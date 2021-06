Koronavírus: ha nincs antitest, kisebb az esély a másik védelemre is

Akinek az oltás hatására nem alakult ki antitestes védelme, annak nagy százalékban a sejtes immunitás sem fejlődik ki - nyilatkozta a Népszavának Puskás László biológus. Puskás hozzátette, hogy egyelőre kevés vizsgálatot végeztek el, de a kapcsolat egyértelműnek tűnik.

Puskás László biológus, a Szegeden magánlaboratóriumot működtető Avidin Kft. ügyvezetője a Népszavának nyilatkozva elmondta , hogy cégük egy egy olyan tesztet fejlesztett ki, amely képes a vérből kimutatni, hogy kialakult-e az úgynevezett T-sejtes védelem. Eddig mintegy 60-70 vizsgálatot végeztek, ebből lehetett megállapítani az összefüggést, de természetesen a további vizsgálatok pontosíthatják az eredményt.

A szervezetben a védőoltás (vagy a fertőzés) hatására kétféle védettség alakulhat ki. Az egyik az, amikor a védettséghez elegendő számú antitest képződik a szervezetben. A másik az úgynevezett sejtes immunitás, amikor a fertőzés hatására aktiválódnak-e az úgynevezett koronavírusra specifikus memória T-sejtek. Ha valakinek volt antitestes válasza, de idővel eltűnt, az nem azt jelenti, hogy védettsége sincs, ha ugyanis a memória immunsejtek újraaktiválódnak, akkor azon keresztül az antitestes válasz is megjelenik - mondja Puskás.

A magánlaboratórium megállapítása azért érdekes, mert a tapasztalatok szerint nem minden védőoltás beadása eredményezett elegendő mennyiségű antitestet. Különösen a kínai Sinopharm vakcinával voltak kellemetlen tapasztalatok. Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint nincs okuk aggodalomra, mert a szervezet védekezésének egy másik mechanizmusa, a sejtes immunitás ettől még kialakulhatott.

A magánlaboratórium eredményei ugyanakkor azt a sejtést erősítik meg, hogy aggodalomra (de legalábbis elővigyázatosságra) igenis van ok. Más országok is hasonló következtetésre juthattak, hiszen a Sinopharm két oltása után Pfizerrel harmadszorra is beoltották az embereket az Egyesült Arab Emírségben és Bahreinben. A magyar kutatás során nem vizsgálták külön vakcinákra a kétféle védelem közötti összefüggést, tehát a megállapítás egyelőre általánosságban fogalmazható meg. Ugyanakkor arra vonatkozóan eddig is voltak hipotézisek, hogy a régi típusú vakcináknál a sejtes immunitás kialakulása kisebb eséllyel történik meg.

