Bod Péter Ákos: éles kanyar következik Magyarországon

Fordulatos időket élünk. A járvány olyan fokú bizonytalanságot vitt a társadalmi és gazdasági folyamatokba, amelyet békeidőben nem tapasztalni. A politikai döntéshozók - ha nem is szándékosan, de - maguk is hozzájárulnak a bizonytalanság mértékének a növekedéséhez, mert hol túlságosan is kivárnak óvatosságból vagy ismerethiányból, hol pedig aktivista módon, fontosságuk tudatában és erős társadalmi elvárásoknak eleget téve, idő előtt cselekednek.

Nincs ez másként a monetáris politikával sem. Intézői világszerte különös helyzetbe kerültek a nem-gazdasági eredetű krízis kifejlődésével, és mintha azóta kullognának a fejlemények után. Minket elsősorban a hazai ügyek érdekelnek, de az itthoni dolgok egy sor vonatkozásban beleillenek az általánosnak mondható képbe.

De mi is a helyzet, és mitől is ennyire különös?

Érdemes visszapillantani a genezisére. Még 2019 végén, jóval a vuhani hírek előtt, a meghatározó gazdaságokban és a hozzájuk csatlakozó térségekben már túljutott a csúcsponton a sokéves üzleti konjunktúra, készülni kellett a gazdasági növekedési ütem lassulására, néhol az enyhe recesszióra. Ebben a helyzetben fura módon a tétlen monetáris politika látszott indokoltnak. Ugyanis 2018/2019-ben az üzleti ciklus tetején a feszes munkaerőpiac és a felduzzadt hitelezés nyomán megindult felfele az infláció, ami elvileg vörös posztó a jegybankárnak, ám e fejlemények nyomán a fogyasztói árindex a fejlett világban pontosan a tolerálható sávba (évi 1-2 százalék közé) került. Valójában normalizálódni kezdett az árdinamika, miközben a konjunktúra-indikátorok romlást vetítettek elő. Ezek a viszonyok a kamatok tartását indokolták, az inflációs várakozások stabilizálására pedig elégnek látszott a központi bankok addig folytatott pénzpiaci aktivitásának óvatos visszafogása vagy akár csak az arra való célozgatás.

A relatív árstabilitás és a hiperalacsony kamatszint természetesen csak a magországokra volt igaz a járvány előtti években. Mint ahogy most is csak a kiváló bonitású államok adósság-instrumentumait kapkodják el nulla körüli vagy akár az alatti hozam mellett. A végeken más a helyzet. Lehet Japánban vagy Nyugat-Európában deflációs epizód, a maginfláció nálunk sosem ment le nullára. Az államkötvényeinknél sem kellett a negatív kamat jelenségével megismerkednünk (nem Szlovákiáról van szó, elvégre), a rövid állampapírok hozam-csökkenéséhez is kellett a jegybank besegítése.

Ám egészében igaz, hogy a 2020 előtti néhány évben valóban a nem-ambicionált árstabilitás, sőt időnkénti defláció okozott aggodalmat a meghatározó jegybankok és a nemzetközi pénzügyi szervezetek döntéshozói körében. Az általános kamatszint mélyre süllyedése, a kockázatmentes értékpapírok (államkötvények) negatív nominális kamata olyan fura, új jelenség volt, amely miatt félre kellett tenni (de nem eldobni) a szokásos jegybanki eszköztárat. A mélyen beragadt kamatszintről ugyanis nem lehet a szokványos módon még lejjebb mozdulni, jött tehát a mennyiségi élénkítés (QE), ám annak tartós folytatásával szemben szaporodni kezdtek a szakmai ellenérvek.

Kilógtunk a térségből

A feltörekvő piacokon viszont akkor is ritka esemény volt a deflációs negyedév. Részben a nagyobb országkockázat, részben a gazdasági növekedési ütemtöbblet nyomán a kamatszintjük sem szállt le a fejlett piacgazdaságok szintjére.

Minket a pénzügyi világ rendszerint a feltörekvő piacok közé sorol inflációs, eladósodási, árfolyam-volatilitási és általános fejlettségi okokból, bármi az önképünk (a szlovákokat, cseheket nem).

Az „emerging markets” a tág és vegyes csoportból viszont némileg kilógott Magyarország a maga igen alacsonyra vitt alapkamatával és tartósan laza monetáris viszonyaival. Ezeknek meg is lettek a következményei a térséghez képest nagyobb (de a korábbi trendekhez képest még mindig szerény) infláció és valuta-devalváció formájában.

A jegybank ideológiai jelleget sem nélkülöző folyamatos lazítási gyakorlata kapott is itthon szakmai kritikát, amire persze lehetett válasz az, hogy a kamatcsökkentés általános nemzetközi trend, a nemzeti valuta értékvesztése pedig másodlagos jelentőségű következmény mindaddig, amíg az infláció pedig a megadott célsávban van, vagy akörül mozog. Ebben volt is igazság, ám 2016 után a kezdetben lassú, de folyamatosan emelkedő magyar inflációs adatok nyomán mind feltűnőbb lett a jegybank növekedés-támogató pénzpolitikájának szándékolt lazasága, különösen a számunkra referenciának számító országokhoz képest. 2019-re már jóval a térségi inflációs norma fölé kerültünk.

