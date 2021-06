Eldöntjük az örök vitát! A horvát tengerparton vagy a Balatonon olcsóbb a nyaralás?

Kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon igaz-e a pletyka, miszerint sok esetben drágábbak a balatoni szállások, mint egy horvátországi vagy görögországi nyaralás, amelyről egy szállásközvetítő céget és több utazási irodát kérdeztünk meg. A végeredmény az, hogy az 5 csillagos szállodáknál előfordulhat, hogy már a „magyar tengernél” kérnek többet egy vendégéjszakáért, de a 4 csillagos hoteleknél és az az alatti szálláskategóriákban ez már nem túl valószínű. A török szállodák két évvel ezelőtti árakon csábítják a turistákat, de a forint gyengülése és a magas kerozinár a magyarok által kedvelt turistacélpontok árazásában azért érződik. Az elmúlt két hétben – amióta idehaza is beköszöntött a nyári idő – ugrásszerűen nő az érdeklődés a külföldi nyaralások iránt.

„Az elmúlt 2 hétben ugrásszerűen nőtt az érdeklődés a külföldi utak iránt, főleg az április 30-i kormányzati bejelentés óta, miszerint egy ilyen nyaralás vége nem jár karanténkötelezettséggel a hazatérő magyar turisták számára” – elemezte az erősödő utazási piacot Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Szerinte a javuló járványügyi helyzet, az egyre nagyobb átoltottság és az egyre melegebb időjárás mind-mind növelte a keresletet a külföldi utak iránt. Egyre több a foglalás is, bár azt Molnár Judit hangsúlyozta, hogy

az utazási kedv azért még messze van a 2019-es csúcsidőszaktól.

Külön kiemelte Törökországot, ahová tavaly nem utazhattak a magyarok, viszont idén a két ország közötti megállapodásnak köszönhetően újra lehet odamenni. Az árak ráadásul 2019-es szinten mozognak még. „Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy még nem indultak el az orosz turisták, így nincs, ami felhajtsa a törökországi szállások árait” – ecsetelte a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Molnár Judit szerint a Futball Európa Bajnokság nem növelte önmagában az érdeklődést a külföldi utak iránt. Hiába rendeznek Budapesttel együtt 11 európai nagyvárosban mérkőzéseket, önmagában a magyar turisták nem indulnak el csak azért mondjuk a spanyolországi Sevillába, hogy a meccsnézéssel egybekötve nyaraljanak. Egyelőre nem érzékelik az ilyen jellegű érdeklődést Róma iránt sem. A többi helyszín pedig nem számít nyaralási célpontnak, inkább az őszi-tavaszi városlátogatások alkalmával szokták őket felkeresni a turisták, már persze azokban az években, amikor nincs koronavírus-járvány.

Görög, horvát és török szállások

A júliusra foglalható külföldi szállásárak még nem szálltak el. A magyarok körében kedvelt görög, egyiptomi és horvátországi utak még viszonylag elérhető kategóriában vannak, de arra senki ne számítson, hogy a gyengébb forintárfolyamnak vagy üzemanyagáremelkedésnek nem lesz hatása az árakra. A teljesség igénye nélkül néhány árajánlat, amely hangsúlyozottan csak tájékoztató jellegű.

KRÉTA (Görögország)

Nyaralás Krétán, 2 fő részére Szállás Időpont Ellátás Összeg Daisy apartman 3* 2021.07.11-18. 2 fős stúdió, önellátással 324 597 Ft/ 2 fő részére Avra Imperial Beach Hotel 5* 2021.07.08-15. kétágyas szoba félpanzióval 943 747 Ft/ 2 fő részére Bellino Apartman 3* 2021.07.08-15. 2 fős stúdió, önellátással 365 980 Ft/ 2 fő részére Aldemar Knossos Royal 5* 2021.07.08-15. kertre néző kétágyas szoba, félpanzióval 803 980 Ft/ 2 fő részére Forrás: Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Portfolio-gyűjtés

A krétani nyaralás ára tartalmazza a repülőjegyet, a szállást 7 éjszakára, az előre meghatározott ellátást, illetve az útlemondási biztosítást.

HURGHADA (Egyiptom)

Nyaralás Egyiptomban, 2 fő részére Szállás Időpont Ellátás Összeg Jaz Aquamarine Resort 5* 2021.07.17-24. standard kétágyas szoba all inclusive ellátással – 479 600 Ft/ 2 fő részére Steigenberger Aqua Magic Resort 2021.07.10-17. deluxe kétágyas szoba all inclusive ellátással – 467 200 Ft/ 2 fő részére, akciós ár Forrás: Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Portfolio-gyűjtés

Ezek az árak tartalmazzák a repülőjegyet, a transzfert, a szállást 7 éjszakára, az előre meghatározott ellátást, illetve az útlemondási biztosítást.

