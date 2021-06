Orbán Viktor bejelentette: kezdődik a gyerekek oltása Magyarországon!

Orbán Viktor a mai kormányinfón bejelentette, hogy elindulhat a 12-16 év közötti gyerekek oltása Magyarországon.

Orbán Viktor miniszterelnök a mai kormányinfón elmondta, hogy a kormány tegnap döntött a 12 és 16 év között gyerekek oltásáról, így hamarosan ők is felvehetik az oltást. A miniszterelnök azt mondta, oltási kampány nem indul. Az oltás természetesen önkéntes lesz a fiatalok számára is.

Már több országban, így például a leggyorsabb oltási programmal büszkélkedő Izraelben már oltanak hasonló korú gyermekeket, így nem mi leszünk az első ilyen ország.

Szlávik János infektológus főorvos ma reggel úgy nyilatkozott, hogy indokolt lenne a 16 év alattiak oltása is, mert ők is elkapják a betegséget. Esetükben lényegesen alacsonyabb a súlyos lefolyás kockázata, de nem kizárt. Emellett Szlávik úgy érvelt, hogy számos olyan betegség ellen is oltjuk a gyerekeket, ami már nincs jelen, ezért a koronavírus elleni oltás beadása is indokolt.

Orbán azt nem mondta, hogy milyen vakcinát kaphatnak a gyermekek, ugyanakkor eddig a Pfizer oltás kapott engedélyt az EU-tól a 12-15 évesek oltására, így alighanem ezt kapják majd a fiatalok, akárcsak a 16 és 18 év közöttiek, akik szintén Pfizert kaphatnak.

Címlapkép: Getty Images