Koronavírus: hogyan ünnepelhetjük Magyarországon a gyermeknapot?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Közzétették a ma reggeli koronavírus statisztikákat, a ma reggeli közlésből az is kiderült, hogy jelenleg Pfizer, Sinopharm, korlátozott mennyiségben még Szputnyik és egyes oltópontokon Moderna oltás is foglalható, és az is, hogy a május 30-i gyermeknapi zenés-táncos rendezvényeken a védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők, felnőttek és a velük lévő 18 év alatti gyerekek, fiatalok vehetnek részt.