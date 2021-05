Külföldi nyaralást tervezel? Így lehet majd utazni a magyarok kedvenc üdülőhelyeire

A koronavírus-korlátozások feloldása és az egyre jobb vírusadatok mellett sokan gondolkodnak már azon, hova lehetne külföldre utazni a nyáron. Az utazási korlátozások feloldásával is érvényben marad azonban számos olyan korlátozás, amivel nem árt tisztában lenni, ha külföldön nyaralnánk. Alábbi cikkünkben a magyarok kedvelt nyaralóhelyei kapcsán gyűjtöttünk össze néhány hasznos információt.

A KSH 2019-re vonatkozó statisztikái szerint a legnépszerűbb (nyaralási) célpont a magyarok körében Horvátország volt, de a közkedvelt célországok között volt Olaszország, Ausztria, Spanyolország, Bulgária, Görögország, Törökország is. Tavaly a koronavírus miatt érthetően visszaestek a távolabbi utazási célpontok és az utak hossza is, a többnapos utak is inkább az olyan szomszédos országokra korlátozódtak, mint Ausztria, Németország, Szlovákia vagy Románia.

Mivel idén nyáron várhatóan többen is tervezik a régi népszerű célpontokat felkeresni, ezért a továbbiakban ezeknek az országoknak a beutazási feltételeivel foglalkozunk (csak azokat az eseteket néztük meg, ha valaki nyaralni készül a lenti országok valamelyikébe).

A védettségi igazolvánnyal kapcsolatos utazási lehetőségekről és az EU-s oltási igazolványról bővebben itt írtunk:

Horvátország

Ahogy arról már többször írtunk, 2021.május 6-tól Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Horvátországba a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. Az oltottságot igazoló, érvényes védettségi igazolvány tulajdonosa Horvátország területén ugyanolyan jogokat, kiváltságot élvez, s ugyanazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, mint a horvát védettségi igazolvány birtokosai.

Arra viszont érdemes figyelni, hogy

a beutazónak fel kell mutatnia a védettséget igazoló plasztikkártyát és a papíralapú oltási igazolványát , amelyen mindkét oltási dátum szerepel.

, amelyen mindkét oltási dátum szerepel. A Magyarországon kiállított oltási igazolásokat a horvátországi beutazáshoz nem kell külön fordítással ellátni .

. A beutazás akkor lehetséges, ha a második oltást követően eltelt 14 nap. (A 12 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben szüleik/felnőtt kísérőjük társaságában utaznak, és a szülők/kísérők rendelkeznek a fent előírt védettségi dokumentációval. Ez azt jelenti, hogy a 12-18 év közötti – az előzőekben említett oltással nem rendelkező – fiatalkorúak beutazása főszabályként teszttel lehetséges.)

Forrás: Shutterstock

Ha nincs védettségi igazolvány?

Akinek pedig nincs védettségi igazolványa, az alábbiakra kell odafigyelnie, ha Horvátországba készül:

Negatív koronavírusteszttel kell rendelkezni a határátlépéskor. Ez esetben több lehetőség van:

a mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt vagy az EU-által elfogadott antigén-alapú gyorsteszt felmutatása;

van lehetőség a tesztelést saját költségre a határátlépést követően Horvátországban elvégezni, ez esetben a teszt eredmény megérkezéséig házi karanténban kell tartózkodni;

a tesztelési kötelezettségnek eleget tesz az a személy is, aki már átesett a COVID betegségen és azt a határátlépés idején igazolni tudja (A betegségen való átesettség igazolható: 180 napnál nem régebbi, de az utazást megelőzően legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív PCR teszttel vagy antigén-teszttel, vagy a fertőzésen való átesettséget hitelt érdemlően igazoló orvosi igazolással. Teszt hiányában 10 napos karanténkötelezettség áll fenn.);

az a személy, aki az utazást megelőző fél évben átesett a COVID betegségen és csak egy oltási dózist kapott meg, az első oltást követő fél évig szintén mentesül a karantén és teszt kötelezettség alól. Természetesen mindkét körülményt (betegségen való átesettséget, első oltást) igazolni szükséges.

