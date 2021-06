Kivezetheti az egyhetes betét eszközét az MNB

A jegybank kivezetheti az egyhetes betét eszközét, mivel elmúlt az az időszak, amikor indokolt volt ennek a rendkívüli eszköznek a használata – mondta a Bloombergnek hétfőn Pleschinger Gyula, a Monetáris Tanács tagja. A szakember arról is beszélt, hogy az MNB negyedévente egyszer emelhet kamatot a közelgő szigorítási ciklusban.

Hetek óta az MNB közelgő kamatemelése tartja lázban a befektetőket, a Monetáris Tanács jövő kedden ül össze, és már korábban gyakorlatilag bejelentették, hogy hosszú idő után kamatemelési ciklusba kezd. A részletekről folyamatosan szivárognak a részletek, a múlt héten Matolcsy György elnök és Virág Barnabás alelnök is arról beszélt, hogy a magas infláció miatt szükséges a lépés.

A kamatemelési ciklus negyedévente egy szigorítást jelenthet, hogy azzal fékezzük meg az inflációt – mondta a Bloombergnek adott interjúban Pleschinger Gyula. Vagyis az egyes lépések mindig a jegybank új inflációs előrejelzésével egyidőben érkezhetnek.

A jegybank döntéshozója azt is elárulta, hogy az egyhetes betét eszközének kivezetésén is gondolkodik az MNB. Ennek kamata jelenleg 0,75%, 15 bázisponttal magasabb, mint a 0,6%-os alapkamatot. Valójában az egyhetes betét az irányadó, mert emögött van olyan hatékony eszköz, amivel a pénz "marginális" ára meghatározódik. Ezt az eszközt átmenetileg vezettük be tavaly, hogy tompítsuk a piaci turbulenciákat addig, amíg az inflációs kockázatok szimmetrikusak. Ez az időszak mostanra elmúlt – mondta Pleschinger.

A Monetáris Tanács tagja arról is beszélt, hogy ha túl lassan lépnek, akkor annak negatív piaci következményei lehetnek, ellenkező esetben viszont a túl korai kamatemelés a törékeny gazdasági növekedést ronthatja. A kettő között kell most egyensúlyozniuk.

Pleschinger Gyula szavai után a forint gyengülni kezdett reggel.

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor