Akár már a jövő héten tárgyalhat a Fed a taperingről

Az amerikai jegybank döntéshozóinak közelmúltban tett nyilatkozatai alapján akár már a jövő héten elkezdhetnek tárgyalni az eszközvásárlási program leállításáról - írja a CNBC. Ugyanakkor a folyamat valószínűleg hosszabb lesz, hónapokig is eltarthat, mire bejelentik a döntést.

A várakozások szerint a Fed az idei második félévben vagy 2022 elején kezdheti leépíteni jelenleg havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlását, ugyanakkor várhatóan megpróbálják majd elkerülni, hogy a 2013-ashoz hasonló fennakadásokat okozzon a kötvénypiacon a lépés. A Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) jövő szerdán zárja le kétnapos ülését, melyet követően kiemelt figyelemmel követi a piac a jegybanki kommunikációt.

Az utóbbi hetekben legalább öt Fed-döntéshozó beszélt az eszközvásárlás leépítésének szükségességéről, ezzel vélhetően már tesztelni próbálták a piacokat, hogyan reagálnának egy ilyen lépésre. Ahogy javulnak a gazdasági adatok, egyre közelebb kerülünk a céljainkhoz, így előbb-utóbb beszélnünk kell a monetáris politika irányultságáról – mondta pénteken Loretta Mester, a clevelandi Fed elnöke.

A CNBC várakozásai szerint az, hogy most elkezdenek beszélni a taperingről, még nem jelenti, hogy rögtön be is jelentik annak elindítását. A döntés nyár végére-ősz elejére történhet meg, majd decemberben vagy januárban indulhat el a folyamat a gyakorlatban.

Címlapkép: Getty Images