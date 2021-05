Megérkezett a vendégek haragja: lemondások bénítják a nyaralásokat, de többen indulnak útnak a védettségivel

Bár a pünkösdi hosszúhétvége – a hazai turisztikai szezon nyitánya – átlagban 70-80 százalékos foglaltságot hozott a hazai szállásadóknak, továbbra is főleg a vidéki hotelek profitáltak a járványzárlat utáni újranyitásból. Jól alakul a magyar átoltottság és már bőven 5 millió fölötti a beoltottak száma, de a turisztikai szakemberek várakozása szerint az már látszik, hogy mindenki nem fogja felvenni a koronavírus elleni oltást, még akkor sem, ha emiatt vissza kell mondania a lefoglalt nyaralását. A védettségi igazolvány mellett ezért páran azt szorgalmazzák, hogy június végén felül kellene vizsgálni a jelenlegi rendelkezéseket, és esetleg a nyár vége felé negatív PCR-teszt bemutatásával is legyen lehetőség szállást foglalni.

Az idei év még több bizonytalanságot rejt, mint a tavalyi – derült ki a Portfolio-nak nyilatkozó szállodák várakozásaiból, akiket arról kérdeztünk, hogy a jelenlegi oltási ütem mellett milyen turisztikai szezonra számítanak. Bár például a Futball Európa Bajnokság négy magyarországi mérkőzése vagy éppen a Forma 1 újra hozhat korlátozott számban turistákat Budapestre, azért a koronavírus elleni oltás más országokban nem halad olyan jól, hogy ez kirántsa a gödörből a fővárosi szállodákat.

Több szállásadó ezért olyan országokban kezdett el élénk marketingstratégiát folytatni, ahol a magyarországihoz hasonlóan nagy az átoltottság, vagy amelyikkel a kormány már kétoldalú megállapodást kötött. Még mindig sötét ló a turisztikai szektor számára az, hogy az egységes uniós zöldkártyát mikor és milyen módon vezetik majd be az egyes országokban, erre nehéz forgalmat építeni.

Vannak lemondások a védettségi hiánya miatt

„Ez csak egy kívánság, de június végén jó lenne felülvizsgálni a jelenlegi, kizárólag a védettségi igazolványra épülő gyakorlatot. Üdvözölnénk, hogyha valaki nem oltott, de van 48 órával korábban készült negatív PCR-tesztje, az pihenhessen a szállodában úgy, hogy ne hagyhassa el az épületet. Akárcsak úgy, mint Ausztriában” – vázolta az elképzeléseit Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Úgy látja, hogy a legjobb szándékkal sem lesz mindenki beoltva, és komoly kérdés, hogy a környékbeli országok turistái mennyire indulnak el. Egyébként Görögországba is lehet menni, 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel. Olaszországba pedig 48 órával korábbi, negatív PCR vagy negatív AG-antigén gyorsteszt bemutatása szükséges, ha valakit nem oltottak.

Idehaza egyéb szabályozás híján sokan visszamondják a korábbi foglalásaikat.

A nem oltott potenciális vendégek egy ideig bíztak abban, hogy akár negatív tesztért fizetve, de mehetnek majd nyaralni. A jelenlegi magyar szabályozás erre nem ad lehetőséget. Baldauf Csaba, a saját, Hévíz mellett működtett szállodájával kapcsolatban arról számolt be, hogy 1 hónap alatt a szokásos visszamondások másfélszeresükre emelkedtek. Ez a május közepi nyitás óta 10 millió forintos kiesés ebben a szállodában. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke szerint vélhetően más szállásadók is küzdenek ezzel a problémával, ez pedig az éppen a koronavírus gazdasági hatásaiból lábadozó szállásadók számára újabb terhet jelent likviditási szempontból. Az összesített statisztikákban pedig az sem néz majd ki túl jól, hogy így már vendégéjszakák vesznek el.

