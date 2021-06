Elindulhat a parkolási reform Magyarországon?

Hosszú perceken át bolyongani az utcán, szabad parkolóhelyet keresve - idegőrlő tud lenni, pláne, ha időre kellene odaérni valahová. Többek között erre a problémára nyújt megoldást az EPS Global Zrt. okos parkolási rendszere, amely egyelőre két kínai városban üzemel, és hamarosan megkezdi működését a harmadikban is. A cég Magyarországon is megkötötte első szerződését, Hévízen építik majd ki a rendszert. Több önkormányzattal is tárgyalnak, az ügyvezető optimista: lát rá esélyt, hogy a jövőben Magyarországon is változik a jelenleg kissé kaotikus parkolási helyzet.

Az Európai Unió felmérése szerint az EU-s nagyvárosokban egy parkolási esemény átlagos időtartama 8 perc, amelynek legnagyobb része a parkolóhely kereséssel eltöltött idő.

Amennyiben egy autóvezető csak kétszer parkol egy nap, akkor átlagosan ezzel 16 percet tölt el naponta, amivel évente négy teljes napnyi időt veszít el az életéből.

Egy magyar cég, az EPS Global erre a problémára kínál megoldást okos parkolási rendszerével. A céget 2012-ben alapították és az első perctől fogva külföldi megvalósításban gondolkoztak. Ennek oka Gyarmati Zoltán, az EPS Global Zrt. ügyvezetője szerint az, hogy sokkal nehezebb egy már meglévő, régóta üzemelő rendszert modernizálni – például Budapesten, ahol a parkolóautomatás rendszer működik –, mint kiépíteni az okos parkolási rendszert a nulláról. Kínára esett a választás, ahol – ahogy Gyarmati fogalmaz – parkolási káosz uralkodik, miközben az országban 250, egymilliónál nagyobb lélekszámú város van, vagyis bőven van piaci lehetőség.

Kínában nem volt konkurens cég, amelyik egy komplett parkolási rendszert kínált, és ha szükséges, finanszírozta és üzemeltette is volna azt az önkormányzatok számára

– mondta Gyarmati, hozzátéve, Kína mellett szólt az is, hogy a rendszer megvalósítása jelentős beruházást igényelt a cég részéről, és egy kisebb piacon mindez nagyon lassan térült volna meg, Kínában azonban sok lehetőség rejlik. Jelenleg a félmilliós Jangcsungban és a négymilliós Csifengben üzemel a rendszer, előbbi település önkormányzatával 20, utóbbival 25 évre szóló határozott idejű koncessziós szerződést kötöttek, a két kínai városban az okos rendszerrel kialakított közterületi parkolóhelyek száma pedig a jövőben meghaladja majd a 30 ezret.

Mostanáig mintegy 9500 közterületi parkolóhelyen alakították ki az okos parkolási rendszert és üzemeltetik azt. A befektetést mindkét projekt esetében az EXIM Exportösztönző Magántőkealapot kezelő GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. menedzselte, ahogy a harmadik város, Zhangjiakou esetén is, amely egyébként az egyik kiemelt rendezési helyszíne a 2022-es téli olimpiai játékoknak.

"Kínában nem igazán ismert a projektfinanszírozás, minden hitelhez tárgyi fedezetet kérnek, nem elég egy megalapozott üzleti terv és szerződéses biztosítékok, éppen ezért a projektek finanszírozásához nagyon nagy szükség volt az alaptól érkező tőkeerőre. Az első két projekt esetén az önerőt közösen finanszíroztuk a kínai partnercégekkel fele-fele arányban, a projekt többi részét mi finanszíroztuk Magyarországról, az EXIM forrásából tagi hitel formájában. A Zhangjiakou-i projekt a harmadik közös együttműködésünk lesz a ZTE telekommunikációs óriás infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozó leányvállalatával, a ZTE ITS-sel és stratégiai partnerségre léptünk a China Communications Construction Company (CCCC) nevű kínai óriásvállalattal” – mondta a cégvezető. A teljes projekt 9 milliárd forintos bekerülési értékének 90 %-át a CCCC finanszírozza.

Petheő Tamás, a GB & Partners igazgatóságának elnöke a kínai projekttel kapcsolatban elmondta, nagy lehetőségnek tartja a CCCC-vel való együttműködést, hiszen az óriásvállalat 118 országban van jelen.

"Azzal, hogy van egy ilyen partnerünk, aki a tulajdonosi tőkén felül hitellel is tudja finanszírozni a további projekteket, az nagy lehetőséget jelent számunkra a további növekedésre, és az esetleges exit szempontjából sem elhanyagolható" – jegyezte meg.

Hogyan üzletel Kínában egy magyar cég?

Gyarmati elmondta, a kínaiak számára nagyon fontos a személyes jelenlét, a pandémia előtt elképzelhetetlen volt, hogy az üzleti ügyeket online vitassák meg. A sikeres üzletkötés szempontjából sokat számított az is, hogy hetven éve van diplomáciai kapcsolat a két ország között, és hogy az EPS-nek közvetetten van magyar állami tulajdonosa.