Azok esetében, akiknek nincs védettségi igazolványa, a határon minden esetben nyilatkozni kell a Horvátországban tervezett tartózkodás időtartamáról, annak helyszínéről, valamint többnapos tartózkodás esetén a szállás pontos címéről.

Javasolt az adatokat a beutazást megelőzően feltölteni a https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül. Ezt követően az utas visszaigazoló e-mail üzenetet kap, továbbá megkapja a Horvát Közegészségügyi Intézet útmutatóival és javaslataival kapcsolatos információkat. A fenti honlap magyar nyelven is elérhető.

Milyen korlátozások vannak még érvényben?

A Konzuli Szolgálat oldaláról az is kiderül, hogy jelenleg az ország teljes területén kötelező a maszkviselés a tömegközlekedésen, a hivatali ügyintézés során, az üzletekben, bankokban, postákon, az egészségügyi ellátóhelyeken, az oktatási intézmények épületeiben, valamint a szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknál. Kötelező a maszkviselés továbbá azokon a nyílt helyeken, ahol nem lehetséges a 1,5 méteres biztonságos távolság betartása.

Mindeközben már enyhítettek egy sor korlátozásokon, a korábbi 25 fő helyett száz főig lehet nyilvános rendezvényeket és összejöveteleket tartani, zárt térben engedélyezik a sportolást, valamint az éttermek számára a beltéri kiszolgálást is.

Olaszország

A Konzuli Szolgálat oldalán olvasható tájékoztatás szerint a hatályos olasz egészségügyi miniszteri rendelet speciális beutazási szabályokat állapít meg 2021. július 30-ig.

Eszerint az EGT tagállamokból (ideértve Magyarországot) Olaszországba beutazó személy – függetlenül a védettségi igazolvány meglététől - az utazást legfeljebb 48 órával megelőzőleg elvégzett PCR vagy AG-antigén gyorsteszt negatív eredményének bemutatására köteles, melynek hiányában 10 napos járványügyi megfigyelésnek és karanténnak veti alá magát Olaszország területén. (A két éven aluli gyermekek mentesülnek a PCR vagy antigén teszt bemutatásának kötelezettsége alól.)

Május 24-től egyéni utazás esetén a beutazó, csoportos utazás esetén a csoport/család egy tagja köteles a következő hivatkozáson található elektronikus adatlapot kitölteni, még a beutazás előtt.

Korábban volt hír arról, hogy az olaszországi nyári idegenforgalmi szezon indulásával a többi között a teljesen átoltott külföldiek esetében eltörlik a tesztelést és a karantén-kötelezettséget. Azonban az olasz hatóságok egyelőre az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) által engedélyezett védőoltásokat fogadják el.

Milyen korlátozások vannak még érvényben?

További hír, hogy a jelenleg este tíz órától reggel ötig tartó kijárási tilalom kezdetét a következő napokban 23 órára tolják ki. Június 7-től a kijárási tilalom már csak éjféltől lép életbe, majd június 21-től teljesen eltörlik.

Június elsejétől a vendéglátás nemcsak a teraszokon, hanem zárt térben is újraindulhat, de első lépésben csak este hat óráig.

Június elsejétől újranyitják a nézők előtt a stadionokat, ahol a helyek legfeljebb huszonöt százalékát foglalhatják el, maximum ezer ember fogadásával.

Június közepétől engedélyezett lesz az esküvők, keresztelők és más családi tömegrendezvények megtartása is. Feltételnek számít viszont, hogy a résztvevők legalább egy oltást igazoljanak.

Forrás: Getty Images

Ausztria

Az Ausztriába való belépéskor is szükség van negatív koronavírus-tesztre, kivéve, ha a beutazó a beutazási rendelet/Einreiseverordnung (német) vagy (angol) mellékletében szereplő igazolásnak megfelelően angol vagy német nyelven igazolni tudja, hogy

a COVID-19 betegségen 6 hónapon belül átesett (ez egy 3 hónapon belüli antitest teszttel is igazolható),vagy

igazolni tudja, hogy a rendelet I. mellékletében szereplő oltással (Pfizer, Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Sinopharm) beoltották, az alábbiak szerint:- az első oltás utáni 22 naptól kezdődően, összesen három hónapig,- a második oltástól kezdődően, ameddig az első oltástól 9 hónap nem telt el,- egy dózisú oltóanyagoknál a beadástól számított 9 hónapig,- egy oltás megtörténtétől (9 hónapig), amennyiben annak beadása előtt legalább 21 nappal a beoltottnak pozitív PCR tesztje vagy az oltás előtt pozitív antitest tesztje volt.

