Szlávik János szerint indokolt lenne a gyerekeket is oltani koronavírus ellen

Szlávik János infektológus főorvos az ATV reggeli műsorában elmondta, hogy a gyerekeket is indokolt lenne oltani a koronavírus ellen, hiszen ők is elkaphatják a betegséget, és a vakcinák esetükben is hatékonyak. Elmondta továbbá, hogy a harmadik oltást minden bizonnyal fel kell majd venni, és a vakcinák keverése szakmailag indokolt lehet.