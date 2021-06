Egy nagy döntéssel Magyarország is hozzájárulhat a negatív adóverseny felszámolásához

A világválságok gyakran mélyreható reformokat hívnak életre. Azok a megállapodások, melyek a monetáris rendszer és a nemzetközi kereskedelem működését szabályozzák, a II. világháborút követően születtek meg. A jelenlegi társaságiadó-rendszer főbb jellemzői egy évszázada alakultak ki. A koronavírus-világjárvány következményeként napjainkra új lendületet nyert a rendszer megreformálására irányuló törekvés.

A szükséghelyzet elhárítása és a gazdasági újjáépítés több billió euróba fog kerülni.

Komoly igény mutatkozik arra, hogy mindenki arányosan kivegye a részét a költségekből – nem utolsósorban azok a vállalatok, amelyek tekintélyes haszonra tettek szert a lezárások nyomán felgyorsult digitalizációnak köszönhetően.

A méltányos teherviselés más, az éghajlatvédelmi átállással kapcsolatos reformok és beruházások esetében is elengedhetetlenül fontos.

A válság hatása azonban önmagában, az Egyesült Államok határozott állásfoglalása nélkül nem lett volna elégséges ahhoz, hogy mozgásba lendüljön a globális adózás reformja. Washington konstruktív szerepvállalása, melyet Janet Yellen a G7-ek londoni csúcstalálkozóján és az utóbbi néhány hónapban az online térben megtartott megbeszélések során juttatott kifejezésre, üdítő változatosságot jelent a Trump-kormányzat által folytatott obstrukció után. Ez az egyik legszembetűnőbb és legörvendetesebb jele annak, hogy az Egyesült Államok jövőképét újra a multilateralizmus határozza meg.

A G7-ek megállapodása a világ legnagyobb és legnyereségesebb multinacionális vállalatainak megadóztatására is kiterjed.

Ezek a vállalatok a jövőben ott is adót fognak fizetni, ahol a nyereségüket megtermelik, nem csak ott, ahol a székhelyük található. A G7-ek megállapodása értelmében az országokat fel kell jogosítani arra, hogy legalább a 20%-át megadóztassák annak a (10%-os haszonkulcs feletti) nyereségnek, melyet a multinacionális vállalatok az adott ország területén folytatott tevékenységük során megtermelnek. A globális minimumadó bevezetését illetően arról született megállapodás, hogy a tényleges adókulcs legalább 15%-ot tegyen majd ki országonként. A G7-ek kiemelték, hogy mindkét pillér tekintetében párhuzamosan kell megállapodást elérni, és elkötelezetten kell azon dolgozni, hogy sikerüljön megállapodásra jutni a G20-ak pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek soron következő ülésén, melynek július 9–10-én Velence ad majd otthont.

Egyetértés jött létre abban a kérdésben is, amely komoly disszonanciát okozott a transzatlanti kapcsolatokban, vagyis azoknak az adóknak a jövőjét illetően, amelyeket az elmúlt években néhány európai ország vetett ki a digitális szolgáltatásokra. A G7-ek gondoskodni fognak arról, hogy megfelelően össze legyen hangolva az új nemzetközi adószabályok minden vállalatra kiterjedő alkalmazása és a digitális szolgáltatási adók teljes körű kivezetése, ideértve a többi hasonló és releváns intézkedést is.

A G7-es csoportot demokratikus berendezkedésű fejlett országok alkotják. A csoport munkájában az Európai Unió is részt vesz. A G7-ek kulturális szempontból igen sokszínűek, ugyanakkor hasonlóan vélekednek több kulcsfontosságú kérdésről, és ez fokozottan igaz a jelenlegi helyzetre. Természetesen még sokat kell tennünk azért, hogy a G7-es körben elért konszenzust a tágabb értelemben vett nemzetközi közösségre is kiterjesszük.

Tudom, hogy egyesek – nem utolsósorban Európában – bizalmatlanok ezekkel a változásokkal szemben. De ha az elmúlt év megtanított minket valamire, az az, hogy korunk rendkívüli kihívásaival csak egymással összefogva, közös megoldásokat kidolgozva birkózhatunk meg.

Emellett az adóztatási jogok méltányosabb elosztása a G20-ak sok más tagja számára is előnyös lenne. Ezért optimista vagyok azt illetően, hogy a közös G7-álláspont létrejötte nagy lendületet ad majd a megbeszéléseknek a következő szakaszban, melyre az OECD és a G20-ak sokkal szélesebb, 139 adójogrendszert tömörítő inkluzív keretrendszere keretében kerül majd sor.

Európa és a világ eltökélten arra törekszik, hogy gazdaságát újra felépítse, de ezúttal jobb eredményt érjen el, és megvan az esélyünk arra, hogy ugyanezt tegyük a nemzetközi adózás terén is, a méltányosság és a fenntarthatóság elve által vezérelve. Kedvező kimenetel esetén a folyamat azt eredményezné, hogy az adóztatási jogok szétosztását hozzáigazítjuk az aktuális világhelyzethez.

Ez azt jelezné, hogy véget ér a társasági adózás terén az országok között folyó negatív verseny, amely túl régóta tart, és amelynek nagyon kevés győztese, ugyanakkor sok milliárd vesztese van. Ezért pedig érdemes küzdeni.

