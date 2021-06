Pleschinger Gyula a Portfolionak: nincs szó az egyhetes betét kivezetéséről

Az egyhetes betét, és így annak kamata sem szűnik meg, félreértésen alapulnak az erről szóló hírek - nyilatkozta a Portfolionak Pleschinger Gyula. A monetáris tanács tagja elmondta, a ma délelőtti szavai pontatlanul kerültek be a hírekbe, ugyanis nincs szó arról, hogy ilyen (durva kamatcsökkentéssel felérő - a szerk.) lépés lenne napirenden, épp ellenkezőleg: kamatemelési ciklus elindítása indokolt.

Pleschinger Gyula a Portfolionak elmondta: a jelenlegi helyzet kamatemelési ciklust igényel, és személyes véleménye az, hogy az adatvezérelt üzemmódhoz az inflációs jelentés megjelenéséhez igazodó háromhavi periódus lenne megfelelő. Erről azonban nem született döntés a monetáris tanácsban, a személyes véleményét mondta el.

A monetáris tanács tagja azt is elmondta, hogy az egyhetes betét szerepéről szóló (alighanem a mai forintgyengüléshez erősen hozzájáruló - a szerk.) szavait félreértették: azt kívánta jelezni, hogy személyes értékelése szerint a jegybanki eszköz veszélyhelyzeti jellege már nem indokolt, ezért érdemes lehet az alapkamat és az egyhetes betéti kamat közötti különbséget megszüntetni.

(A félreértés abból származhatott, hogy Pleschinger Gyula a Bloombergnek úgy fogalmazott, hogy az egyhetes betétet rendkívüli piaci turbulencia hívta életre, ezt az időszakot azonban már magunk mögött hagytuk.)

Pleschinger Gyula pontosítása sokat változtat a jövő heti ülésssel kapcsolatos várakozásokon. A piacot ugyanis megzavarta a monetáris eszköztár kamatcsökkentéssel felérő átalakításának híre, eszerint azonban nincs erről szó. A monetáris tanács tagjának szavai alapján jövő kedden a legvalószínűbb lépés a 0,75%-os egyhetes betéti kamat megemelése lehet, amihez felhúzzák a jelenleg 0,6%-on álló (a monetáris politika szempontjából marginális jelentőségű) alapkamatot. Ha a kétféle kamat mértékét így összeolvasztják, akár az is elképzelhető, hogy egyszerűen az alapkamat lesz az egyhetes betét kamata, és nem is határoznak meg külön kétféle kamatlábat. Ez természetesen még egyáltalán nem biztos, a jegybankból az utóbbi napokban olyan hírek is kiszivárogtak, hogy egyelőre nincs napirenden a két kamat egy szintre hozása. A keddi ülés tehát tartogat még érdekességeket.

Címlapkép: MTI / Illyés Tibor