Megjöttek a vasárnapi magyar koronavírus-adatok

Tegnap 350 az új fertőzöttet regisztráltak a hazai koronavírus-járványban, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 382 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 19 beteg, így az elhunytak száma 29 728 főre emelkedett. 965 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, vagyis mára valóban ezer alá csökkent a súlyos esetek száma. Közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen. A védőoltásra regisztráltak száma 5 millió 214 ezer fő és 90%-uk már meg is kapta az oltást.

A 350 napi új eset továbbra is a járvány visszaszorulását jelzi, Igaz, az egy héttel ezelőtti jelentéshez képest "csak" 16%-os a csökkenés, az elmúlt hetekben jellemzően ennél nagyobb ütemű heti mérséklődéshez szokhattunk. Természetesen ebből még nem kell erős következtetéseket levonni, de érdemes lesz figyelni, hogy miként alakul a járvány visszaszorulásának tempója a következő napokban. Az operatív törzs ezen a héten jelentette be, hogy megjelent a jóval fertőzőbb (vagyis gyorsabban terjedő) indiai koronavírus-variáns Magyarországon. Mivel a vakcinák ez ellen is védenek (elsősorban az, ha mindkét adagot felveszik az emberek), ezért a nyár felé közeledve a mutáns megjelenése sem jelenti azt feltétlenül, hogy újabb járványhullámra kellene felkészülnünk.