A teszt meglétét is a rendelet (német) vagy (angol) mellékletében szereplő igazolásnak megfelelő tartalommal, angol vagy német nyelven kell igazolni. A teszt 48 órán belüli antigén vagy 72 órán belüli PCR teszt lehet.

A nem egyedül utazó, 10 év alatti gyermekekkel szemben nem áll fenn tesztelési kötelezettség. A 10 és 18 év közötti – nem oltott és nem gyógyult - gyermekek, akik oltottsági- vagy gyógyultsági igazolással beutazó felnőtt kíséretében utaznak be, teszt bemutatására kötelesek.

A tesztkötelezettség a belépéstől számított 24 órán belül pótolható, ehhez a határátlépésnél kérhetik a tesztelési időpontfoglalás bemutatását, illetve az utólagos tesztkötelezettség teljesítését is ellenőrzik az osztrák hatóságok.

A fenti igazolás bemutatásán túlmenően regisztrációs kötelezettség is fennáll, regisztrálni ezen a linken van lehetőség, angol és német nyelven, legkorábban a beutazást megelőző 72 órán belül, ingázók esetében 28 naponként.

Forrás: Shutterstock

Milyen korlátozások vannak még érvényben?

Ha már Ausztriában vagyunk, további hasznos információ lehet, hogy május 16-tól a kijárási korlátozás megszűnt, a lakóhely bármikor elhagyható. Május 19-től az egész ország területén a kereskedelem, a vendéglátás, a szállodaipar, a kulturális és közösségi élet, a sport és a rendezvények területén nyitásra került sor. Az enyhítések egyelőre június 30-ig érvényesek.

A szolgáltatások (pl. vendéglátás, szállás) túlnyomó részét csak azok a személyek vehetik igénybe (ún.”3G” = Getestet, Geimpft, Genesen kategóriába tartozók), akik hitelt érdemlően igazolják az oltás megtörténtét, a negatív teszteredményt vagy azt, hogy a Covid-19 fertőzésből felépültek.

A beutazási szabályoktól eltérően a szolgáltatások igénybevételéhez csak a Pfizer, az Astra Zeneca, a Johnson and Johnson és a Moderna vakcina megfelelő!

Az oltások tekintetében a szolgáltatások igénybevételénél jelenleg kizárólag az Ausztria által kiállított és elismert oltási dokumentumokat fogadják el. Ezek szerint a helyi szolgáltatások igénybe vételére a magyar védettségi igazolvány és oltottságról szóló magyar orvosi igazolás még nem nyújt lehetőséget, így erről érdemes a szolgáltatás nyújtójánál előre érdeklődni.

Spanyolország

Spanyolország kapcsán nemrég az a hír jött ki, hogy bármely országból szabadon utazhatnak Spanyolországba június 7-e után azok, akiknek koronavírus elleni oltása már teljes. A tájékoztatás szerint a döntés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a Szputnyikkal oltottakra - amíg a vakcinát az EMA vagy a WHO nem hagyja jóvá - egyelőre nem vonatkozik a lazítás.

A jelenleg hivatalos szabályok szerint, a Spanyolországba légi vagy vízi úton történő beutazáskor valamennyi beutazónak - aki kockázatosnak minősített országból (többek között Magyarországról) érkezik - függetlenül attól, hogy mennyi időt fog tölteni Spanyolországban – rendelkeznie kell 1 darab, az országba belépés időpontjától visszafelé számított 72 órán belül elvégzett, a SARS-CoV-2-re vonatkozóan negatív eredményű fertőzésdiagnosztikai tesztet igazoló elektronikus vagy papír alapú eredeti dokumentummal, amelyet spanyol, angol, francia vagy német nyelven állítottak ki (ezektől eltérő nyelven kiállított dokumentum esetén szükséges annak hiteles fordító általi lefordítása spanyol nyelvre).

