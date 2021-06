Fejlődési pályán az agrárfinanszírozás - Ilyen szempontoknak kell megfelelniük a vállalkozásoknak

Elkötelezett a Takarékbank a fenntartható fejlődési célok elérésében, ugyanakkor fontosnak tartja a hazai agrárium versenyképességének fenntartását, a helyben termelt élelmiszer részarányának növelését. Ezért olyan vállalkozások és projektek finanszírozását részesíti előnyben, amelyek egyszerre felelnek meg a két célnak, azaz nemcsak környezeti szempontból, hanem gazdaságilag is fenntarthatók, a klímaváltozás elleni küzdelem mellett a versenyképesség növelését is segítik – mondta Szabó Levente, a Takarékbank vezérigazgató-helyettese a NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow keretében tartott sajtótájékoztatóján.

A Takarékbank tradicionális partnere az agráriumnak, ezt a takarékszövetkezeti múlt teremtette meg, amelynek köszönhetően lehetőséget kaptunk arra, hogy helyben segítsük a mezőgazdasági és élelmiszeripari szereplők munkáját termékekkel, szolgáltatásokkal, pénzügyi tanácsadással.

Az ügyfelek visszajelzései alapján nemcsak finanszírozó, pénzügyi partnerként tekintenek a Takarékbankra, hanem segítséget is látnak bennünk a jövő tervezésének szempontjából is.

Ezen az úton tovább tervezünk menni, szerves részei szeretnénk lenni nemcsak bankként, hanem partnerként is az agrárium életében, ennek érdekében egy tudásközpontot is létrehoztunk, amelynek végtermékeit - például agrárágazati elemzéseket, illetve a ma bemutatott Agrárláz 2021 globális trendeket elemzői kiadvány - juttatjuk el a szektor szereplőihez, ezzel is támogatva munkájukat - tette hozzá.

Hollósi Dávid, a Takarékbank Agrár Üzletágának ügyvezető igazgatója rávilágított, hogy az élelmiszer-termelés az egyik nagy, de nem a legjelentősebb károsanyag-kibocsátó szektor, az Európai Unióban a mezőgazdaság felel az üvegházhatású gázok kibocsátásának kilenc százalékáért.

Az elmúlt évtizedekben az agrárium jelentősen csökkentette fajlagos kibocsátását, miközben a növénytermő-területeken egyre növekvő hozamokkal termelt,

reálértéken nagyjából változatlan élelmiszerárak mellett. Mindezt elsősorban a termelési hatékonyság növelésével, az állattenyésztésben az alkalmazott genetika, a takarmányozás és a tartástechnológia fejlesztésével érte el.

Fotó: Takarékbank

Példaként említette, hogy a búza globális termőterülete 1960 óta változatlan, az egy hektárra eső hozam viszont három és félszeresére nőtt. Az állati termékek termelése a ’60-as évek eleje óta a kereslettel összhangban majdnem háromszorosára bővült, a baromfinál több mint tízszeresére ugrott, hiszen ahogy nőtt a népesség és emelkedett az életszínvonal, úgy lett világszerte egyre hangsúlyosabb az állati fehérje fogyasztása.

Eközben, főleg az állattenyésztésben, az egy kilogramm termékre jutó károsanyag-kibocsátás jelentősen csökkent, 1960-hez viszonyítva a baromfitermelésben 60 százalékra, a sertéstenyésztésben 40 százalékra, a szarvasmarha-tenyésztésben 70 százalékra. Ez a javulás elsősorban az egyre intenzívebb termelésnek köszönhető - fűzte hozzá.

Hollósi Dávid arról is említést tett, hogy egyre növekvő társadalmi és szabályozói igény mutatkozik a további jelentős mértékű fajlagos károsanyag-kibocsátásra, ami azonban az eddigi módokkal már nem érhető el. A termelési hatékonyságot egyre kevésbé lehet javítani, az állattenyésztésben alkalmazott genetikában nagyságrendi fejlesztést már nem lehet elérni. Más eszközökkel viszont tovább lehet csökkenteni az agrárium ökológiai lábnyomát.

A Takarékbank Agrárcentrum vizsgálata szerint Magyarországon a termelők elsősorban az állattartó épületek energetikai korszerűsítésével, valamint a hulladékmentes körforgásos gazdaságra való törekvéssel tehetnek a fenntartható fejlődésért, miközben ezek az intézkedések egyúttal a jövedelmezőségükre is jótékonyan hatnak. A körforgásos gazdaság eléréséhez szoros együttműködést kell kialakítani más iparágakkal, hogy az agráriumban gyártott és használt termékek az igénybevétel után más szektorban nyersanyagként hasznosíthatóak legyenek - jegyezte meg Hollósi Dávid, aki szerint nagy szerep hárul a lakosságra és a szabályozókra.

A környezeti fenntarthatóság elérése össztársadalmi ügy - hívta fel a figyelmet, kitérve arra is, hogy

szintén lépni kell a fogyasztói élelmiszerpazarlás radikális csökkentéséért.

Napjainkban az élelmiszerek majdnem harmada szemétként végzi, céltalanul termelnek a mezőgazdasági területek majdnem harminc százalékán, az édesvízkészlet negyedének felhasználásával.

Fotó: Takarékbank

Címlapkép forrása: Takarékbank