A válság változást hozott

Majd jött 2020 eleje, és mindenhol megzavarta az addigi folyamatokat. A társadalmi érintkezések hirtelen leállása, a keresleti szokások és a kínálati viszonyok gyors átalakulásai nyomán nagy változások álltak be az árviszonyokban, a jövedelmekben, a megtakarításokban. Az adat-alapú monetáris döntéshozatal feltételei hirtelen megromlottak. Még azt is nehéz az első sokk idején megmondani, hogy várhatóan merre mozdul az árszint. A járvány alatt a fogyasztói árindex és egyéb gazdasági mutatók mérése sajátos problémákba ütközik, a prognóziskészítéshez pedig tudni kellene azt, hogy miként alakul a pandémia, milyen intézkedéseket hoznak majd a hatóságok, és hogyan viselkedik a társadalom, miként reagál a szabályozókra a gazdasági élet.

De nem is elsősorban a megbízható adatok hiánya és a monetáris beavatkozások hatásmechanizmusait érintő kétségek miatt kerültek új helyzetbe a jegybankok. Társadalmi helyzetük lett hirtelen más.

A járvány kitörésekor a közvélemény mindenhol gyors állami cselekvést, konkrétan azonnali pénzsegélyt várt el. A kormányok pedig meghallgatták a társadalom hangját. Egyébként szakmai érvek is bőven szóltak amellett, hogy ezt a természeti katasztrófa-jellegű sajátos recessziót közpénzzel, mégpedig sok pénzzel kell enyhíteni, pláne olyan helyzetben, amikor a gazdag országok kamatai történelmi mélységben vannak. Ebben a helyzetben a pénzügyi óvatosságra intő szokásos jegybanki érvelés nem talált volna nyitott fülekre. Így a monetáris hatóságok félretették fenntartásaikat, sőt lenyelték a szakmai önállóság melletti érveket, és – mondhatni – beálltak a sorba: állampapírok, vállalati kötvények vételével, bankfelügyeleti eszközökkel, kedvezményes kamat-akciókkal, garancianyújtással és verbális intervencióval támogatták a kormányokat.

Az infláció emelkedése

Az infláció azonban visszajött. A közvéleményt természetesen főként a fogyasztói árak emelkedése foglalkoztatja, különösen az élelmiszerek és a napi cikkek drágulása. Ez sem magyar ügy, mert az euróövezetben is már két százalékos a harmonizált fogyasztói árindex idén májusban, és egyre több a felfele mutató hatás.

Mi azonban valóban sajátos esetnek számítunk. Áprilisi harmonizált árindexünk (5,2%) a legnagyobb volt az Európai Unióban. A májusi index is 5 százalék feletti, aggasztóan magas a maginfláció.



És itt vannak a termelői, nagykereskedelmi árak is. Az ipari termelői árak az Eurostat adatai szerint 2021 áprilisában az EU-ban átlagosan 7,6 százalékkal múlták felül a megelőző év adatát: a német adat 4,4%, a szlovák 0,8%, a magyar 11,5%!

Nemcsak az ipari termelői árak futottak el. Az építőipari árak a KSH szerint az idei első három hónapban 7%-kal haladják meg a múlt év azonos időszakának árszintjét – sokan ennél jóval többre taksálják. A mezőgazdasági termelői árak az első negyedévben 13%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, a gabona egyharmaddal drágult egy év alatt. Ezek a termelői árak nem tudnak nem bekerülni a fogyasztói árakba, ráadásul olyan cikkekbe, amelyekkel a fogyasztók mindennap találkoznak.

A mérsékelt árvárakozásoknak annyi. És belép a politikai ciklus is. A kormány(fő) egyértelműen a következő tizenkét hónapra, nem pedig a gazdasági középtávra optimalizál. „Emelnék nagyot a minimálbéren, visszakapják az előző évi befizetett jövedelemadójukat a gyerekes családok, kapjanak nulla vagy 0,1 százalékos kamatozású hiteleket a vállalkozók” - eddig ezt hozta a Kamara rendezvényén informálisan megindított kampánynyitó. És még messze van a választás...

Ez mind növeli az aggregált keresletet, tovább nyomja felfele az árakat. Egyben persze betáblázza a jövőt is, noha a mai (tegnapi) piaci viszonyok közepette aránylag olcsón finanszírozható az államadósság. De vajon így marad-e a továbbiakban is?

Éles kanyar

Sok függ attól, hogy a nagy jegybankok mit gondolnak a normalitásról, és úgy értelmezik-e a helyzetet, hogy a járvány – legalább is a fejlett világban – jórészt már mögöttünk van. Ha igen, akkor ugyanis mind az áralakulásnak, mind pedig a kockázatmentes aktívák kamatainak vissza kell térniük a pozitív tartományba, és minél előbb bekövetkezik a korrekció, annál jobb.

Valóban azt mutatják az adatok, hogy a járvány legkeményebb első és második (néhol harmadik) hullámán túljutott Európa zöme. A türelmetlen társadalom várakozásaihoz képest talán lassan, de objektív mérce szerint kielégítő sebességgel be lesznek oltva a beoltandók és beolthatók az év közepére Európában és az Egyesült Államokban.

A kormányok akár vissza is térhetnek nem csekély otthoni feladataikhoz és a körmükre égő nemzetközi ügyeikhez. Akkor pedig a jegybankok is nekiláthatnak azoknak a teendőknek, amelyekért elsősorban felelnek. A kormány kormányoz, a jegybank monetáris politikát folytat. Ebből pedig csakis kamatemelkedés jöhet ki az eddig rendkívüli viszonyokon túljutva. A peremvidéken is hasonló folyamatok mennek majd végbe. Csak éppen ott minden kilengés nagyobb, minden zökkenő keményebbet dob, minden kanyar élesebb.

