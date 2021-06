Karácsony Gergely országos népszavazást szeretne a Fudan Egyetemről

Karácsony Gergely szerint országos népszavazás kell a Fudan Egyetemről, még a választások előtt, az erre vonatkozó kezdeményezést a budapesti konzultáció lezárta után megteszi.

A kormány támogatja, hogy ha a beruházás feltételei már ismertek, akkor a budapestiek 2023-ban népszavazáson dönthessenek, hogy akarnak-e Fudan Egyetemet, nyilatkozta Gulyás Gergely a Mandinernek adott múlt heti interjújában.

"A Fudan Egyetem ügye közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik. Tervek sem állnak rendelkezésre. Ha meglesznek a tervek, világosak a pénzügyi feltételek, az egyetemépítés költségei és finanszírozása, akkor lehet dönteni. Ide mostantól számított másfél év alatt eljuthatunk. Mi nem akarunk a néppel, így a budapestiekkel szemben sem esetleges akaratuk ellenére „jót tenni”. Ezért támogatjuk, hogy ha a beruházás feltételei ismertek, akkor a budapestiek népszavazáson dönthessenek arról, akarnak-e Fudan Egyetemet, mondta az interjúban Gulyás. Az MTI kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor elmondta, hogy a Fudan Egyetemmel kapcsolatos népszavazás 2023-ban lehet esedékes, mert 2022 második feléig a tervezés folyik.

Most Karácsony Gergely jelentkezett Facebook-poszttal a témában. A főpolgármester a következőket írta:

"A miniszterelnök azonban téved. Három dologban legalább. Nem lesz kínai kommunista egyetem a Diákváros helyén, csakis a Diákváros épülhet meg ott, hogy legyen elég megfizethető kollégiumi hely a vidéki fiataloknak is. Nem adósodunk el Kínának, nem kell a brutális összegű hitel, ezt közösen írjuk meg a kínai elnöknek a miniszterelnök-jelöltekkel. És téved a miniszterelnök abban is, hogy a kínai kommunista egyetemről budapesti helyi népszavazás dönt majd a választások után. Egyrészt a budapestiek ezekben a napokban nyilvánítanak véleményt a budapesti konzultáció keretében. Másrészt ez nem csak Budapest ügye, hiszen minden magyart tervez eladósítani a kormány és pont a vidéki magyar fiataloknak jelentene elérhető lakhatást a Fudan helyén épülő Diákváros. Harmadrészt nem a választások után, hanem itt és most van erre szükség”

Karácsony azt írta, hogy

Országos népszavazás kell tehát, még a választások előtt, az erre vonatkozó kezdeményezést a budapesti konzultáció lezárta után megteszem.