Átterjedt a kolbászháború a G7-csúcsra, még súlyos következményei lehetnek ennek a vitának

A szópárbaj előzménye, hogy Macron és Johnson tárgyalása során utóbbi azt kérdezte, hogy hogyan reagálna a francia elnök, ha a toulouse-i kolbászt nem lehetne eladni a párizsi piacokon. A brit Telegraph című lap információi szerint Macron erre pontatlanul úgy válaszolt, hogy Észak-Írország nem is része az Egyesült Királyságnak.

Vasárnap aztán a francia köztársasági elnöki palota azzal igyekezett elütni a dolog súlyát, hogy azt mondták: Macron szerint nem jó a hasonlat, mert a dél-franciaországi Toulouse és Párizs egy szárazföldi területen vannak, míg Észak-Írországnak nincs közös szárazföldje az Egyesült Királysággal, csak Írországgal és éppen ez a mostani vita gyökere is (ld. alább).

Macron pontatlan kijelentésére azonban érthetően „bepöccent” a brit kormányfő, illetve a külügyminiszter is. Előbbi a vasárnap délutáni G7 záró sajtótájékoztatón azt mondta: mindenképpen meg fogja védeni az Egyesült Királyság területi egységét, utóbbi pedig egy vasárnap délelőtti politikai műsorban Londonban azt mondta: egyes vezető uniós döntéshozók már évek óta helytelenül valahogy úgy gondolják, hogy Észak-Írország nem része az Egyesült Királyságnak.

Az évekig tárgyalt Brexit-megállapodásnak az lett a kifutása, hogy Észak-Írország benne maradt az uniós vámunióban és a közös piacban, hogy ne legyen fizikai határellenőrzés az északír-ír határon és így cserébe a tengeren húzták meg a vámhatárt az Egyesült Királyság többi részével (Nagy-Britannia). A brit szigetről Észak-Írországba áramló áruk esetén viszont a Brexit-megállapodás szerint március végétől be kellett volna vezetni a vámellenőrzést, de ezt egyoldalú döntéssel júniusra halasztotta a brit kormány, hogy több ideje legyen felkészülnie az északír gazdasági szereplőknek az importot terhelő vám- és adminisztrációs eljárásokra. Egyelőre lebegtetik, hogy még tovább tolják ezt az időpontot, és Johnson a G7-csúcson világossá is tette, hogy hajlandó az északír gazdaság és fogyasztók védelme érdekében további egyoldalú lépéseket is megtenni. Így például a feldolgozott húskészítmények is lényegében vámellenőrzés nélkül jutnak az északír területre, onnan pedig a fizikai határellenőrzés hiányában akár az ír területre, tehát az EU közös piacára is. Az eredeti Brexit kereskedelmi megállapodás szerint azonban már régen zajlania kellene az ellenőrzésnek a brit-északír tengeri határon (a kikötőkben). Innen ered a kolbászháború kifejezés, ami tehát már a csúcstalálkozóra is „beszivárgott”.

Az EU egyik fő félelme az, hogy az északír és brit terület közötti vámellenőrzés hiányával lényegében egy hátsó ajtón keresztüli bejáratot kapott a brit gazdaság az EU közös piacára, miközben kilépett már a brit sziget az EU-ból és a közös piacból, vámunióból is. Ezért van az, hogy EU-s oldalon az északír területet speciálisnak tekintik, olyannak, amely benne maradt az EU-s vámunióban és közös piacban, tehát eltérő szabályok vonatkoznak rá, mint az Egyesült Királyság többi részére, London viszont nyilván a nemzetközösség részének tekinti a területet, hiszen például egy közös vámtérséget is létrehoztak a négy királyság között, aminek szintén tagja Észak-Írország.

A héten volt egy magasrangú egyeztetés Londonban az EU Brexit-ügyi illetékese és a brit kormány Brexit-minisztere között, de nem sikerült áttörést elérni (nem is lehetett rá számítani), azaz az elmaradó északír határellenőrzés kérdésében nincs előrelépés, így elképzelhető, hogy Brüsszel vámháborút indít a britekkel szemben arra hivatkozva, hogy a Brexit-megállapodást egyoldalúan megsértették. A jelek szerint (Johnson fenti kijelentése a további egyoldalú lépésekre) azt mutatja, hogy nemcsak Brüsszel álláspontja keményedik, hanem Londoné is.

Egyelőre nem tudni, hogy ez hova fajul, de könnyen lehet, hogy mindez az északír gazdasági szereplőkön és a fogyasztókon akár áruhiányban is lecsapódhat, mint ahogy azt január elején egyes élelmiszer típusoknál láttuk, igaz éppen ezt a szabályokból eredő élelmiszerhiányt és korlátozó kereteket akarja London „lerúgni”, hogy az északírek ellátása zavartalan legyen és ne tudjanak megerősödni az ír egyesülést szorgalmazó erők.

Címlapkép forrása: Leon Neal - WPA Pool/Getty Images