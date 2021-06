Hatalmas üvegipari beruházást jelentett be Magyarországon egy török cég

In English

Összesen 225 millió eurós üvegipari beruházást jelentett be a török Sisecam vállalat Magyarországon - jelentette a Reuters hétfőn délelőtt. A témáról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is tartott délután egy sajtótájékoztatót Budapesten, amelyen elhangzott, hogy egy 73 milliárdos beruházásról van szó, amelynek keretében Kaposváron épül majd fel a Sisecam csoport első európai üvegcsomagolóanyag-üzeme és ez az eddigi legnagyobb, török vállalat által végrehajtott beruházás Magyarországon, amelyhez a kormány 12,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, és amelynek nyomán 330 új munkahely jön létre.

A Reuters által közölt céges bejelentés szerint a török anyavállalat úgy döntött, hogy Európában elsőként Magyarországon hozza létre üvegcsomagolanyag-üzemét, a beruházás két kemence felépítését foglalja majd magába és éves szinten 330 ezer tonnás kapacitást céloznak meg. A cél az, hogy az első kemence már 2023-ban termelni tudjon, a teljes kapacitást pedig 2025-re érnék el.

A Sisecam Törökország egyik legnagyobb múltú ipari cégcsoportja, amely mára globális szereplővé vált, 150 országba exportálja termékeit, a világban a második legnagyobb üvegáru-gyártó vállalat, 14 országban 43 gyárral rendelkezik.

Az MTI tudósítása szerint Szijjártó Péter a tájékoztatón elmondta:

a 330 ezer tonnás kapacitás jelentősen kihat majd a magyar üvegipar, a magyar üveggyártás fejlődésére.

A tárcavezető szerint a Sisecam beruházása is azt bizonyítja, hogy helyes volt a keleti nyitás politikája, amelyben fontos szerepet tölt be a Törökországgal, mint a világ egyik leggyorsabban növekedő gazdaságával rendelkező országgal a stabil és folyamatosan javuló kapcsolat építése. Arra is rámutatott, hogy idén az első negyedévben 27 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom Törökország és Magyarország között.

Ahmet Akif Oktay, Törökország budapesti nagykövete, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Gelencsér Attila fideszes országgyûlési képviselõ és Szita Károly, Kaposvár polgármestere (b-j) a Sisecam Automotive Hungary Kft. beruházását bejelentõ sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2021. június 7-én. A kormány 12,5 milliárd forint vissza nem térítendõ támogatást biztosít a fejlesztéshez, amelynek nyomán 330 új munkahely jön létre. MTI/Kovács Tamás

Szijjártó Péter kiemelte: míg a világon tavaly 42 százalékkal visszaestek a beruházások, addig Magyarország 140 százalékos növekedést tudott felmutatni ezen a téren. A magyar kormány beruházás-ösztönzési programjában a világjárvány alatt 1434 vállalat vett részt, és ennek köszönhetően az országban 1700 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik - mondta. Közölte, Törökországgal az elsők között kötötték meg azt az egyezményt, amelynek értelmében a koronavírus elleni vakcinával beoltott török és magyar állampolgárok szabadon utazhatnak a két ország között.

Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere elmondta, hogy másfél évvel ezelőtt kezdték el a város újraiparosítási programját, amelyben a gépipar és az élelmiszeripar területén számítanak jelentős előrelépésre. A versenyképesség növelése és a magasabb hozzáadott értékű iparágak megerősítése és Kaposvárra hozatala érdekében két ipari parkot is létrehoznak: az egyiket egy 170 hektáros területen alakítják ki, valamint bővítik a keleti ipari parkot, a Sisecam ott kap majd helyet.

A Sisecam oldalán az szerepel, hogy a cégcsoport piacvezető a körbefröccsöntött üvegek szegmensében és az a célja, hogy a világ egyik vezető autóipari üveg beszállítója legyen. A Şişecam a Magyarországon, Németországban és Szlovákiában működő gyártóüzemeiben mintegy 1050 munkavállalót foglalkoztat. A magyarországi aszódi üzemet 1993-ban hozták létre egy 9500 m2-es területen, és Sisecam Automotive Hungary Kft. 9500 m2 -es területen üzemel, üveg körbefröccsöntéssel foglalkozik és évi 5 millió darab üvegtábla gyártási kapacitással rendelkezik.

Címlapkép forrása: by Yegor Aleyev\TASS via Getty Images. A kép a Sisecam csoporthoz tartozó orosz gyáregységben készült 2016-ban.