A tesztről kiállított dokumentumnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a beutazó neve, útlevél vagy személyi igazolvány száma (amelynek meg kell egyeznie a lenti formanyomtatványon megadottal), a teszt elvégzésének dátuma, a tesztet végző intézmény megnevezése és elérhetősége, alkalmazott módszer, a teszt eredménye.

A spanyol hatóságok által elfogadott tesztek, amelyekkel eleget lehet tenni a fenti kötelezettségnek: PCR (RT-PCR) teszt, TMA (Transcription-Mediated Amplification) teszt, illetve ezzel egyenértékű, molekuláris technológián alapuló teszt.

A 6 év alatti kiskorúaknak nem szükséges fertőzésdiagnosztikai teszttel rendelkezniük a Spanyolországba történő belépéshez.

Az országba légi vagy vízi úton történő beutazáskor minden beutazónak szükséges kitöltenie egy formanyomtatványt (Formulario de Control Sanitario), amelyet az országba történő belépéskor az egészségügyi ellenőrzés során kell bemutatni.

Légi úton történő beutazáskor előzetesen, elektronikus úton szükséges kitölteni a formanyomtatványt az alábbi elérhetőségeken az alábbi honlapon vagy a SPAIN TRAVEL HEALTH – SpTH applikáción keresztül. Elektronikus úton történő kitöltés esetén a beutazó az általa megadott e-mail címre egy QR-kódot fog kapni, amelyet az országba történő belépéskor be kell mutatni.

Vízi úton történő beutazás esetén a hajótársaság vagy a spanyolországi kikötő által átadott papír alapú formanyomtatványt szükséges kitölteni.

Szárazföldön történő beutazás esetén nem szükséges a formanyomtatvány kitöltése.

Jelenleg a Spanyolországba beutazás és az országban tartózkodás tekintetében nincsenek külön szabályok a beoltott személyekre vonatkozóan, rájuk ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a nem beoltottakra. A beoltottság a PCR kötelezettség alól nem mentesít – írja a Konzuli Szolgálat.

Forrás: Getty Images

Milyen korlátozások vannak még érvényben?

További információ, hogy a veszélyhelyzet Spanyolország egész területén 2021. május 9. napján megszűnt. Ezt követően a tartományok saját hatáskörben maguk dönthetnek a szükséges korlátozó intézkedésekről.

Spanyolországban kötelező a maszkviselés minden 6 évnél idősebb személy számára: a közutakon, a szabadtéri helyszíneken, valamint olyan zárt vagy fedett magán- és közterületeken, ahol a személyek közötti legalább 2 méteres távolság betartása nem lehetséges. Kivéve akiknél a maszk viselése légzési nehézséget vált ki, egészségügyi okokból nem viselhetnek maszkot, vagy olyan tevékenységet végeznek, melynek során ellehetetlenül a maszk viselése (pl. sportolás, étkezés).

Bulgária

Bulgáriában a kormány 2021. május 31-ig meghosszabbította a „sürgősségi járványhelyzetet”. A magyar állampolgárok május 1-től 31-ig, a jogszabályban meghatározott három lehetőség egyikének teljesülése mellett, karanténmentesen léphetnek be Bulgária területére:

