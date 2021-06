Bemondta a tisztifőorvos: nem tudja elkerülni a negyedik járványhullámot Ukrajna

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár most lassulni látszik Ukrajnában a koronavírus-járvány, de mivel még csak 1,4 millió embert oltottak be eddig a 42 milliós lakosságból és őszig ez talán 5 millióra felmegy, így az ország aligha tudja elkerülni a negyedik járványhullámot – gyakorlatilag ezt ismerte el vasárnap az ukrán tisztifőorvos. Mindez magyar szempontból is fontos fejlemény, mert észak-keleti szomszéd országunkról van szó, és ha ott újra berobban a járvány, akkor az a határátkeléseken keresztül itthon is fokozott kockázatokat jelenhet a védőoltással nem rendelkezőknek.