Budapest nagy része szenved

Sok szálloda vagy panzió még nem nyitott ki, miközben főleg a nagyobb szállodaláncok fővárosi hoteljeiben jelenleg is felújítási munkákat végeznek. Az idei évben kevesebb szálloda fog működni, mint tavaly. Sok helyen a nyitás persze attól is függ, hogy a korábbi 6 hónapos zárlat alatt a dolgozók hány százalékát sikerült megtartani. A pünkösdi hétvége átlagos 70-80 százalék körüli foglaltsága csalóka, mert ebből Budapest alig-alig vehette ki a részét, de volt olyan büki szálloda is, amely 54 százalékra tudta hozni a szezonnyitó hosszúhétvégét.

Sívó Roland, az Aquaworld Resort létesítményigazgatója megkeresésünkre azt mondta, hogy természetesen a védettségi igazolvány megszűri a vendégkört és kevesebb merítési lehetőséget kínál. Szerinte a határnyitáson nagyon sok múlik majd. Közölte: a megfelelő forgalmi szinthez, legalább a tavalyi év volumenének eléréséhez, szükségük lesz a külföldi vendégekre is, főleg a szálloda vonatkozásában.

Bízunk benne, hogy az oltások előre haladtával és az applikáció bevezetésével a fürdőnkben el tudjuk érni a tavalyi főszezon forgalmát

– közölte a várakozásaikat Sívó Roland. Budapesti szállodaként ugyanakkor az eddigi tapasztalatok kedvezőbbek a várakozásaiknál. A szállodai részüket a pünkösdi hétvégén 30 százalékra tudták megtölteni, természetesen belföldi vendégkörrel.

„Természetesen volt néhány foglalás, amelynek időpontját későbbre tettük át a vakcina igazolvány meg nem érkezése miatt, de volumenében ez nem volt jelentős” – avatott be minket a további tapasztalataikba az Aquaworld Resort létesítményigazgatója. Sívó Roland azt is elmesélte, hogy

a fürdőben nagyon fegyelmezetten tartják magukat a szabályokhoz az érkező vendégek, de a közösségi oldalaikon és e-mailekben kapnak hideget-meleget.

Rajtuk vezetik le a feszültségüket a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők, illetve az oltást elutasító vendégek. Akik viszont megérkeznek, azok ellenvetés nélkül, automatikusan mutatják be igazolványaikat.

Sívó Roland szerint számukra most az a legfontosabb, hogy újra tudtak indulni, és nagyon komolyan veszik a rendeletek betartását. Személyzetük felé is az oltottság az elvárás, ez ad az üzemeltetés szempontjából is biztonságot. Az Aquaworld Resort létesítményigazgatója viszont azt megjegyezte, hogy a külföldi beutaztatás feltételei fogják számukra eldönteni azt a kérdést, hogy lehet-e idén nyáron elegendő számú vendégük. Ezen a téren jó hír számukra, hogy Szerbiából, Szlovéniából és Csehországból is érkeztek már vendégek, de a számuk még csekély. 55 vendégéjszakát realizáltak eddig, szemben a 991 belföldi vendégéjszakával.

Bogár Zoltán, a Danubius Hotels üzletfejlesztési igazgatója azt mondta, hogy a jelenlegi foglalási kedvből úgy látják, hogy a vidéki szállodák iránt ugyanolyan volumenű a kereslet mint 2020-ban, amikor a főszezont teltház közeli foglaltsággal tudták teljesíteni a balatoni és wellness szállodáikban. A fővárosban viszont teljesen más a helyzet. A belföldi keresletnövekedés nem segít jelentősen a budapesti üzletmeneten.