COVID-19 elleni oltást igazoló dokumentummal. Az oltást igazoló dokumentum csak az utolsó dózis beadását követő 14 nap elteltével jogosítja fel az utazót a korlátozásmentes beutazásra. Az oltási igazolásnak tartalmaznia kell az oltott utazó nevét (az utazás során használt úti okmány szerint), a születése dátumát, az oltás(ok) beadásának dátumát, az oltóanyag fajtáját, az oltóanyag gyártóját, az oltóanyag tételszámát, a beadott dózis mennyiségét, valamint a dokumentumot kiállító ország és hatóság megnevezését. A 1. rendelet mellékletében meghatározásra kerültek a beutazáshoz elfogadott védőoltások (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covishield). A COVID-19 fertőzésből való kigyógyulást alátámasztó dokumentummal. A korábbi fertőzést egy PCR-, vagy antigén gyorsteszt pozitív eredményével lehet igazolni, melynek tartalmaznia kell azt, hogy az utazó, a beutazástól számított 15. napnál korábban átesett a COVID-19 fertőzésen. A rendelet alapján, az utazástól számított 180. napnál korábban kiállított tesztek, Bulgária területére való belépéshez nem érvényesíthetőek. A dokumentumon szerepelnie kell az utazó nevének (az utazása során használt úti okmány szerint), a tesztet végző egészségügyi intézmény nevének, címének, elérhetőségének, a teszt időpontjának, és a pozitív teszteredménynek (kiírva: Positive). 72 óránál nem régebben, hivatalos szerv által kiállított negatív PCR-teszttel, vagy 48 óránál nem régebben, hivatalos szerv által kiállított antigén gyorsteszttel. Az antigén gyorstesztek vonatkozásában csak az EU által elfogadott gyorstesztek eredménye érvényesíthető, amelyek fajtái megtalálhatók a hivatkozott rendelet mellékletében. A teszteredménynek tartalmaznia kell az utazó személyes adatait (beleértve az utazáshoz használt úti okmány számát), a tesztet végző egészségi intézmény adatait (névvel, címmel, elérhetőséggel), a tesztelés időpontját, a teszt típusát, valamint annak negatív eredményét (kiírva: Negative) latin betűkkel.

Május 19-től Bulgáriába való belépéskor az 5 év alatti gyermekek mentesülnek negatív PCR-, vagy antigén teszteredmény bemutatásának kötelezettsége alól.

Azon magyar állampolgárok, akik az országba való belépésnél nem tudják teljesíteni a fentebb felsorolt három feltétel egyikét, és nem rendelkeznek bolgár tartózkodási engedéllyel, a karanténkötelezettség vállalásának igénye mellett SEM léphetnek be Bulgária területére.

Bolgár tartózkodási engedéllyel rendelkező magyar állampolgárok, 10 napos karantén vállalásával is beléphetnek az országba.

Forrás: Getty Images

Milyen korlátozások vannak még érvényben?

A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint a maszkviselés kötelező a zárt közösségi helyeken, a tömegközlekedési eszközökön, és a köztéren is abban az esetben, ha egyszerre tartózkodik viszonylag kis helyen több ember (pl. buszmegálló).

A maszkviselés kötelezettsége alól kivételt képeznek az éttermek és kocsmák vendégei (azt követően, hogy ezen helyek látogatását a jogszabály megengedi), a sportolók, valamint a 6 év alatti gyerekek.

Bulgáriában továbbra is érvényben van számos, a mindennapi életvitelt érintő korlátozás. Ezen korlátozások zöme regionális szinten különböző módon érvényesíthetők, így megyénként, vagy akár településenként eltérő szabályozásokkal lehet szembesülni.

A bolgár kormány 2021. 05. 01- től 2021. 05. 31- ig tartó időszakra, a korlátozások enyhítését jelentette be. Jelenleg az alábbi, mindennapi életvitelt érintő korlátozások vannak érvényben:

Létszámkorlátozások mellett (50%-os telítettséggel), újra kinyithattak a mozik, színházak, múzeumok, galériák, cirkuszok, konditermek, részt lehet venni kreatív, tánc és zenei programokon, vásárokon, kiállításokon, konferenciákon, nyelviskolák, oktatási centrumok képzésein;

A boltokban április 12-től limitálni kell a vásárlók létszámát (1 fő/8 négyzetméter).

50%-os kapacitás mellett kinyithattak az éttermek;

Kinyitottak a bevásárlóközpontok, kaszinók, játéktermek, de csak 50%-os kapacitással;

Kinyitottak a szórakozóhelyek, diszkók, éjszakai bárok, 50 %-os kapacitással;

Újra működnek a bölcsődék, óvodák, április 12-től pedig az általános- és középiskolák;

Feloldották a magánünnepségek (esküvők, keresztelők, temetések) létszámkorlátozását;

Április 27- ig felfüggesztik a belföldi és a külföldre irányuló csoportos turisztikai utazásokat;

A templomok és parkok korlátozás nélkül nyitva maradhatnak.