HORVÁTORSZÁG

Ha valaki rögtön az iskolaszünet után, júniusban elindulna Horvátországba, akkor az alábbi árakkal fog találkozni:

Nyaralás Horvátországban, 2 fő részére Település Szállás Ellátás Összeg UMAG Polynesia Apt. 3 fős apartman, önellátással 295 596 Ft/ 2 fő részére RABAC Valamar Sanfior Hotel 4* standard kétágyas szoba, félpanzióval 545 496 Ft/ 2 fő részére UMAG Sol Garden Istra 4* standard kétágyas szoba, félpanzióval 584 052 Ft/ 2 fő részére LOVRAN Hotel Excelsior standard kétágyas szoba, félpanzióval 412 692 Ft/ 2 fő részére MAKARSKA Hotel Meteor 4* standard kétágyas szoba, félpanzióval 604 258 Ft/ 2 fő részére KLEK Bonaca apartmanok két fős apartman, önellátással 231 336 Ft/ 2 fő részére Forrás: Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Portfolio-gyűjtés

A horvátországi utak tartalmazzák a szállást 7 éjszakára, a megadott ellátást és az útlemondási biztosítást. Mivel Horvátország közel van, ezért az odajutás költségei nincsenek benne az ajánlatokban.

Horvátország vagy Balaton?

Megkerestük a szallas.hu-t is, hogy mennyire állják még ki az árversenyt a balatoni szállások, például a horvátországi lehetőséggel összehasonlítva. A komplett nyári időszak átlagárait tekintve a fő/éj átlagárfekvés szállástípusok szerint a következőképp alakult eddig:

Napi szobaárak (forintban) Szállás Balaton Horvátország Apartman 5876 6589 Hotel 3* 13191 17787 Hotel 4* 17457 24281 Hotel 5* 25915 25704 Forrás: Szallas.hu

A táblázatból kitűnik, hogy csak az 5 csillagos szállodák adnak drágább ajánlatokat a Balatonnál Horvátországgal összehasonlítva. Ez persze folyamatosan változik, és az emelkedő kereslet miatt szinte biztos, hogy drágulnak majd a magyar szállások is.

Nekünk a Balaton a Riviéra?

Az YNSIGHT social media kutatócsoport felmérésében 7 hónap több mint 21 ezer online tartalmát nézte át a nyaralás kérdésével összefüggésben. Cikkeket, blogbejegyzéseket, kommenteket, fórumtémákat, Twitter megjelenéseket vizsgáltak. A témában megszólalók túlnyomó része a külföldi nyaralás mellett tette le voksát. A legnyomósabb érv az volt, hogy szerintük külföldön kedvezőbb az ár-érték arány. Rengeteg felhasználó írta, hogy egy itthoni nyaralás árából már egy külföldi út is kitelik, ezért inkább a tengerpartot választja. Őket célozza meg a Magyar Turisztikai Ügynökség kampánya, a Magyarország újraindult!. Az állami szervezet azt honlapján elismeri, hogy május eleje óta több mint 40 százalékkal emelkedett a nyári hónapokra beérkezett előfoglalások száma, és ha a növekedés ilyen dinamikus marad, a főszezonban nehéz lesz már szállást találni a népszerű hazai nyaralóhelyeken.

A Szallas.hu ezt azzal támasztotta alá, hogy érzékelhetően emelkedik a kereslet, ami a hazai vendégéjszakák áraiban is egyre inkább megjelenik. Május 15-én országos viszonylatban az átlagos foglalási ár/fő/éj 9070 forint volt. Ez június elejére már 9640 forintra emelkedett, június közepére pedig 9608 forintra csökkent vissza. Az áringadozásból is látszik, hogy az idei nyaralási árak sem túlságosan kiszámíthatóak. A főszabály továbbra is az, hogy minél előbb foglalja valaki a nyaralását, vélhetően annál jobban jár. Az áremelkedést több tényező befolyásolja. Például az, hogy mikorra szól a foglalás, mikor véglegesítik, milyen helyszínt céloz meg a turista, milyenek voltak a szálláshely elmúlt időszakos fejlesztései, és általános áremelő hatása lehet az emelkedő élelmiszeráraknak, illetve a turisztikai szektor egyre erősödő munkabérnövekedésének.

