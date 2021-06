Végre kiderült, hogyan számolja Magyarország a koronavírusos halottakat

Valójában mindeddig senki sem tudta pontosan, hogy miként állítja elő a kormányzat a koronavírusban elhunyt betegek statisztikáját, vagyis kit számolnak bele és kit nem. Müller Cecília országos tisztifőorvos most válaszolt Szél Bernadett országgyűlési képviselő kérdésére, így a járvány harmadik hullámának végére az is kiderült, hogy Magyarország hogyan veszi számba az elhunytakat.

A koronavírus-járvány harmadik hullámának végén, egy és egynegyed évvel a vírus felbukkanása után, közel 30 ezer magyar halálos áldozatot követve kiderült, hogy Magyarország miként veszi számba a koronavírusban elhunyt személyek számát. Ezt a kérdést már a sajtó is nagyon sokszor szerette volna kideríteni, mindeddig sikertelenül, ráadásul egyre több honfitársunkban vetődött fel, hogy "Magyarországon mindenki koronavírusban hal meg, még az is, akit elüt az autó". Nos, ezt a közkeletű tévhitet cáfolta most meg Müller Cecília országos tisztifőorvos, akit Szél Bernadett országgyűlési képviselő kérdezett erről. Szél nem először tette fel a kérdést Müllernek, de most először érkezett rá érdemi válasz, amiből kiderült, hogy nemzetközi ajánlásokat követünk.

"Müllertől nagy nehezen megszerzett válaszból az derül ki, pont úgy csináljuk a halálozási statisztikákat, ahogy a WHO ajánlja, nincs ebben semmi magyar sajátosság" - írta Szél a Facebook-bejegyzésében. Szél kifejti, hogy A WHO egyrészt kimondja, hogy a COVID-tól független halálozásokat (pl. közlekedési baleset) ne számítsák bele a statisztikába, de a COVID-dal összefügésbe hozható halálozásokat igen. A legtöbb ország így is tesz, ahogy Magyarország is: beszámítja azokat az eseteket is, ahol a COVID hozzájárult az alapbetegség súlyosbodásához, a beteg halálához. Másrészt a WHO javasolja a teszttel megerősített és a valószínűsített esetek beszámítását is, ami alapján az országok két csoportba sorolhatók: a tesztalapú és a diagnózisalapú módszert alkalmazók közé. Magyarország itt sem lóg ki a sorból, pozitívteszt-alapú besorolást alkalmaz, így jár el Csehország, Ausztria, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Olaszország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Dánia, Hollandia, Norvégia, Izland.

Müller Cecília azt válaszolta Szélnek, hogy az NNK adatgyűjtése, valamint a Miniszterelnökség által a www.koronavirus.gov.hu oldalon közölt tájékoztatás a COVID-19 fertőzéssel összefüggésbe hozható halálozásra vonatkozik, amely nem azonos a COVID-19 fertőzés okozta halálesetekkel. "Tájékoztatom, hogy bár Magyarország a COVID-19 fertőzéssel összefüggésbe hozható halálozás kapcsán a nemzetközi szervezetek ajánlását követi, azok alkalmazása a gyakorlatban nem mindig egyértelmű" - tette hozzá Müller.

Müller kitért arra, hogy a COVID-19 fertőzéssel összefüggő halálozás az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megfogalmazott, és az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) által is alkalmazott definíciója, valamint a WHO részletes technikai dokumentuma igyekszik leegyszerűsíteni a kérdést, és a COVID-19 fertőzés halálokként történő kizárására olyan példákat sorol fel, melyek orvosilag egyértelműek:

COVID-pneumonia miatt bekövetkezett halál kerüljön be a nyilvántartásba, míg igazolt COVID-fertőzöttnél a fertőzéstől függetlenül történt baleseti halál ne szerepeljen az adatok között.

Ugyanakkor nem ad iránymutatást a valóságban legtöbbször előforduló helyzetekre, amikor orvosilag kérdéses a halálok - fogalmazott Müller. A halálok megállapítása – a COVID-19 járványtól függetlenül – valójában nagyon sokszor kérdéses, és gyakran előfordul, hogy a beteg ellátásában résztvevő szakorvosok, valamint a pathológus saját szakmai szempontrendszere szerint ítéli meg az esetet. Müller egy példán keresztül szemlélteti a helyzetet: amikor végstádiumú tumoros beteg COVID-19 fertőzéshez társuló pneumóniában hal meg, de általános állapota alapján a SARS-CoV-2 hiányában bármilyen más - akár opportunista kórokozó - is végzetes fertőzést okozott volna. Hasonlóan bonyolult a megítélése, amikor a krónikus szívbeteg COVID-19 pneumónia jelentette fokozott megterhelés miatt hal meg szívelégtelenségben - tette hozzá.

Ezekre a kérdésekre vonatkozó döntés meghozatala a klinikus, illetve a pathológus szakorvos feladata, a járványügyi szakemberek a rendelkezésre álló, járványügyi szempontból releváns adatok alapján hoznak döntést. "Ennek megfelelően azon halálesetek, melyeknél egyértelműen kizárható a COVID-19 fertőzés szerepe (pl. trauma, öngyilkosság történt), nem kerülnek bele a nyilvántartásba, de az összes többi haláleset, ahol a COVID-19 fertőzés része a pathomechanizmusnak, belekerül" - mutat rá Müller. "Ezáltal jön létre a COVID-19 fertőzéssel összefüggésbe hozható halálozási statisztika" - írta a tisztifőorvos. Magyarországon az COVID-19-cel összefüggésbe hozott elhunytak száma 29 774 fő volt a tegnapi napig.