Görögország

A Görögországba érkezőknek a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet kell bemutatniuk, amennyiben nem rendelkeznek oltási igazolvánnyal, vagy védettséget igazoló okmánnyal – írja a Konzuli Szolgálat.

Az állami, vagy az illetékes állami szerv által hitelesített magán laboratórium igazolásán angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelv valamelyikén fel kell tüntetni a letesztelt személy nevét, amelynek egyeznie kell a személyazonosító igazolványon, vagy útlevélen szereplő névvel. 5 év alatti gyermekektől nem kérnek PCR tesztet.

A bemutatott negatív PCR teszt vagy az oltási, vagy védettségi igazolvány ellenére a görög hatóságok fenntartják a jogot, hogy gyorstesztet, esetleg PCR tesztet végezzenek el az országba közúton és légi úton érkező utasokon. Akinek a gyorstesztje pozitív eredményt mutat és közúton érkezik, nem engedik belépni az országba, kivéve ha az állandó tartózkodási helye Görögországban van. Azokat a légi úton érkező utasokat, akiknek a gyorstesztje pozitív, karanténszállodában helyezik el, ahol egy ellenőrző PCR tesztet végeznek el. Amennyiben ez a teszt is pozitív, az utasoknak és közvetlen kontaktjainak a görög állam költségén 14 napra a karanténszállodában kell maradniuk.

Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott személyen PCR tesztet végeznek el, annak eredményét a szálláshelyén maradva kell megvárnia. Pozitív eredmény esetén az illetőt és közvetlen kontaktjait 14 napra karanténszállodában helyezik el a görög állam költségén.

Lefkada, Salamis és Evia szigetek kivételével az ország összes szigetére Görögországon belülről is, mind légiúton mind hajóval, csak oltási, vagy védettségi igazolvánnyal, vagy negatív teszt (72 órán belüli PCR, vagy 24 órán belüli gyors teszt), bemutatásával lehet belépni. A tesztek meglétét a légitársaságok és a hajótársaságok a beszállás előtt ellenőrzik. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez a szabály csak azokra vonatkozik, akik már az országon belül tartózkodnak, és onnan szeretnének egy szigetre utazni. Aki külföldről érkezik egy szigetre, csak oltási, vagy védettségi igazolvánnyal, vagy 72 óránál nem régebbi PCR teszttel léphet be az országba.

Az utazás megkezdése előtt minimum 24 órával Görögországba belépőnek kötelező a Passenger Locator Form (PLF) kitöltése. Az angol nyelvű online nyomtatványt a következő linken érhetik el: https://travel.gov.gr/ A kitöltés után az utas kap egy QR kódot, amelyet be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas a mobil telefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be. A légitársaságok már felszállás előtt ellenőrzik a QR kód meglétét. Jelenleg csak abban az esetben lehet megkezdeni az utazást, amennyiben az utas megkapta a QR kódot.

Forrás: Getty Images

Az oltási igazolvánnyal szembeni követelmények: A második oltás beadása után el kell telnie 14 napnak ahhoz, hogy elfogadják az oltási igazolványt. Az állami szerv által kiállított igazolásnak az angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelv valamelyikén tartalmaznia kell a következő információkat: a beoltott személy teljes neve, az alkalmazott vakcina típusa, a beadott adagok száma és dátuma (1. és 2.). Az oltási igazoláson szereplő névnek meg kell egyeznie az oltási igazolvány birtokosának útiokmányában szereplő névvel.

Elfogadott oltóanyagok: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Szputnyik), Cansino Biologics, Sinopharm.

A görög hatóságok a következő feltételek mellett fogadják el a COVID-19 betegségen átesett személyek igazolását: Az állami, vagy az illetékes állami szerv által hitelesített magán laboratórium igazolásán a fent felsorolt nyelvek valamelyikén tartalmaznia kell a következő információkat: A személy neve, a megbetegedés dátuma. Az igazolás érvényessége a megbetegedés (pozitív teszt) dátumától számított 2. hónaptól a 9. hónapig terjedő időszakra szól. A védettségi igazoláson szereplő névnek meg kell egyeznie az igazolás birtokosának útiokmányában szereplő névvel.

