami rá van írva - magyarázta.

"Magyarországnak óriási lehetősége lenne agrárországként, hogy ezt a területet rendbe tegye és újragondolja a mezőgazdaságot nem produktivitás szempontjából, hanem egészségesség szempontjából" - javasolta.

Arra kell optimalizálni az élelmiszeripart, hogy egészségesebb élelmiszereket gyártson, ebben szeretnénk mi segíteni - árulta el.

