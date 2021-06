Kemenesi Gábor már a negyedik magyarországi járványhullámtól tart, veszélyben a nem védett emberek

Anglia most Európa járványlaborja, mivel valós időben látni, hogy éppen melyik variáns áll az esetszámok növekedésének hátterében - írja legutolsó Facebook-bejegyzésében Kemenesi Gábor biológus.

A szakember a legutóbbi nagy-britanniai fejlemények miatt ismétli meg áprilisi, Portfolio-n megjelent írásának főbb üzenetét. Bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy Anglia már a járvány korai fázisában kiépítette a világ egyik legnagyobb tesztelési, vírusgenomikai és elemzési rendszerét. Ezért lehet erre az országra Európa járványlaborjaként tekinteni.

Jelenleg az új esetek 90%-át a Delta variáns okozza (Indiai, B.1.617.2).

Ezzel együtt születik meg a negyedik járványhullám, amely minden bizonnyal hozzánk is meg fog érkezni

- vetíti előre Kemenesi Gábor, aki azt is bemutatja, mi várható ebben az esetben.

Szerinte a védettséggel még nem rendelkezők lehetnek a járvány új elszenvedői, akiket éppen a jobb terjedés miatt a vírus hatékonyabban meg is találhat. "A problémát pedig az jelenti, hogy oltás hiányában a betegség súlyos formája, a kórházi kezelés szükségessége is fennállhat ezeknél az embereknél" - figyelmeztet.

"A vakcinák hatásának csökkenése előidézheti azt a helyzetet, hogy az oltottak körében is megjelenhet bizonyos mértékig a tünetes megbetegedés, de a tudomány jelenlegi állása szerint a kórháztól és súlyos megbetegedéstől továbbra is nagy arányban védettek maradunk" - nyugtatja meg a védetteket Kemenesi Gábor, aki azt javasolja továbbra is, hogy

oltassunk, ne adjunk teret a járványnak.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy továbbra sem érdemes kockáztatni a természetes fertőzést, továbbra is sok az ismeretlen.

Végül arra is figyelmeztet, hogy a mellékelt térképen látható átoltottság mellett működünk és a világ másik felén újabb és újabb variánsok termelődhetnek ki a járványgócokban, újabb és újabb kihívásokkal kell majd szembenéznünk.

Címlapkép: A kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina második adagja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton Miskolcon 2021. június 13-án. Forrás: MTI/MTI Fotószerkesztőség/Vajda János