A Konzuli Szolgálat információi szerint, amennyiben a COVID-19 betegséget antitestek jelenlétéből mutatták ki, az erről szóló dokumentumot nem fogadják el védettségi igazolásként a görög hatóságok.

Milyen korlátozások vannak még érvényben?

Görögországban jelenleg mindenhol (beltéren és kültéren) kötelező a maszkviselés. Amennyiben a sofőrön kívül más is utazik egy gépjárműben, szintén kötelező a maszk viselése. További adalék, hogy 00.30 és hajnali 05.00 között kijárási tilalom van érvényben, csak munkábajárás céljából, sürgős orvosi ellátás miatt, vagy kisállat sétáltatás céljából lehet a lakóhelyet elhagyni.

Törökország

Május 10-ei hír, hogy a magyar külügyminiszter a törökökkel is kétoldali megállapodást kötött, ennek értelmében május 11-től mindkét ország elismeri az egymás által kiállított védettségi igazolványokat, a beadott oltástól függetlenül.

Azok a török és magyar állampolgárok, akik már kaptak oltást, karantén és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között – mondja Szijjártó.

A konzuli oldal szerint a török szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.

A regisztrációs kötelezettség azonban a védettségi igazolvánnyal utazókra is érvényes!

A Törökországba történő belépéskor formanyomtatványt kell kitölteni, melyen az alábbi adatok megadása kötelező:

személyes adatok;

utazási adatok (pl. közlekedési eszköz fajtája, járat száma, ülés száma, stb.);

törökországi szálláshely címe;

elérhetőségek;

esetleges tünetek.

A formanyomtatványon begyűjtött információkat a török hatóságok egy hónapig tárolják.

Március 15-től a Törökországba légi úton belépni kívánó utasoknak az ún. „Utasinformációs űrlap” formanyomtatványt a járat indulását megelőző 72 órával online kell kitölteni a https://register.health.gov.tr oldalon keresztül. Az utazók ily módon már becsekkoláskor rendelkeznek regisztrációval és az ezt igazoló elektronikus (HES) kóddal, aminek – elektronikus vagy papír alapú – meglétét a légitársaságok ellenőrzik.

Forrás: Shutterstock

Ha nincs védettségi igazolvány?

Azok esetében, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, 2020. december 29-től a Törökországba légi úton belépni kívánó, 6 éves, vagy annál idősebb utasok 72 óránál nem régebbi negatív SARS-COV-2 PCR tesztet kötelesek bemutatni. Ennek hiányában az utazót nem engedik már felszállni sem a Törökországba induló járatra. Ugyanez érvényes a törökországi repülőtereken keresztül tranzitálni szándékozó utasokra is.

2020. december 30-tól a tengeri/közúti határátkelőn belépni szándékozók 72 óránál nem régebbi negatív SARS-COV-2 PCR tesztet kötelesek bemutatni. Ennek hiányában az általuk megadott törökországi szálláshelyen kötelesek karanténba vonulni, amelynek során a hetedik napon a török Egészségügyi Minisztérium PCR-tesztnek veti alá az utazót.

Milyen korlátozások vannak még érvényben?

Törökország mind a 81 tartományában általános szabály, hogy valamennyi nyilvános helyen folyamatosan kötelező a maszk viselése. A török hatóságok szigorúan ellenőriznek, a szabálysértőket bírsággal sújtják.

Kijárási tilalom van érvényben a magas és nagyon magas kockázati besorolású tartományokban ( https://covid19.saglik.gov.tr/ ) hétköznapokon 21:00-05:00 között, hétvégén pénteken 21:00-tól hétfő 05:00-ig. (A kijárási tilalom alól mentesülők körét a török Belügyminisztérium rendeletben szabályozta – a rendelkezések nem érintik a turista célból Törökországban tartózkodó külföldi állampolgárokat).

Címlapkép: Getty Images