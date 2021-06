Megállapodásra jutottak a demokrata és republikánus szenátorok az újabb csomagról

Egy kétpárti szenátorokból álló csoport közleményben bejelentette, hogy megállapodtak egy nagy összegű infrastruktúra-fejlesztő javaslatról, amely nem tartalmaz majd adóemeléseket. A javaslatot szélesebb körben is el kell majd fogadni.

Joe Biden elnök demokrata kormánya már hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy nagyjából 2000 milliárd dollárt költene infrastruktúra-fejlesztésre, és erről szóló javaslatát már be is mutatta. A rendelkezéssel együtt egyidőben a vállalati nyereségadót is felemelné a kormányzat. A minimális szenátusi többség miatt a demokratáknak a republikánusok áldására is szüksége van, ők azonban nem támogatják az adóemelést.

Egy republikánus és demokrata szenátorokból álló csoport most bejelentette, hogy megegyeztek az infrastruktúra-fejlesztő csomagról, amely a Biden által javasolt teljes összegben megvalósulhat, cserébe nem jár együtt majd adóemelésekkel - írja a Marketwatch. A megállapodás keretében 974 milliárd dollárt költenének el fejlesztésekre az első 5 évben, a következő 8 évben pedig további 1200 milliárdot.

A javaslatra még a demokraták és a republikánusok szélesebb körének is áldását kell adnia, csakúgy mint a Fehér Háznak. Egyelőre még nem látszik, hogy mi lesz a végső megállapodás formája, mert Biden kormánya az adóemeléshez ragaszkodik (bár az eredeti kulcshoz képest kész a kompromisszumra), a republikánusok viszont nem szeretnék, ha a vállalati terhek emelkednének.

Címlapkép: Shutterstock