Kijött a várva várt inflációs adat - megnyugodhat az EKB, vagy most kezdik csak rágni a körmüket?

A nagy várakozással övezett euróövezeti infláció májusban elérte az EKB célszintjének megfelelő 2%-ot, gyorsulást mutatva az előző hónaphoz képest. Minden szem az EKB-ra szegeződik most, az eurózóna jegybankja júniusban tart kamatdöntő ülést. Az EKB döntéshozói az előző napokban egymásra licitálva nyilatkoztak úgy, hogy fenn kívánják tartani a laza monetáris kondíciókat, a kérdés az, hogy az EKB-nak a májusi inflációs adatra milyen reakciót kell adnia. Az ING Bank közgazdászai szerint jelenleg még nem várható fordulat, de az igazán fontos kérdésre csak hónapok múlva kapunk választ.

Az Eurostat friss közlése szerint a májusi euróövezeti infláció 2% volt az előző havi 1,6% után. Az elemzők számítottak a gyorsulásra, 1,9%-os éves áremelkedést vártak májusban. A frissen közölt inflációs adat épp az EKB célszintjén, 2%-on áll, azaz az EKB-nak egyelőre nem kell élnie beváltania korábbi ígéretét, amely szerint rendhagyó módon az infláció átmeneti 2% fölé emelkedésére nem ad majd reakciót, tehát átnéz rajta.

A befektetők egyébként meglehetősen közömbösen reagáltak a hírre. A közlés előtti percekben látott eruóerősödést a közlés nem befolyásolta azonnal, szinte semmilyen piaci reakciót nem láttunk az euró-dollár árfolyamban. A dollár azóta mérsékelt erősödésbe kezdett, de ez aligha az euróövezeti inflációs közlés hatása.

Az áremelkedést elsősorban a tavalyi alacsony bázis okozta, a domináns ezen belül is az energiárak emelkedése volt. Az üzemanyagárak Európában például 2019 közepe óta nem látott csúcson voltak két hete. Áprilisban 10,4% volt az energiaárak emelkedése, a május pedig ezt is felülmúlta 13,1%-os éves áremelkedéssel. Az ING Bank elemzői arra számítanak, hogy az energiaárak keltette inflációs nyomás enyhülni fog a következő hónapokban, de ez is jelentősen növekvő árakat jelent, csak épp a jelenleginél lassabb ütemben.