„Hagyományosan és továbbra is igaz, hogy a belföldi kereslet nagyon alacsony, itt egyelőre az üzleti turizmusban látunk lassú növekedést és a különböző nemzetközi sportesemények is segítenek a teljesítményünkön” – említette meg a pozitívumokat Bogár Zoltán. Azt is közölte, hogy a budapesti szállodáik közül a Danubius Hotel Helia és a Radisson Blu Béke már nyitva van, míg bízva a további nemzetközi forgalomnövekedésben, június 1-én nyit meg a Danubius Hotel Erzsébet City Center, június 14-én pedig a Hilton Budapest, a Budai Várnegyed szívében. Itt egyértelműen a nemzetközi szabályozások, a sporteseményekre való foglaltsági kedv fogja meghatározni a forgalmat.

Újra a belföldi vendégek mentik meg a szezont?

Bogár Zoltán szerint hatalmas az igény a belföldi vendégek részéről, hogy végre kimozduljanak otthonról. Ezt támasztja alá az a közvéleménykutatás is, amelyet április végén készítettek. A Danubius Hotels és Opinio piackutató reprezentatív felmérésében az látszik, hogy a magyarok közel fele hazai szállodában üdülne. Legjobban egy tóparti pihenésre, egy új város felfedezésére és egy étteremre vágynak a nyaralást tervezők. Azonban a Danubius Hotelsnél is mondtak már le foglalást a védettségi igazolvány hiánya miatt. A tapasztalatuk az, hogy a lemondások nem tömegesek, az új foglalások száma pedig messze meghaladja a lemondásokét.

A Danubius Hotels üzletfejlesztési igazgatója sem rejtette véka alá, hogy az oltáshoz kötött korlátozás negatív hatással van a keresletre és ezen keresztül a szektor szereplőinek teljesítményére. „Az is igaz ugyanakkor, hogy a vendégeink egy részében elősegíti a bizalmat ez a rendelet a védettségi igazolványokról. Ráadásul ez egy járványügyi kérdés, ami nem a mi kompetenciánk.

Az biztos, hogy egy esetleges következő hullám potenciálisan lényegesen nagyobb kiesést okozhatna, ezért az a feladatunk, hogy így hozzuk ki a legtöbbet a piaci lehetőségekből

– mondta el a jelenlegi helyzettel kapcsolatos álláspontjukat Bogár Zoltán. A Danubius Hotels balatoni és a wellness szállodáiba gyakorlatilag csak magyar vendégek érkeztek eddig. A városi szállodáikban a vendégek nagy része, közel 99 százaléka továbbra is üzleti céllal érkezik. A több országgal kötött kétoldalú megállapodások még nagyon frissek, és jelenleg még nem érzékelik emiatt a külföldi turisták érkezését.

Az előrejelzések egyébként azt mutatják, hogy a beföldi piaci kereslet erős lesz a jelenlegi szabályozások mellett is. Hogy ez valóban így legyen, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint a helyzet újraértékelésére lenne szükség június végén, július elején, amikor már láthatóak lesznek az első kézzelfogható forgalmi adatok.

Új turizmusfejlesztési stratégia született

A Magyar Turisztikai Ügynökség bejelentés szerint elfogadta a kormány a megújult Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiát, amely erős és biztos alapot jelent a turizmus újjáépítéshez. A Magyar Turisztikai Ügynökség és a munkában résztvevő 49 szakmai szervezet, illetve 5 történelmi egyház képviselője közös nyilatkozatot írtak alá és tettek közzé. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 újragondolása olyan eszközrendszert ad a turisztikai szereplők kezébe, amely megteremti a válságálló turizmus alapjait – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Szerintük ennek egyik leghangsúlyosabb eleme lesz az adatvezérelt ágazatirányítás. (A dokumentum hamarosan elérhető lesz az mtu.gov.hu honlapon.) Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a közös nyilatkozat aláírásakor úgy nyilatkozott, hogy a cél nem változott. Szeretnék, hogy a turizmus legyen ismét a magyar gazdaság húzóágazata, és 2030-ig Magyarország legyen Közép-Európa legnépszerűbb turisztikai célpontja. Éves szinten 20 millió vendéget és 50 millió vendégéjszakát céloztak meg.

Címlapkép: Getty Images