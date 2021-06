Koronavírus Magyarországon: itt vannak a szerda reggeli adatok

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 296 926 fő, 4 073 520 fő már a második oltását is megkapta. 179 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 385 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 beteg, így az elhunytak száma 29 889 főre emelkedett. 549 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 58-an vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt egy napban 179 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 385 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - olvasható a szerdai hivatalos beszámolóban.

Az utóbbi egy napban 6 halálos áldozatot regisztráltak Magyarországon, ezzel 29 889-re emelkedett a járvány kitörése óta a számuk.

Tovább csökkent a kórházban ápolt és lélegeztetőgépen lévők száma is, a legfrissebb adatok szerint 549-en vannak kórházban és 58 betegnek van szüksége gépi lélegeztetésre.

A hivatalos beszámoló szerint tegnap 13 560 új tesztet végeztek el, ebből számolva 1,3 százalék volt a pozitív mintavételek aránya a 179 új eset mellett.

Az oltások is folytatódnak, a beszámoló szerint az 5,3 millióhoz közelít a beoltottak száma, közülük több mint 4 millió ember már a második vakcinát is megkapta. Ezzel tegnap több mint 18 ezer első és közel 46 500 második oltást adtak be.

Területileg a legtöbb új fertőzöttet 100 000 lakosra vetítve az elmúlt egy hétben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében regisztrálták.

