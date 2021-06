7 százalék feletti is lehet az idei magyar gazdasági növekedés

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az első negyedéves, nagy meglepetést okozó GDP-adat után egyre srófolják felfelé idei növekedési előrejelzéseiket az elemzők. A 2021-es éves átlagos gazdasági növekedés akár a 7%-ot is meghaladhatja, amire még sosem volt példa. Megnéztük, milyen növekedési forgatókönyvek lehetnek életszerűek Magyarországon, ez alapján úgy tűnik, hogy csak nagyon rossz feltételezések mellett kerülhető el, hogy az idén növekedési rekordot lássunk. A fő ok természetesen a tavalyi, koronavírus-válsággal sújtott év alacsony bázisa, de a magyar gazdaság a vártnál jóval gyorsabb helyreállása is szerepet játszik.