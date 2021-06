Augusztus elsején vége lesz az étel házhozszállítás kedvezményes áfakulcsának

Nem kapott nagy figyelmet az a múlt szerdán megjelent rendeletmódosítás, mely kimondja, hogy hamarosan véget ér az étel házhozszállítás, illetve elvitel kedvezményes, 5%-os áfakulcsa.

A koronavírus-járvány féken tartása érdekében tavaly novemberben erőteljes korlátozó intézkedésekről döntött a kormány (ekkor még a második hullám ellen küzdött az ország), melynek keretében többek között az éttermeknek és más vendéglátóhelyeknek is be kellett zárniuk (ekkor lépett életbe a kijárási tilalom is este 8 óra és reggel 5 óra között), az éttermek csak házhozszállításra szolgálhatták ki a vendégeket. A szektort érintő negatív hatások ellensúlyozása érdekében a kormány tavaly novemberben arról is döntött, hogy átmenetileg 27%-ról 5%-ra csökken az elvitelre, vagy házhozszállításra kért ételek áfakulcsa. A korlátozó intézkedések hatályának meghosszabbítása miatt a kedvezményes áfakulcs hatályát is folyamatosan hosszabbította a kormány. Tavasz végére azonban javult a járványhelyzet, így a korlátozó intézkedéseken is fokozatosan lazított a kormány. Április végén például kinyitottak a teraszok (mindenkinek), majd május elején az éttermek zárt termei a védettségi igazolvánnyal rendelkező emberek számára. A helyzet kezd normalizálódni a szektorban, fellendülésről azonban feltehetően még korai lenne beszélni.

A kormány a gazdaságtámogató intézkedések fenntartásán is változtat az újranyitással párhuzamosan, a múlt szerdán megjelent közlönyből derült ki ugyanis, hogy

megszűnik az elvitelre, vagy házhozszállításra kért ételek kedvezményes áfakulcsa.

A Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról címet viselő szerdai rendelete ugyanis kimondta, hogy "hatályát veszti az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a) 1. §-a". Ez volt az a paragrafus, ami arról szólt, hogy "a védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az általános forgalmi adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás keretében történő értékesítés esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora alapján az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése hatálya alá tartozna."

A múlt szerdai, Orbán Viktor által jegyzett rendeletmódosításból az is kiderült, hogy a kedvezményes áfakulcs eltörlése augusztus 1-jén lép hatályba. Vagyis a kormány a nyári időszak egy (feltehetően intenzív) részére még fenntartja a kedvezményes áfakulcsot, ami átmeneti segítséget nyújt(ott) a szektornak.