"A kínaiak számára ugyanis biztonságérzetet ad az, hogy részben a magyar állam tulajdonában álló bank is mögöttünk áll. Így jobban bíznak abban, hogy teljesíteni fogjuk az ígéreteinket, a vállalásainkat” – jegyezte meg. Ugyanakkor a pandémia jó tanulópénz volt, rájöttek, nem muszáj évente 10-12 alkalommal Kínába utazni, az ügyek nagy része online elintézhető, még úgy is, hogy Gyarmati például alig beszél kínaiul, a kínai önkormányzat és a helyi kínai partnerek illetékesei pedig vagy nem vagy csak alig beszélnek angolul. De tolmácsprogram segítségével még ez az akadály is átugorható a személyes találkozás és tolmács hiányában is.

Mégis hogy működik az okos parkolási rendszer?

Az EPS Global által fejlesztett okos parkolási rendszer lényege, hogy az összes parkolóhely adatával rendelkezik, így a mobilapplikáción és a városokban kihelyezett intelligens forgalomirányító táblákon az autósok láthatják a szabad parkolóhelyeket. A mobilapp sok más funkció mellett navigációs szolgáltatást is nyújt: például az autósokat egyből az általuk megadott úticélhoz legközelebbi szabad parkolóhelyre irányítja.

A parkolási díjak és esetleges meg nem fizetett tartozások rendezésére kizárólag elektronikusan van lehetőség. A jelenlegi magyar pótdíjazási gyakorlattal ellentétben, a parkolási díjat meg nem fizető autósok "mikuláscsomagja" csak egy értesítő arról, hogy a parkoló autós helyett a parkoló ellenőrei indították el a parkolási díjfizetést. Így sokkal olcsóbbá és egyben egyszerűbbé válik az az elmaradt parkolási díj megfizetése. Amikor pedig egy autóvezető elindítja a parkolási díjfizetést, de elfelejti azt leállítani, akkor erről a rendszer automatikus értesítést küld a sofőrnek. Vagyis

a halmozódó pótdíjak és a behajtás helyett azonnali díjfizetés történik, ráadásul az autósok valóban időarányosan fizetnek,

plusz időt is spórolnak az okos rendszer segítségével, gyorsan találnak megfelelő parkolóhelyet. Jól jár az önkormányzat, nem kell behajtással kínlódni, jól jár az autós, mert valódi szolgáltatást kap a befizetett pénzéért.

A rendszer teljes transzparenciát biztosít az önkormányzatnak, az összes parkolással kapcsolatos adatot tárolja, melyekből igény szerint meghatározott időszakonként automatikus riportokat készít

– magyarázta Gyarmati, hozzátéve, a projekt nagy előnye, hogy parkolódíjat mindig lehet szedni, Kínában például nem volt olyan huzamosabb ideig tartó leállás sem a COVID-19 megjelenése után, mint Magyarországon, csupán egy hónapra állt le a parkolásüzemeltetés tavaly tavasszal.

"Egy 20-30 éves koncessziónál az egy hónapos leállás elenyésző veszteség, ráadásul Kínában az állam is fizetett némi kompenzációt a leállásra kényszerülő cégeknek, mi is érintettek voltunk" – jegyezte meg. Arra a kérdésre, várható-e magyar projekt is, Gyarmati Zoltán és Petheő Tamás is úgy reagáltak, nem kérdés, hogy a fő célpiacot Ázsia jelenti, hiszen ott már kiépült a kapcsolatrendszer, a partnereik gyorsan és hatékonyan tudnak új projekteket szerezni és a megtérülés jóval nagyobb, mint egy magyar projektnél. Ugyanakkor azért akadnak magyar megvalósítások is, Hévízen például elindult az első magyar projekt is.

Hamarosan Hévízen is elfelejthetjük a parkolójegyet

Hévíz népszerű turisztikai célpont a nemzetközi és a belföldi vendégek számára egyaránt. A kiemelt forgalom miatt azonban a városvezetés mindenképp szerette volna korszerűsíteni a jelenlegi parkolási rendszert. Itt jön képbe az EPS Global Zrt. és az Euro One Zrt., mint a közbeszerzési pályázaton nyertes közös ajánlattevők. A rendszer kiépítésére sem kell sokat várni, Gyarmati elmondta, nagyjából öt hónapot vesz igénybe, és Magyarországon elsőként teljesen rendszám alapúvá válik majd a fürdővárosban a parkolás, a parkolójeggyel nem kell többé kínlódnia majd az autósoknak.

"Mivel a szoftver web alapú, bármely más szolgáltatók, például a vendéglátóhelyek is kapcsolódni tudnak a rendszerhez, kezelhetik vendégeik autóinak a parkolását vagy bevonhatják parkolóhelyeiket a maximális kapacitás kihasználás érdekében a városi parkolásba" – jegyezte meg Gyarmati, hozzátéve, a jövőben a parkolóhelyet keresők a város saját parkolási applikációján keresztül intézhetik parkolási ügyeiket akár már a parkolóhely foglalástól, a navigáción keresztül a díjfizetésig.

Mivel a parkolási rendszer minden eleme, a parkoló automaták és az ellenőri eszközök is online összeköttetésben lesznek a központi szoftverrendszerrel, az önkormányzat az értékes parkolási adatokon túl az összes pénzügyi adat birtokában lesz, és ezekről a rendszer elemzéseket is készít, amelyeket további fejlesztésekre tudnak majd felhasználni.

"Az elmúlt egy év alatt többször is felfüggesztett parkolási díjszedés megmutatta, hogy mekkora jelentősége, forgalomszabályozási hatása van a parkolási díjszabásnak, valamint azt is, hogy van igény jó rendszerre, itthon is” – jegyezte meg Gyarmati.

